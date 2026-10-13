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Sekou Doumbouya retrouve de la régularité en Espagne

Sekou Doumbouya enchaîne les performances convaincantes avec San Pablo Burgos. L'ancien roannais reste sur cinq rencontres consécutives à au moins 10 points, toutes compétitions confondues, mais son équipe vient de concéder deux défaites de rang.
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Résumé
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Sekou Doumbouya retrouve de la régularité en Espagne
Cinq matchs, cinq performances à deux chiffres : Sekou Doumbouya trouve son rythme en Espagne
Crédit photo : Club Baloncesto San Pablo Burgos
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Sekou Doumbouya semble avoir trouvé son rythme en ce début de saison 2026-2027. Sous les couleurs de San Pablo Burgos, l'ancien joueur de Limoges et des Detroit Pistons affiche une régularité offensive intéressante, aussi bien en Liga Endesa qu'en EuroCup.

PROFIL JOUEUR
sekou_doumbouya_2025-2026_profile.png
Sekou DOUMBOUYA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 206 cm
Âge: 25 ans (23/12/2000)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
logo guinee.jpg
Stats 2026-2027 / Liga Endesa
PTS
12
#44
REB
4
#60
PD
1
#112

Cinq matchs consécutifs à plus de 10 points

Depuis le 27 septembre, l'ailier-fort a inscrit au moins 10 points lors de chacune de ses cinq rencontres. Une série entamée face à Baskonia (10 points, 2 rebonds), avant de se poursuivre contre le Cedevita Olimpija Ljubljana (11 points, 10 rebonds), Lleida (11 points, 3 rebonds), l'Aris Salonique (18 points, 8 rebonds) et Bilbao (15 points, 7 rebonds).

Sekou Doumbouya

Stats moyennes des 5 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
522:051361,810,2

5 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
11/1024:05157101D 96-87 @ BILLiga Endesa
07/1026:29188310D 93-80 @ ARIEuroCup
04/1021:33113120V 81-94 @ LLELiga Endesa
30/0921:561110310V 85-81 vs CEDEuroCup
27/0916:21102110D 97-98 vs BASLiga Endesa

Sur cette période, Doumbouya tourne ainsi à 13 points et 6 rebonds de moyenne. Sa meilleure prestation offensive est intervenue le 7 octobre en EuroCup, sur le parquet de l'Aris Salonique, avec 18 points et 8 rebonds en 26 minutes.

Le Français montre également une présence intéressante au rebond, comme en témoigne son double-double réalisé face au Cedevita Olimpija Ljubljana.

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Une dynamique individuelle qui contraste avec les résultats de Burgos

Dimanche 11 octobre, Sekou Doumbouya a de nouveau répondu présent lors du déplacement à Bilbao. Auteur de 15 points à 7/11 aux tirs et 7 rebonds en 24 minutes, il n'a toutefois pas pu empêcher la défaite de Burgos (96-87).

- Journée 3

La formation espagnole a pourtant longtemps résisté, avant de céder dans les dernières minutes, encaissant notamment un 11-2 dans les deux dernières minutes de la rencontre.

Quelques jours auparavant, Burgos s'était déjà incliné sur le parquet de l'Aris Salonique (93-80), malgré les 18 points de son ailier français.

Le bilan reste donc contrasté : deux victoires et trois défaites sur les cinq dernières rencontres, dont deux revers consécutifs.

Pour Doumbouya, ces premières semaines constituent néanmoins un début de saison encourageant sur le plan individuel. Après son passage en NBA et plusieurs expériences européennes, le Français parvient à produire régulièrement dans deux compétitions différentes. Reste désormais à confirmer cette continuité sur la durée et à la traduire davantage en victoires avec Burgos.

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