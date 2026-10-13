Entre NBA et EuroLeague, Lonnie Walker IV ne fait que changer : un nouveau retour en Europe pour l'ancien Spur ?

L'aventure de Lonnie Walker IV dans les Rocheuses n'aura pas survécu à la présaison. Officiellement libéré ce lundi par les Denver Nuggets, l'arrière américain a déjà le regard tourné vers l'EuroLeague. Le Besiktas compte parmi ses principaux prétendants, tandis que deux autres équipes se sont également positionnées. Aucun accord n'a été annoncé à ce stade, mais Walker avait pris les devants le jour même en rejoignant l'agence BeoBasket de Misko Raznatovic.

Lonnie Terrence Walker IV is our new client! He shined last 2 years in Europe, playing for Zalgiris and Maccabi, while he is currently at the Denver Nuggets’ training camp!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 12 octobre 2026

Le Besiktas, prétendant le plus sérieux pour Lonnie Walker IV

À Istanbul, le profil de Walker pourrait matcher. Promu en EuroLeague, le Besiktas est parvenu à signer deux victoires en quatre journées dans la compétition. En revanche, le bilan est maigre en BSL avec un seul succès en trois journées de championnat turc.

Besiktas is among the main suitors of Lonnie Walker who is returning to Europe after signing with agent Misko Raznatovic. There's also interest from two other teams at the moment.



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Walker IV n'aurait rien d'un novice à ce niveau : il totalise déjà 47 matchs d'EuroLeague en deux saisons. Son changement d'agent, officialisé alors qu'il participait encore au camp d'entraînement de Denver, laissait entrevoir ce retour. En l'annonçant, Misko Raznatovic avait pris soin de rappeler ses performances au Zalgiris Kaunas et au Maccabi Tel-Aviv sur les deux dernières saisons.

17 minutes de présaison et un contrat non garanti

Les Nuggets l'avaient recruté le 5 août pour une saison au salaire minimum. Le contrat n'était cependant pas garanti, ce qui laissait à Denver toute latitude pour s'en séparer avant la saison régulière. La franchise du Colorado a fini par emprunter cette porte de sortie.

Sur le parquet, Walker IV n'a guère eu l'occasion de plaider sa cause. Il n'a disputé que 17 minutes en deux rencontres de présaison, pour un total de 4 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Un temps de jeu trop maigre pour s'imposer dans la rotation de Denver où Alpha Diallo est en train de se faire une place dans l'aile.

The Denver Nuggets have waived Lonnie Walker, league sources told @hoopshype. — Michael Scotto (@MikeAScotto) 12 octobre 2026

Du Zalgiris à Philadelphie, un premier aller-retour

Le premier chapitre européen de Walker IV s'était ouvert au début de la saison 2024-2025. Écarté de l'effectif des Boston Celtics, il avait rebondi chez le Zalgiris Kaunas. En 19 rencontres d'EuroLeague, il y tournait à 13,6 points de moyenne, à 33,1 % de réussite derrière l'arc, et ajoutait 12,8 points, 2,5 rebonds et 1,8 passe décisive en dix matchs de championnat lituanien.

Parti de Kaunas en février, l'arrière avait saisi une nouvelle chance en NBA avec les Philadelphia 76ers. Ses 20 apparitions sous le maillot des Sixers lui avaient permis de compiler 12,4 points, 3,2 rebonds et 2,5 passes décisives en 24 minutes. Aux côtés de Guerschon Yabusele, il y affichait 42 % de réussite aux tirs et 35,4 % à 3-points.

Plus de 15 points de moyenne au Maccabi Tel-Aviv

Mais ses statistiques dans une franchise en plein tanking ne lui ont pas permis de se réinstaller durablement en NBA. Le Maccabi Tel-Aviv l'a alors convaincu de vivre une deuxième aventure en EuroLeague. En 28 matchs dans la compétition avec le Maccabi, il a été une nouvelle fois productif : 15,2 points, 2,5 rebonds, 2,2 passes décisives et 0,8 interception de moyenne. Le championnat israélien a confirmé cette régularité, avec 15,6 points, 2,2 rebonds et 2,1 passes décisives en 13 apparitions. Cependant, le Club Nation n'a pas atteint les playoffs sur la scène continentale.

Un ancien 18e choix de draft aux 361 matchs NBA

Avant son premier départ pour l'Europe, Walker comptait déjà 361 matchs NBA. Sorti de l'université de Miami, il avait été sélectionné en 18e position de la Draft 2018 par les San Antonio Spurs, avant de porter les couleurs des Los Angeles Lakers et des Brooklyn Nets. En carrière NBA, il affiche des moyennes de 9,8 points, 2,3 rebonds et 1,5 passe décisive. Mais à 27 ans, il semble temps pour lui de s'installer durablement sur le circuit européen.