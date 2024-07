Donatas Motiejunas obtient gain de cause à Monaco : prolongation jusqu’en 2026 !

Le coup de pression de Donatas Motiejunas (2,13 m, 33 ans) a visiblement fonctionné à l’AS Monaco. Mettant en avant la menace d’un départ, l’intérieur lituanien a été officiellement prolongé jusqu’en 2026 par le club de la Principauté.

L’un des premiers éléments du projet en 2021

Comme avec Mike James, Monaco parvient donc à conserver l’une des premières pierres de son projet EuroLeague. Arrivé en 2021 sur le Rocher, Donatas Motiejunas était encore lié jusqu’en 2025 avec la Roca Team. Mais en fin de saison, le Lituanien a fait part de ses inquiétudes face au silence du club, menaçant d’un départ à l’Olimpia Milan.

Finalement, comme annoncé, la tendance de ces derniers jours pointait plutôt vers un retour de Motiejunas à Monaco. Le téléphone de l’intérieur a fini par sonner, avec au bout du fil les dirigeants monégasques, pour aboutir à une prolongation de deux saisons, soit jusqu’en 2026. « Il n’y a rien de plus gratifiant que d’obtenir une nouvelle prolongation après trois ans. Cela signifie que je fais quelque chose de bien, et je suis vraiment fier de cela », souligne Donatas Motiejunas dans le communiqué du club.

Pilier du vestiaire monégasque, ne maniant pas la langue de bois, le double champion de France va pouvoir essayer de réaliser son rêve : remporter l’EuroLeague. Lors du dernier exercice, Donatas Motiejunas a tourné à 8,8 points, 3,4 rebonds et 0,9 passe décisive en moins de 18 minutes dans la compétition européenne. Après une dernière saison que le joueur de 33 ans a qualifié de « juste correcte », le Lituanien aura désormais deux exercices devant lui pour parvenir à un adjectif beaucoup plus valorisant. Il sera notamment associé à Georgios Papagiannis, Mam’ Jaiteh, Petr Cornelie et Vitto Brown dans la raquette monégasque.