Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

De partenaire d’entraînement à joueur sous contrat : la belle histoire de Fabien Paschal avec Chartres

NM1 - Arrivé en début d’été en tant que sparring partner du CCMB, l’intérieur Fabien Paschal intègre véritablement l’équipe de Chartres pour la saison à venir.
|
00h00
Résumé
Écouter
De partenaire d’entraînement à joueur sous contrat : la belle histoire de Fabien Paschal avec Chartres

Fabien Paschal signe un contrat à Chartres après y avoir assuré le rôle de sparring partner pendant tout l’été.

Crédit photo : Tours Métropole Basket, via Instagram

Il ne devait être que de passage, mais le sort et son travail en ont décidé autrement. Arrivé à Chartres en début d’été en tant que partenaire d’entraînement du récent relégué en NM1, Fabien Paschal (2,08 m, 34 ans) s’est engagé avec le CCMB pour la saison à venir, comme l’a annoncé le club sur ses réseaux sociaux.

Arrivé en début d’été pour aider l’équipe de Guillaume Le Pape dans sa préparation tout en restant en forme en attendant son prochain challenge, Fabien Paschal sort d’une saison satisfaisante en Nationale 1 avec Tours. L’intérieur ne jouait que 18 minutes de moyenne, mais cela lui suffisait pour apporter 11,1 points et 4,2 rebonds par match aux Tourangeaux.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Fabien Paschal.jpg
Fabien PASCHAL
Poste(s): Pivot
Taille: 208 cm
Âge: 34 ans (17/04/1991)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2024-2025 / NM1
PTS
11,5
#73
REB
4,3
#89
PD
1
#255

Son apport dans la division, mais aussi “ses performances” depuis début juillet aux entraînements et en amical “ont convaincu le staff” de lui faire confiance plutôt que de miser sur un nouvel intérieur étranger à incorporer, alors que la compétition officielle a déjà débuté avec la Coupe de France, et que la Nationale 1 reprend vendredi 19 septembre.

LIRE AUSSI
NM1 - Chartres ne sera finalement pas le terrain de relance de l'ailier-fort Danny Pippen. Après avoir vaincu le cancer, l'intérieur n'a malheureusement pas satisfait à la visite médicale.
Chartres : la belle histoire de Danny Pippen, rescapé d’un cancer, n’aura pas lieu – BeBasket
Rédaction

Ce dernier intérieur aurait dû être l’Américain Danny Pippen, rescapé d’un cancer, mais sa visite médicale n’a pas satisfait le club chartrain. Paschal, qui profite de son bon état d’esprit et de son expérience au sein du groupe, est désormais très attendu par son entraîneur. “Il saura mettre son QI basket à profit de notre collectif, en étant une véritable menace offensive aussi bien près du cercle que derrière la ligne à 3-points”, où il tournait à 32,4% de réussite l’an passé : pas mal pour un intérieur. Sa présence dans le périmètre est également un élément “très précieux” pour la dissuasion et l’obtention de rebonds dans le système de Guillaume Le Pape.

L’effectif chartrain affiche enfin complet à trois jours du début du championnat. Paschal constitue le secteur intérieur avec Fallou Dieng, Moulaye Sissoko et Kevin Mondésir, dont la complémentarité observée par le staff en prépa doit être répliquée à Fougères pour commencer.

L’effectif de Chartres version 2025/26 :

  • Théo Lefebvre
  • Yann Siegwarth – Babacar Niasse – Luc Loubaki – Gédéon Dimoke – Sherif Sebabe
  • Kevin Mondésir – Moulaye Sissoko – Fallou Dieng – Fabien Paschal
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NM1
NM1
Suivre
Chartres
Chartres
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NM1
00h00De partenaire d’entraînement à joueur sous contrat : la belle histoire de Fabien Paschal avec Chartres
Féminines
00h00Retraitée des parquets, Héléna Ciak prépare sa « reconversion essentielle » professionnelle
EuroBasket
00h00Les Allemands reçoivent une grosse prime après leur titre à l’EuroBasket
LF2
00h00Monaco veut « figurer dans la première partie du classement » après sa montée en Ligue 2
EuroBasket
00h00Le sélectionneur allemand Alex Mumbru de nouveau hospitalisé en urgence, alors que l’Allemagne célèbre son titre de l’EuroBasket
À l’étranger
00h00Le combat continue pour Achille Polonara face à la leucémie : une greffe de moelle osseuse programmée
LF2
00h00Mondeville enrôle une vice championne d’Europe U18 passée par Monaco pour pallier l’absence de Justine Soulard
Hugo Invernizzi revient sur son retour au Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Hugo Invernizzi heureux de retrouver Limoges : « Je suis impatient de retrouver la ferveur de Beaublanc »
Mathys Kangudia montre une belle adresse à 3-points
ELITE 2
00h00Nantes : Mathys Kangudia s’engage jusqu’en 2028, Stéphan Gauthier libéré
Philippe Ausseur garde espoir de trouver un diffuseur pour le match du dimanche à 19h
Betclic ELITE
00h00La LNB espère toujours un match en clair le dimanche à 19h
1 / 0
Livenews NBA
Mohamed Diawara avec New York à la Summer League
NBA
00h00Mohamed Diawara devrait bien signer son contrat rookie avec les Knicks
Killian Hayes, après une aventure à Brooklyn, va tenter de faire sa place à Cleveland
NBA
00h00Killian Hayes va faire le camp de présaison des Cleveland Cavaliers
Frédéric Fauthoux était l'invité du Super Moscato Show ce vendredi
NBA
00h00Frédéric Fauthoux comprend l’absence de Victor Wembanyama et espère le revoir en 2027
NBA
00h00Blessé à l’EuroBasket, Bilal Coulibaly a été opéré du pouce !
NBA
00h00Les ennuis continuent pour cette superstar NBA : nouvelles révélations explosives dans une affaire de fraude à 30 millions de dollars
Le 7 juillet 2025, Noa Essengue a été présenté au public du Chicago White Sox contre les Toronto Blue Jays au Rate Field.
NBA
00h00[Vidéo] Process Corporation présente Noa Essengue, plus haut Français de la Draft NBA 2025
NBA
00h00Déménagement en NBA ! Las Vegas perd gros pour la Cup
NBA
00h00La NBA change une règle cruciale : une révolution pour un spectacle garanti et des joueurs protégés
NBA
00h00Victor Wembanyama veut importer la culture européenne en NBA : la superstar française est aux prémices d’un projet qui pourrait changer l’expérience fan
NBA
00h00Bourreau de l’équipe de France, cette révélation de l’EuroBasket intéresse en NBA
1 / 0