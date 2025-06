Dwayne Bacon, MVP de la VTB League et ex-Monégasque, est attendu à Dubaï

Le Dubaï Basketball met les moyens pour réussir son entrée en EuroLeague. Après les annonces des futures signatures de Mouhammadou Jaiteh et Aleksa Avramovic, c’est l’ancien joueur de l’AS Monaco Dwayne Bacon (2,01 m, 29 ans) qui aurait signé pour le club émirati.

👀🇺🇲 Dwayne Bacon is nearing a return to Euroleague and a deal with upstart Dubai BC! pic.twitter.com/l5ynafnLYu — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 10, 2025

Dwayne Bacon, le MVP de la saison de VTB League en approche à Dubaï

Selon les informations d’Eurohoops, l’ailier devrait retrouver l’EuroLeague la saison prochaine. Après avoir terminé sa saison en Russie ce lundi 9 juin, l’Américain va retrouver une compétition qu’il a connu avec Monaco, en 2021-2022. En 2024-2025, Dwayne Bacon a fait les beaux jours du Zenit Saint Petersburg, où il a été élu MVP de la saison régulière. Malgré la récente défaite lors des Finales de VTB League, Bacon a tourné en moyenne à 16,3 points (à 42,3% de réussite aux tirs, dont 32% derrière l’arc), 3,6 rebonds et 1,9 passe décisive.

Avant de jouer à Monaco, Dwayne Bacon (2,01 m, 29 ans) sortait d’une expérience NBA de quasiment 200 matchs en quatre saisons, partagée entre les Charlotte Hornets et l’Orlando Magic. Après son passage monégasque, Bacon a vécu une expérience au Panathinaikos Athènes en 2022-2023. Avant son arrivée en Russie, il avait passé la saison 2023-2024 entre la Chine et Porto Rico.

Dubaï décidé à mettre les moyens

Depuis son intronisation en EuroLeague, Dubaï s’attelle à monter un effectif composé de joueurs habitués aux joutes européennes. Récent demi-finaliste de Ligue adriatique, le club émirati a impressionné pour sa première saison en Europe, de quoi lui valoir une place dans une EuroLeague qui se tourne de plus en plus vers le Moyen Orient et ses pétrodollars.

Ainsi, pour se préparer au mieux, le club a débloqué des moyens colossaux à la manière d’un Hapoel Tel-Aviv, lui aussi club rookie dans la compétition. On a ainsi observé des rumeurs autour de noms connus du basket européen comme Mam Jaiteh et Avramovic, voire même de T.J Shorts plus tôt cette saison. Désormais, c’est au terrain de parler et à Dubaï de surprendre son monde à l’image de Paris cette saison.