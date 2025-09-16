De partenaire d’entraînement à joueur sous contrat : la belle histoire de Fabien Paschal avec Chartres

Il ne devait être que de passage, mais le sort et son travail en ont décidé autrement. Arrivé à Chartres en début d’été en tant que partenaire d’entraînement du récent relégué en NM1, Fabien Paschal (2,08 m, 34 ans) s’est engagé avec le CCMB pour la saison à venir, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Arrivé en début d’été pour aider l’équipe de Guillaume Le Pape dans sa préparation tout en restant en forme en attendant son prochain challenge, Fabien Paschal sort d’une saison satisfaisante en Nationale 1 avec Tours. L’intérieur ne jouait que 18 minutes de moyenne, mais cela lui suffisait pour apporter 11,1 points et 4,2 rebonds par match aux Tourangeaux.

PROFIL JOUEUR Fabien PASCHAL Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 34 ans (17/04/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,5 #73 REB 4,3 #89 PD 1 #255

Son apport dans la division, mais aussi “ses performances” depuis début juillet aux entraînements et en amical “ont convaincu le staff” de lui faire confiance plutôt que de miser sur un nouvel intérieur étranger à incorporer, alors que la compétition officielle a déjà débuté avec la Coupe de France, et que la Nationale 1 reprend vendredi 19 septembre.

Ce dernier intérieur aurait dû être l’Américain Danny Pippen, rescapé d’un cancer, mais sa visite médicale n’a pas satisfait le club chartrain. Paschal, qui profite de son bon état d’esprit et de son expérience au sein du groupe, est désormais très attendu par son entraîneur. “Il saura mettre son QI basket à profit de notre collectif, en étant une véritable menace offensive aussi bien près du cercle que derrière la ligne à 3-points”, où il tournait à 32,4% de réussite l’an passé : pas mal pour un intérieur. Sa présence dans le périmètre est également un élément “très précieux” pour la dissuasion et l’obtention de rebonds dans le système de Guillaume Le Pape.

L’effectif chartrain affiche enfin complet à trois jours du début du championnat. Paschal constitue le secteur intérieur avec Fallou Dieng, Moulaye Sissoko et Kevin Mondésir, dont la complémentarité observée par le staff en prépa doit être répliquée à Fougères pour commencer.

L’effectif de Chartres version 2025/26 :