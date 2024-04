Emma Meesseman élue MVP de la saison d’EuroLeague

Emma Meesseman a été élue MVP de la saison d’EuroLeague 2023-2024. Joueuse clé de la meilleure équipe d’Europe, qui dispute la finale ce dimanche face à son ancien club de Villeneuve d’Ascq, l’intérieure belge, déjà MVP de l’EuroBasket 2023, a tourné à 17,7 points, 5,9 rebonds et 4,7 passes décisives de moyenne tout au long de la saison. Elle avait déjà remporté ce trophée individuel en 2022-2023.

Coach d’Emma Meesseman en sélection, Rachid Méziane a lui été élu meilleur coach. Deux joueuses de Villeneuve d’Ascq, Janelle Salaün et Kennedy Burke, ont terminé dans le deuxième meilleur cinq de la compétition.

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) April 13, 2024