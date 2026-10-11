Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Sylvain Francisco fête ses 29 ans avec une large victoire en championnat grec

Malgré les absences de Mathias Lessort et Guerschon Yabusele, le Panathinaïkos a largement dominé le Promitheas Patras, samedi soir (59-84), en championnat grec. Sylvain Francisco (12 points en 16 minutes) n’a pas eu besoin de forcer son talent, le jour de ses 29 ans.
|
Résumé
Écouter
Sylvain Francisco fête ses 29 ans avec une large victoire en championnat grec
Sylvain Francisco, meilleur marqueur du Panathinaïkos le jour de ses 29 ans.
Crédit photo : EuroLeague
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Toujours invaincu en EuroLeague comme en championnat grec, le Panathinaïkos poursuit son sans-faute sur ce début de saison. L’équipe de Zeljko Obradovic a affiché un grand sérieux, ce samedi 10 octobre, sur le parquet de Promitheas Patras (59-84). Et ce malgré les mises au repos de Mathias Lessort - MVP de la 4e journée d’EuroLeague - et Guerschon Yabusele ou encore Isaac Bonga.

Sylvain Francisco et Moustapha Fall se distinguent

Sylvain Francisco n’a eu besoin que de 16 minutes pour terminer meilleur marqueur des Verts, avec 12 points à 2/3 aux tirs et 7/7 aux lancers-francs, tout en ajoutant 2 passes décisives, 1 rebond, 1 interception et même 1 contre pour 13 d’évaluation au total. 

Promitheas Patras 59 - 84 Panathinaikos Athens · Esake · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Promitheas PatrasPeriklis Kouroupakis921
Adonis Arms1012
Georgios Kalaitzakis131
Alex Antetokounmpo210
Apostolos Nikolaidis002
Kendal Coleman15111
Evdoxios Kapetakis520
Jake Forrester230
Shannon Evans524
Nikolaos Diplaros305
Arnoldas Kulboka731
New Williams001
Panathinaikos AthensNikolaos Rogkavopoulos1063
Ioannis Kouzeloglou430
Isaac Bonga000
Juancho Hernangomez421
Konstantinos Mitoglou10101
Eleftherios Mantzoukas312
Moustapha Fall240
Panagiotis Kalaitzakis942
Sylvain Francisco1212
Dimitris Moraitis1123
Brancou Badio714
Nigel Hayes-Davis1222

De retour sur les terrains lors de la précédente victoire contre Fenerbahçe, Moustapha Fall retrouve progressivement des sensations. Le pivot français a été discret en attaque (2 points, 4 rebonds) mais il a enregistré 2 contres et 2 interceptions en seulement 13 minutes.

Promitheas Patras 59 - 84 Panathinaikos Athens · Esake · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Promitheas PatrasPeriklis Kouroupakis921
Adonis Arms1012
Georgios Kalaitzakis131
Alex Antetokounmpo210
Apostolos Nikolaidis002
Kendal Coleman15111
Evdoxios Kapetakis520
Jake Forrester230
Shannon Evans524
Nikolaos Diplaros305
Arnoldas Kulboka731
New Williams001
Panathinaikos AthensNikolaos Rogkavopoulos1063
Ioannis Kouzeloglou430
Isaac Bonga000
Juancho Hernangomez421
Konstantinos Mitoglou10101
Eleftherios Mantzoukas312
Moustapha Fall240
Panagiotis Kalaitzakis942
Sylvain Francisco1212
Dimitris Moraitis1123
Brancou Badio714
Nigel Hayes-Davis1222

Succès tranquille et gâteau d’anniversaire

Plus globalement, le Pana a surclassé son adversaire en comptant 21 points d’avance dès le milieu du deuxième quart-temps. Zeljko Obradovic a pu donner du temps de jeu à l’ensemble de son effectif, comme avec Dimitris Moraitis (11 points en 23 minutes) ou Konstantinos Mitoglou (10 points, 10 rebonds et 3 interceptions en 18 minutes).

Promitheas Patras 59 - 84 Panathinaikos Athens · Esake 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Promitheas PatrasPanathinaikos Athens
PTSKendal Coleman 15Sylvain Francisco 12
REBKendal Coleman 11Konstantinos Mitoglou 10
PDNikolaos Diplaros 5Brancou Badio 4

Statistiques d'équipe

Promitheas PatrasPanathinaikos Athens
TIRS36,1 %47,5 %
3PTS7/2911/30
LF8/1317/22
REB3041
RO99

Après la rencontre, les Verts ont fêté la victoire et le 29e anniversaire de Sylvain Francisco. L’international tricolore a soufflé sa bougie dans le vestiaire et lui-même souhaité un joyeux anniversaire à sa mère, également née le 10 octobre.

Esake
Esake
Suivre
Grèce
Grèce
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit