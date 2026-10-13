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Robert Turner III (23 points) trouble les débuts de Vincent Amsellem en Israël

Pour sa première sortie officielle sous les couleurs de l'Ironi Nes Ziona, Vincent Amsellem a dû s'incliner face au Maccabi Ashdod d'un Robert Turner III intouchable. Le meneur français a malgré tout déjà montré de belles promesses, depuis son arrivé en provenance de Limoges.
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Résumé
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Robert Turner III (23 points) trouble les débuts de Vincent Amsellem en Israël
Parti de Limoges, Vincent Amsellem a joué son premier match officiel en Israël
Crédit photo : Guillaume Poumarède
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La découverte de la compétition en Israël commence par une défaite, pour Vincent Amsellem. Après des sorties intéressantes en amical, comme celle à 10 points, 7 rebonds et 4 interceptions face au club de BCL de l'Hapoël Holon, l'ancien Limougeaud a disputé sa première rencontre officielle sous le maillot de l'Ironi Nes Ziona.

Une rencontre qui a vu son équipe s'incliner ce lundi (76-62), devant la force de frappe du Maccabi Ashdod, et d'un autre ex de LNB remuant : Robert Turner III.

Maccabi Ashdod 76 - 62 Ironi Nes Ziona · Israel BSL 2026-2027 · 12/10/2026

Leaders

Maccabi AshdodIroni Nes Ziona
PTSRobert Turner III 23Paris Lee 10
REBShawn Dawson 8Jackson Rowe 11
PDIsaiah Hill 5Paris Lee 5

Statistiques d'équipe

Maccabi AshdodIroni Nes Ziona
TIRS40,3 %34,9 %
3PTS11/304/24
LF7/914/18
REB3949
RO913

Robert Turner III, plus fort que Paris Lee et Vincent Amsellem

Ancien arrière de Fos-sur-Mer, Robert Turner III a fait étalage de sa panoplie offensive face à Nes Ziona. Aligné pendant 37 minutes sur le parquet, l'Américain a porté les siens du haut de ses 23 points à 50% aux tirs (10/20, dont 3/6 à 3-points), 7 rebonds et 4 passes décisives pour une évaluation de 23. Avec la victoire en prime, l'ancien Byer semble se plaire en Israël, après une aventure plus brève en Pologne.


Face à la furie d'Ashdod, Nes Ziona n'a pas pu inverser la tendance. Avec l'ancien joueur de l'ASVEL Paris Lee (10 points) dans le cinq, Vincent Amsellem a néanmoins apporté de l'impact en sortie de banc.

Vincent Amsellem (Ironi Nes Ziona) - Robert Turner III (Maccabi Ashdod)

Vincent AmsellemRobert Turner III
PTS923
REB27
PD44
IN00
CO00

Le meneur franco-israélien signe 9 points à 50% de réussite aux tirs, accompagnés de 2 rebonds et 4 passes décisives. Une entrée qui confirme ses bonnes dispositions de la pré-saison.

Un rapprochement de ses origines familiales, en Israël

Au-delà du résultat défavorable, la rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre pour l'ancien joueur du Limoges CSP. Après deux exercices en Betclic ELITE avec le club de Haute-Vienne, le natif d'Antibes avait choisi d'activer sa clause de départ à l'été 2026, pour rejoindre Nes Ziona.

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Un choix muri, qu'il avait détaillé durant l'été. Car si l'opportunité financière et sportive représentait une offre « impossible à refuser », la démarche s'inscrit aussi dans une démarche personnelle.

D'origines israéliennes du côté de son grand-père paternel, Vincent Amsellem a réalisé son alyah, obtenant également un passeport israélien qui lui permet d'évoluer avec le statut de joueur local. Désormais, le médaillé d'argent avec la France aux Maccabiades 2022 rêve de s'imposer parmi les meilleurs joueurs locaux du championnat. Et même plus, avec un rêve de Coupe d'Europe et de Maccabi Tel-Aviv en tête…

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Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.

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