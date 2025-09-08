Dans l’impossibilité de repartir en Nationale 3, l’ASVEL VBF disparaît

Ce qui semblait inéluctable est finalement officiel. La direction de l’ASVEL Villeurbanne Basket Féminin (sans aucun lien avec le club présidé par Tony Parker, ndlr.) a annoncé dans un ultime communiqué la disparition du club, criblé par les dettes depuis de longs mois.

Forfait général en NF1 la saison passée, le club lyonnais était en proie à de grosses difficultés financières, dont les joueuses de l’équipe première et des salariés étaient les premières victimes, n’ayant pas été payés pendant au moins tout le début d’exercice. À l’issue de son passage devant le tribunal judiciaire en janvier dernier, le club avait été placé en redressement, évitant alors la liquidation, avec une possibilité de repartir en NF3 en 2025-2026.

Mais “Malgré les efforts déployés ces derniers mois pour tenter de redresser la situation, le poids d’une gestion humaine et financière défaillante avait déjà fortement fragilisé la structure, rendant impossible un nouveau départ” même en Nationale 3, s’attriste la direction du club dans son communiqué.

Cette décision sonne donc le “Clap de fin” de l’histoire de cette association, née en 1982 sur les bords du Rhône. Remerciant “toutes les joueuses, bénévoles, partenaires, encadrants et familles” unies autour du club, la présidence a par ailleurs annoncé qu’“Une partie des encadrants” avait retrouvé un poste au Basket Charpennes Croix-Luizet.