Toujours invaincu en EuroLeague comme en championnat grec, le Panathinaïkos poursuit son sans-faute sur ce début de saison. L’équipe de Zeljko Obradovic a affiché un grand sérieux, ce samedi 10 octobre, sur le parquet de Promitheas Patras (59-84). Et ce malgré les mises au repos de Mathias Lessort - MVP de la 4e journée d’EuroLeague - et Guerschon Yabusele ou encore Isaac Bonga.

Sylvain Francisco et Moustapha Fall se distinguent

Sylvain Francisco n’a eu besoin que de 16 minutes pour terminer meilleur marqueur des Verts, avec 12 points à 2/3 aux tirs et 7/7 aux lancers-francs, tout en ajoutant 2 passes décisives, 1 rebond, 1 interception et même 1 contre pour 13 d’évaluation au total.

Promitheas Patras 59 - 84 Panathinaikos Athens · Esake · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Promitheas Patras Periklis Kouroupakis 9 2 1 Adonis Arms 10 1 2 Georgios Kalaitzakis 1 3 1 Alex Antetokounmpo 2 1 0 Apostolos Nikolaidis 0 0 2 Kendal Coleman 15 11 1 Evdoxios Kapetakis 5 2 0 Jake Forrester 2 3 0 Shannon Evans 5 2 4 Nikolaos Diplaros 3 0 5 Arnoldas Kulboka 7 3 1 New Williams 0 0 1 Panathinaikos Athens Nikolaos Rogkavopoulos 10 6 3 Ioannis Kouzeloglou 4 3 0 Isaac Bonga 0 0 0 Juancho Hernangomez 4 2 1 Konstantinos Mitoglou 10 10 1 Eleftherios Mantzoukas 3 1 2 Moustapha Fall 2 4 0 Panagiotis Kalaitzakis 9 4 2 Sylvain Francisco 12 1 2 Dimitris Moraitis 11 2 3 Brancou Badio 7 1 4 Nigel Hayes-Davis 12 2 2

De retour sur les terrains lors de la précédente victoire contre Fenerbahçe, Moustapha Fall retrouve progressivement des sensations. Le pivot français a été discret en attaque (2 points, 4 rebonds) mais il a enregistré 2 contres et 2 interceptions en seulement 13 minutes.

Promitheas Patras 59 - 84 Panathinaikos Athens · Esake · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Promitheas Patras Periklis Kouroupakis 9 2 1 Adonis Arms 10 1 2 Georgios Kalaitzakis 1 3 1 Alex Antetokounmpo 2 1 0 Apostolos Nikolaidis 0 0 2 Kendal Coleman 15 11 1 Evdoxios Kapetakis 5 2 0 Jake Forrester 2 3 0 Shannon Evans 5 2 4 Nikolaos Diplaros 3 0 5 Arnoldas Kulboka 7 3 1 New Williams 0 0 1 Panathinaikos Athens Nikolaos Rogkavopoulos 10 6 3 Ioannis Kouzeloglou 4 3 0 Isaac Bonga 0 0 0 Juancho Hernangomez 4 2 1 Konstantinos Mitoglou 10 10 1 Eleftherios Mantzoukas 3 1 2 Moustapha Fall 2 4 0 Panagiotis Kalaitzakis 9 4 2 Sylvain Francisco 12 1 2 Dimitris Moraitis 11 2 3 Brancou Badio 7 1 4 Nigel Hayes-Davis 12 2 2

Succès tranquille et gâteau d’anniversaire

Plus globalement, le Pana a surclassé son adversaire en comptant 21 points d’avance dès le milieu du deuxième quart-temps. Zeljko Obradovic a pu donner du temps de jeu à l’ensemble de son effectif, comme avec Dimitris Moraitis (11 points en 23 minutes) ou Konstantinos Mitoglou (10 points, 10 rebonds et 3 interceptions en 18 minutes).

Après la rencontre, les Verts ont fêté la victoire et le 29e anniversaire de Sylvain Francisco. L’international tricolore a soufflé sa bougie dans le vestiaire et lui-même souhaité un joyeux anniversaire à sa mère, également née le 10 octobre.