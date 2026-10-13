Quimper remercie un intérieur qui quitte le club

L'aventure de Benoit Mbala sous les couleurs des Béliers de Quimper est terminée. Le club finistérien a annoncé la fin de sa pige médicale, mettant ainsi un terme à une collaboration débutée le 6 septembre dernier.

Une pige médicale de courte durée à Quimper

Arrivé pour compenser l'indisponibilité de Nathan Cayo, touché au mollet pendant la préparation, l'international camerounais avait été recruté afin d'apporter une solution supplémentaire dans la raquette quimpéroise en début de saison 2026-2027.

PROFIL JOUEUR Benoit MBALA Poste(s): Ailier Fort Taille: 200 cm Âge: 31 ans (13/07/1995) Nationalités: Stats 2026-2027 / ELITE 2 PTS 5 #147 REB 2 #156 PD 1 #144

Dans son communiqué, Laurent Foirest, directeur sportif des Béliers, a tenu à saluer le passage de l'ancien joueur de Roanne :

« Le club tient à remercier sincèrement Benoit pour son investissement, son professionnalisme et son comportement exemplaire, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. »

Le dirigeant a également souligné son intégration au collectif, évoquant un joueur ayant fait preuve d'un « état d'esprit irréprochable » durant son passage à Quimper.

Benoit Mbala désormais libre de trouver un nouveau projet

Déjà passé par plusieurs clubs français, notamment Aix-Maurienne, Limoges et Roanne, Benoit Mbala avait retrouvé l'ELITE 2 à l'occasion de cette pige médicale.

Son passage à Quimper prend désormais fin après 2 matchs de championnat et 1 de Coupe de France et le joueur peut envisager une nouvelle destination.

Cette fin de pige était directement liée au rétablissement de Nathan Cayo (2,00 m, 28 ans) qui a fait son retour à la compétition le week-end dernier lors de la victoire contre l'Alliance Sport Alsace.

Dans son message d'adieu, Laurent Foirest a enfin souhaité à Benoit Mbala de retrouver rapidement un projet correspondant à ses qualités sportives et humaines.