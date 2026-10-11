Amine Noua frôle le double-double contre Andorre
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Amine Noua monte en puissance avec l’Unicaja Malaga. Opposé à MoraBanc Andorra ce samedi 10 octobre, l’international français a livré une prestation consistante pour aider le club andalou à décrocher sa première victoire de la saison en Liga Endesa (92-84), après ses défaites inaugurales sur le parquet du Real Madrid et à domicile contre Tenerife.
Sous les yeux du sélectionneur espagnol Chus Mateo, l’ancien joueur de l’ASVEL a compilé 16 points à 6/10 aux tirs (1/4 à 3-points), 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes, échouant donc à une seule prise près du double-double. Et ceci pour un total de 21 d’évaluation, la deuxième de son équipe derrière son coéquipier Ignas Brazdeikis (19 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).
Unicaja 92 - 84 MoraBanc Andorra · Liga Endesa · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Unicaja
|Melwin Pantzar
|12
|4
|3
|Nihad Dedovic
|0
|0
|0
|Ignas Brazdeikis
|19
|4
|5
|Amine Noua
|16
|9
|0
|Cameron Hunt
|14
|2
|2
|David Kravish
|12
|5
|1
|Tyler Kalinoski
|3
|4
|1
|Jonathan Barreiro
|0
|0
|0
|Simonas Lukosius
|0
|0
|0
|Matt Thomas
|0
|0
|0
|Willy Hernangomez
|4
|5
|0
|Kendrick Perry
|12
|1
|2
|MoraBanc Andorra
|Aaron Best
|5
|2
|1
|Rati Andronikashvili
|2
|0
|0
|Owen Aquino
|0
|0
|0
|Chumi Ortega
|3
|0
|0
|Artem Pustovyi
|19
|9
|0
|Kyle Kuric
|11
|2
|1
|Lazar Mutic
|2
|3
|0
|Cameron McGriff
|7
|1
|0
|Wes Iwundu
|5
|0
|1
|Kassius Robertson
|2
|1
|3
|Leon Radosevic
|8
|5
|1
|James Akinjo
|20
|1
|7
L’ailier-fort s’était déjà montré à son avantage cette saison en BCL contre Juventus, ce mercredi (19 points à 7/10 aux tirs en 21 minutes), dans un très large succès en Lituanie (69-105).
Malaga lance enfin sa saison en championnat
Samedi soir dans son Palacio de Deportes José María Martín Carpena, devant plus de 9 000 spectateurs, Malaga a pris les commandes dès le premier quart-temps (24-20), avant de creuser l’écart pour compter jusqu’à 18 points d’avance.
Unicaja 92 - 84 MoraBanc Andorra · Liga Endesa 2026-2027 · 10/10/2026
Leaders
|Unicaja
|MoraBanc Andorra
|PTS
|Ignas Brazdeikis 19
|James Akinjo 20
|REB
|Amine Noua 9
|Artem Pustovyi 9
|PD
|Ignas Brazdeikis 5
|James Akinjo 7
Statistiques d'équipe
|Unicaja
|MoraBanc Andorra
|TIRS
|53,1 %
|48,5 %
|3PTS
|9/32
|6/21
|LF
|15/17
|14/19
|REB
|35
|27
|RO
|11
|11
MoraBanc Andorra, qui n’a pas converti le pré-contrat de Milan Barbitch, n’a pas abdiqué pour autant et a progressivement réduit son retard, notamment grâce à James Akinjo (20 points, 7 passes décisives), et Artem Pustovyi (19 points, 9 rebonds).
Mais l’équipe de la principauté est restée bloquée à deux possessions et reste donc à la recherche de son premier succès de la saison dans le championnat espagnol, après sa défaite inaugurale à la maison contre Obradoiro.
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