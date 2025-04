Courtside, épisode 11 : Playoffs, les chances françaises en EuroLeague, les tricolores à suivre en NBA

Les playoffs de l’EuroLeague et de la NBA débutent cette semaine, et ils s’annoncent palpitants pour les fans français. Si l’ASVEL ne verra pas les phases finales malgré une saison rafraîchissante, le Paris Basketball a une première chance historique de décrocher sa place en playoffs dès ce mardi à Madrid. L’occasion pour le podcast Courtside de revenir sur les enjeux, les affiches et les Français à suivre de près.

Paris, Monaco et les Bleus en lice pour un Final Four européen

Le temps fort de la saison d’EuroLeague est arrivé : place aux phases finales. Le Paris Basketball, pour sa première campagne dans la reine des compétitions européennes, s’est invité au play-in. Les coéquipiers de T.J. Shorts tenteront un exploit ce mardi 15 avril sur le parquet du Real Madrid, septième de la saison régulière. En cas de défaite, ils auront une seconde chance face au vainqueur de Bayern Munich – Etoile Rouge de Belgrade. Une qualification pour les quarts de finale serait déjà historique pour le club parisien.

De son côté, Monaco disputera ses quatrièmes playoffs d’EuroLeague consécutifs. Quatrièmes de la saison régulière, les Monégasques ont l’avantage du terrain face au FC Barcelone. Un duel de haut niveau mais incertain, tant la Roca Team, dirigée par Vassilis Spanoulis, peine à trouver de la constance, notamment contre les Catalans, vainqueurs de leurs deux confrontations cette saison.

Côté Français de l’étranger, plusieurs tricolores ambitionnent le Final Four : Evan Fournier et Moustapha Fall avec l’Olympiakos (1er), Mathias Lessort avec le Panathinaikos (3e), selon son état physique, Youssoupha Fall (Barcelone), sans oublier le duo Vincent Poirier – Rodrigue Beaubois à l’Anadolu Efes (6e).

NBA : Risacher au play-in, Batum et Gobert en mission

En NBA, cinq Français sont qualifiés pour les phases finales. Si Pacôme Dadiet (New York) et Ousmane Dieng (OKC) devraient avoir un rôle mineur, tous les regards seront tournés vers Rudy Gobert. Le pivot du Minnesota retrouve les Lakers au premier tour, avec l’ambition de franchir un cap. Autre vétéran en quête de succès, Nicolas Batum pourrait être une pièce importante pour les Clippers face aux champions 2023 de Denver.

Enfin, Zaccharie Risacher joue gros dès ce mardi soir avec Atlanta, qui affronte Orlando dans un match de play-in. Une rencontre cruciale pour le jeune ailier, dont l’agressivité offensive sera scrutée.

Cet épisode n°11 est à écouter sur sur les plateformes de streaming Ausha, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music et Podcast Addict. Ou tout simplement ci-dessous :