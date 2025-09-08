Recherche
Féminines

Dans l’impossibilité de repartir en Nationale 3, l’ASVEL VBF disparaît

FEMININES - En difficulté financière depuis de longs mois, l'ASVEL Villeurbanne Basket Féminin a annoncé mettre un "clap de fin" au club, laissant sans suite plusieurs décennies d'histoire malgré l'espoir d'un redémarrage en NF3.
00h00
Dans l’impossibilité de repartir en Nationale 3, l’ASVEL VBF disparaît

L’ASVEL VBF, ici en présaison 2024, disparaît de la carte du basket français.

Crédit photo : Alexandre Daumur-Smith

Ce qui semblait inéluctable est finalement officiel. La direction de l’ASVEL Villeurbanne Basket Féminin (sans aucun lien avec le club présidé par Tony Parker, ndlr.) a annoncé dans un ultime communiqué la disparition du club, criblé par les dettes depuis de longs mois.

 

Forfait général en NF1 la saison passée, le club lyonnais était en proie à de grosses difficultés financières, dont les joueuses de l’équipe première et des salariés étaient les premières victimes, n’ayant pas été payés pendant au moins tout le début d’exercice. À l’issue de son passage devant le tribunal judiciaire en janvier dernier, le club avait été placé en redressement, évitant alors la liquidation, avec une possibilité de repartir en NF3 en 2025-2026.

NF1 - Le club de l'ASVEL VBF est actuellement en pleine crise. Dans une situation financière instable, les joueuses de l'équipe première et des salariés ne sont pas payés depuis le début de la saison.
Rédaction

Mais “Malgré les efforts déployés ces derniers mois pour tenter de redresser la situation, le poids d’une gestion humaine et financière défaillante avait déjà fortement fragilisé la structure, rendant impossible un nouveau départ” même en Nationale 3, s’attriste la direction du club dans son communiqué.

Cette décision sonne donc le “Clap de fin” de l’histoire de cette association, née en 1982 sur les bords du Rhône. Remerciant “toutes les joueuses, bénévoles, partenaires, encadrants et familles” unies autour du club, la présidence a par ailleurs annoncé qu’“Une partie des encadrants” avait retrouvé un poste au Basket Charpennes Croix-Luizet.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
derniermot
Parker, en rebaptisant ASVEL, le FC Lyon leur a fait une concurrence totalement déloyale. Une mauvaise gestion a planté le clou dans le cercueil
