Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Amine Noua frôle le double-double contre Andorre

Déjà étincelant en BCL mercredi, Amine Noua a récidivé ce samedi (16 points, 9 rebonds) contre Andorre (92-84). L’Unicaja Malaga débloque son compteur en Liga Endesa.
|
Résumé
Écouter
Amine Noua frôle le double-double contre Andorre
La belle semaine d'Amine Noua avec Malaga.
Crédit photo : FIBA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Amine Noua monte en puissance avec l’Unicaja Malaga. Opposé à MoraBanc Andorra ce samedi 10 octobre, l’international français a livré une prestation consistante pour aider le club andalou à décrocher sa première victoire de la saison en Liga Endesa (92-84), après ses défaites inaugurales sur le parquet du Real Madrid et à domicile contre Tenerife.

Sous les yeux du sélectionneur espagnol Chus Mateo, l’ancien joueur de l’ASVEL a compilé 16 points à 6/10 aux tirs (1/4 à 3-points), 9 rebonds et 2 contres en 27 minutes, échouant donc à une seule prise près du double-double. Et ceci pour un total de 21 d’évaluation, la deuxième de son équipe derrière son coéquipier Ignas Brazdeikis (19 points, 4 rebonds, 5 passes décisives).

Unicaja 92 - 84 MoraBanc Andorra · Liga Endesa · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
UnicajaMelwin Pantzar1243
Nihad Dedovic000
Ignas Brazdeikis1945
Amine Noua1690
Cameron Hunt1422
David Kravish1251
Tyler Kalinoski341
Jonathan Barreiro000
Simonas Lukosius000
Matt Thomas000
Willy Hernangomez450
Kendrick Perry1212
MoraBanc AndorraAaron Best521
Rati Andronikashvili200
Owen Aquino000
Chumi Ortega300
Artem Pustovyi1990
Kyle Kuric1121
Lazar Mutic230
Cameron McGriff710
Wes Iwundu501
Kassius Robertson213
Leon Radosevic851
James Akinjo2017

L’ailier-fort s’était déjà montré à son avantage cette saison en BCL contre Juventus, ce mercredi (19 points à 7/10 aux tirs en 21 minutes), dans un très large succès en Lituanie (69-105).

LIRE AUSSI

Malaga lance enfin sa saison en championnat

Samedi soir dans son Palacio de Deportes José María Martín Carpena, devant plus de 9 000 spectateurs, Malaga a pris les commandes dès le premier quart-temps (24-20), avant de creuser l’écart pour compter jusqu’à 18 points d’avance.

Unicaja 92 - 84 MoraBanc Andorra · Liga Endesa 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

UnicajaMoraBanc Andorra
PTSIgnas Brazdeikis 19James Akinjo 20
REBAmine Noua 9Artem Pustovyi 9
PDIgnas Brazdeikis 5James Akinjo 7

Statistiques d'équipe

UnicajaMoraBanc Andorra
TIRS53,1 %48,5 %
3PTS9/326/21
LF15/1714/19
REB3527
RO1111


MoraBanc Andorra, qui n’a pas converti le pré-contrat de Milan Barbitch, n’a pas abdiqué pour autant et a progressivement réduit son retard, notamment grâce à James Akinjo (20 points, 7 passes décisives), et Artem Pustovyi (19 points, 9 rebonds).

Mais l’équipe de la principauté est restée bloquée à deux possessions et reste donc à la recherche de son premier succès de la saison dans le championnat espagnol, après sa défaite inaugurale à la maison contre Obradoiro.

Espagne
Espagne
Suivre
Unicaja
Unicaja
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit