Sekou Doumbouya retrouve de la régularité en Espagne

Sekou Doumbouya semble avoir trouvé son rythme en ce début de saison 2026-2027. Sous les couleurs de San Pablo Burgos, l'ancien joueur de Limoges et des Detroit Pistons affiche une régularité offensive intéressante, aussi bien en Liga Endesa qu'en EuroCup.

PROFIL JOUEUR Sekou DOUMBOUYA Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 25 ans (23/12/2000) Nationalités: Stats 2026-2027 / Liga Endesa PTS 12 #44 REB 4 #60 PD 1 #112

Cinq matchs consécutifs à plus de 10 points

Depuis le 27 septembre, l'ailier-fort a inscrit au moins 10 points lors de chacune de ses cinq rencontres. Une série entamée face à Baskonia (10 points, 2 rebonds), avant de se poursuivre contre le Cedevita Olimpija Ljubljana (11 points, 10 rebonds), Lleida (11 points, 3 rebonds), l'Aris Salonique (18 points, 8 rebonds) et Bilbao (15 points, 7 rebonds).

Sur cette période, Doumbouya tourne ainsi à 13 points et 6 rebonds de moyenne. Sa meilleure prestation offensive est intervenue le 7 octobre en EuroCup, sur le parquet de l'Aris Salonique, avec 18 points et 8 rebonds en 26 minutes.

Le Français montre également une présence intéressante au rebond, comme en témoigne son double-double réalisé face au Cedevita Olimpija Ljubljana.

Une dynamique individuelle qui contraste avec les résultats de Burgos

Dimanche 11 octobre, Sekou Doumbouya a de nouveau répondu présent lors du déplacement à Bilbao. Auteur de 15 points à 7/11 aux tirs et 7 rebonds en 24 minutes, il n'a toutefois pas pu empêcher la défaite de Burgos (96-87).

La formation espagnole a pourtant longtemps résisté, avant de céder dans les dernières minutes, encaissant notamment un 11-2 dans les deux dernières minutes de la rencontre.

Quelques jours auparavant, Burgos s'était déjà incliné sur le parquet de l'Aris Salonique (93-80), malgré les 18 points de son ailier français.

Le bilan reste donc contrasté : deux victoires et trois défaites sur les cinq dernières rencontres, dont deux revers consécutifs.

Pour Doumbouya, ces premières semaines constituent néanmoins un début de saison encourageant sur le plan individuel. Après son passage en NBA et plusieurs expériences européennes, le Français parvient à produire régulièrement dans deux compétitions différentes. Reste désormais à confirmer cette continuité sur la durée et à la traduire davantage en victoires avec Burgos.