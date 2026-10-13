La découverte de la compétition en Israël commence par une défaite, pour Vincent Amsellem. Après des sorties intéressantes en amical, comme celle à 10 points, 7 rebonds et 4 interceptions face au club de BCL de l'Hapoël Holon, l'ancien Limougeaud a disputé sa première rencontre officielle sous le maillot de l'Ironi Nes Ziona.

Une rencontre qui a vu son équipe s'incliner ce lundi (76-62), devant la force de frappe du Maccabi Ashdod, et d'un autre ex de LNB remuant : Robert Turner III.

Robert Turner III, plus fort que Paris Lee et Vincent Amsellem

Ancien arrière de Fos-sur-Mer, Robert Turner III a fait étalage de sa panoplie offensive face à Nes Ziona. Aligné pendant 37 minutes sur le parquet, l'Américain a porté les siens du haut de ses 23 points à 50% aux tirs (10/20, dont 3/6 à 3-points), 7 rebonds et 4 passes décisives pour une évaluation de 23. Avec la victoire en prime, l'ancien Byer semble se plaire en Israël, après une aventure plus brève en Pologne.

Face à la furie d'Ashdod, Nes Ziona n'a pas pu inverser la tendance. Avec l'ancien joueur de l'ASVEL Paris Lee (10 points) dans le cinq, Vincent Amsellem a néanmoins apporté de l'impact en sortie de banc.

Vincent Amsellem (Ironi Nes Ziona) - Robert Turner III (Maccabi Ashdod) Comparaison statistique entre deux joueurs Vincent Amsellem Robert Turner III PTS 9 23 REB 2 7 PD 4 4 IN 0 0 CO 0 0

Le meneur franco-israélien signe 9 points à 50% de réussite aux tirs, accompagnés de 2 rebonds et 4 passes décisives. Une entrée qui confirme ses bonnes dispositions de la pré-saison.

Un rapprochement de ses origines familiales, en Israël

Au-delà du résultat défavorable, la rencontre marquait le début d'un nouveau chapitre pour l'ancien joueur du Limoges CSP. Après deux exercices en Betclic ELITE avec le club de Haute-Vienne, le natif d'Antibes avait choisi d'activer sa clause de départ à l'été 2026, pour rejoindre Nes Ziona.

Un choix muri, qu'il avait détaillé durant l'été. Car si l'opportunité financière et sportive représentait une offre « impossible à refuser », la démarche s'inscrit aussi dans une démarche personnelle.

D'origines israéliennes du côté de son grand-père paternel, Vincent Amsellem a réalisé son alyah, obtenant également un passeport israélien qui lui permet d'évoluer avec le statut de joueur local. Désormais, le médaillé d'argent avec la France aux Maccabiades 2022 rêve de s'imposer parmi les meilleurs joueurs locaux du championnat. Et même plus, avec un rêve de Coupe d'Europe et de Maccabi Tel-Aviv en tête…