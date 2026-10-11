Amel Bouderra et quatre autres cadres des Flammes Carolo ont été mis en examen ce jeudi 8 octobre pour escroquerie en bande organisée. Placée sous contrôle judiciaire et interdite d’exercer ses fonctions de directrice sportive auprès du club de Charleville-Mézières, l'ancienne internationale doit temporairement se mettre en retrait de la vie politique locale.

Amel Bouderra prépare sa défense

L’Ardennais rapporte que Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d’Ardenne Métropole, a annoncé le retrait temporaire d’Amel Bouderra de son poste de vice-présidente de l’agglomération, chargée notamment de la politique de la Ville et de l’égalité entre les femmes et les hommes.

« C’est son souhait ainsi que le nôtre qu’elle se mette en retrait de son poste de vice-présidente à Ardenne Métropole. C’est une décision qu’elle a prise afin de préparer sa défense puisqu’elle se dit innocente et qu’elle puisse répondre à la justice », précise l’édile dans le journal local.

Néanmoins, l’ancienne meneuse de jeu n’a, à ce stade, démissionné ni de son mandat de conseillère municipale à Charleville-Mézières ni de celui de conseillère communautaire selon L’Ardennais.

« Présumée innocente »

Son avocate, Océane Mahé, rappelle qu’Amel Bouderra « conteste les faits reprochés » dans le cadre de sa mise en examen. Ce retrait de son poste de vice-présidente « doit lui permettre de se consacrer pleinement à sa défense, mais vise aussi à l’agglomération, ses élus et ses agents de continuer à travailler sereinement ».

« Amel Bouderra remercie celles et ceux qui lui ont témoigné leur soutien. Elle rappelle qu’elle est présumée innocente, que les investigations doivent se poursuivre dans le respect du secret de l’instruction et n’entend pas faire d’autre commentaire », poursuit sa représentante.

Salariée des Flammes Carolo depuis 2006, Amel Bouderra est devenue au fil des ans l'une des personnalités les plus emblématiques du club : sa meilleure joueuse, sa capitaine, celle qui a soulevé la Coupe de France en 2025 puis sa directrice sportive depuis l'an dernier.

Malgré cette semaine très agitée en coulisses, les joueuses de Romuald Yernaux ont répondu sur le terrain, ce samedi 10 octobre, à l’occasion de la 4e journée de La Boulangère Wonderligue, par une victoire de 22 points à Landerneau (61-83).