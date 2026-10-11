Amine Noua frôle le double-double contre Andorre

Amine Noua monte en puissance avec l’Unicaja Malaga. Opposé à MoraBanc Andorra ce samedi 10 octobre, l’international français a livré une prestation consistante pour aider le club andalou à décrocher sa première victoire de la saison en Liga Endesa (92-84), après ses défaites inaugurales sur le parquet du Real Madrid et à domicile contre Tenerife.

Sous les yeux du sélectionneur espagnol Chus Mateo, l’ancien joueur de l’ASVEL a compilé 16 points à 6/10 aux tirs (1/4 à 3-points), 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes, échouant donc à une seule prise près du double-double. Et ceci pour un total de 21 d’évaluation, la deuxième de son équipe derrière son coéquipier Ignas Brazdeikis (19 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).

Unicaja 92 - 84 MoraBanc Andorra · Liga Endesa · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Unicaja Melwin Pantzar 12 4 3 Nihad Dedovic 0 0 0 Ignas Brazdeikis 19 4 5 Amine Noua 16 9 0 Cameron Hunt 14 2 2 David Kravish 12 5 1 Tyler Kalinoski 3 4 1 Jonathan Barreiro 0 0 0 Simonas Lukosius 0 0 0 Matt Thomas 0 0 0 Willy Hernangomez 4 5 0 Kendrick Perry 12 1 2 MoraBanc Andorra Aaron Best 5 2 1 Rati Andronikashvili 2 0 0 Owen Aquino 0 0 0 Chumi Ortega 3 0 0 Artem Pustovyi 19 9 0 Kyle Kuric 11 2 1 Lazar Mutic 2 3 0 Cameron McGriff 7 1 0 Wes Iwundu 5 0 1 Kassius Robertson 2 1 3 Leon Radosevic 8 5 1 James Akinjo 20 1 7

L’ailier-fort s’était déjà montré à son avantage cette saison en BCL contre Juventus, ce mercredi (19 points à 7/10 aux tirs en 21 minutes), dans un très large succès en Lituanie (69-105).

Malaga lance enfin sa saison en championnat

Samedi soir dans son Palacio de Deportes José María Martín Carpena, devant plus de 9 000 spectateurs, Malaga a pris les commandes dès le premier quart-temps (24-20), avant de creuser l’écart pour compter jusqu’à 18 points d’avance.



MoraBanc Andorra, qui n’a pas converti le pré-contrat de Milan Barbitch, n’a pas abdiqué pour autant et a progressivement réduit son retard, notamment grâce à James Akinjo (20 points, 7 passes décisives), et Artem Pustovyi (19 points, 9 rebonds).

Mais l’équipe de la principauté est restée bloquée à deux possessions et reste donc à la recherche de son premier succès de la saison dans le championnat espagnol, après sa défaite inaugurale à la maison contre Obradoiro.