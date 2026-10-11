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Les cartons d'Adrien Moerman, Izan Le Meut et Enzo Oudart en Suisse

Que de performances pour les Français du championnat suisse ce samedi 10 octobre. Adrien Moerman (23 points, 8 rebonds) et Izan Le Meut (20 points, 10 rebonds) ont contribué au large succès de Fribourg et Enzo Oudart s'est offert son record de points (28) chez les professionnels.
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Résumé
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Les cartons d'Adrien Moerman, Izan Le Meut et Enzo Oudart en Suisse
Adrien Moerman n'a eu besoin que de 18 minutes pour compiler 23 points et 8 rebonds ce samedi dans la victoire de Fribourg (116-80).
Crédit photo : FIBA
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Les Français ont vécu une journée prolifique ce samedi 10 octobre dans le championnat suisse. Adrien Moerman (23 points, 8 rebonds) et Izan Le Meut (20 points, 10 rebonds) ont été dominants avec Fribourg, Enzo Oudart s'est offert son record de points (28 unités) chez les professionnels avec Monthey-Chablais et Arthur Minkonda (12 points, 9 rebonds) a frôlé le double-double avec Nyon.

Adrien Moerman et Izan Le Meut portent Fribourg

Après sa défaite en Roumanie pour lancer sa saison de FIBA Europe Cup, Fribourg a repris des couleurs sur la scène nationale contre Lugano (116-80). L'équipe de Thibaut Petit a pu s'appuyer sur son collectif (27 passes décisives, 9 pertes de balles) et surtout ses Français, deux meilleurs marqueurs et rebondeurs de la partie.

Titulaire, Adrien Moerman n'a eu besoin que de 18 minutes pour cumuler 23 points à 8/11 aux tirs, 8 rebonds dont 4 offensifs et 1 interception, soit 28 d'évaluation.

Fribourg Olympic 116 - 80 Lugano Tigers · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Fribourg OlympicBoris Mbala974
Bryan Colon1914
Philippe Eyenga423
Emmanuel Kupa1021
Simon Bernegger1034
Massimiliano Dell'Acqua502
Kevin Martina402
Adrien Moerman2381
Izan Le Meut20101
Arnaud Cotture835
Judah Brown410
Lugano TigersAdam Bagnoli1041
Michele Bernaschina420
Adrian Montanari312
Nathan Claerbaut1862
Jeameril Wilson2243
Andrea Bracelli001
Andre Donnelly1813
Claudio Picco020
Alessandro De Barros Marques010
Riccardo Picarelli510

Tandis que le jeune Izan Le Meut a réussi un double-double en sortie de banc (20 points, 10 rebonds, 1 contre pour 26 d'évaluation en 21 minutes). C'est la quatrième fois de sa carrière qu'il atteint la barre des 20 points.

Fribourg Olympic 116 - 80 Lugano Tigers · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Fribourg OlympicBoris Mbala974
Bryan Colon1914
Philippe Eyenga423
Emmanuel Kupa1021
Simon Bernegger1034
Massimiliano Dell'Acqua502
Kevin Martina402
Adrien Moerman2381
Izan Le Meut20101
Arnaud Cotture835
Judah Brown410
Lugano TigersAdam Bagnoli1041
Michele Bernaschina420
Adrian Montanari312
Nathan Claerbaut1862
Jeameril Wilson2243
Andrea Bracelli001
Andre Donnelly1813
Claudio Picco020
Alessandro De Barros Marques010
Riccardo Picarelli510

L'acte de naissance d'Enzo Oudart en Suisse

Face au GC Zurich, un promu toujours privé de victoire après quatre journées, le BBC Monthey-Chablais a débloqué son compteur avec la manière (99-62). Prêté par Aix-Maurienne, Enzo Oudart a de nouveau brillé.

BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
BBC Monthey-ChablaisLiban Aadan Nuux1934
Abraham Johnson1045
Xzavier Long18141
Matthieu Tindom600
Enzo Oudart2844
Anton Mendy210
Davi Davis1254
Thomas Fritschi421
Cristian Pottier020
Dylan Gomwalk000
Michael Urmann000
GC ZürichTadja Chokoté201
Mila Wächter310
Mihajlo Mitrovic221
Marvin Aegerter600
Malik Bajo421
Nate West1925
Nicolas Hulliger641
Dylan Schommer821
Naim Bajo000
Andrea Mäusli240
Noe Perino000
Kenan Bonga1012

Après ses 18 points contre Fribourg et ses 20 unités contre Pully-Lausanne, l'ailier français a cette fois-ci passé 28 points à 8/10 aux tirs dont un 3/5 à 3-points, plus 9/10 aux lancers-francs, et ajouté 4 rebonds et 4 passes décisives.

Enzo Oudart

Stats moyennes des 4 derniers matchs

MJMINPTSREBPDINCO
422:1116,53,810,80

4 derniers matchs

DateMINPTSREBPDINCOMatchLigue
10/1030:20284410V 99-62 vs ZURSwiss Basketball League
03/1028:03204010D 94-80 @ PULSwiss Basketball League
30/0926:54187010D 73-78 vs FRISwiss Basketball League
27/093:2500000D 94-72 @ LUGSwiss Basketball League

Un carton à 31 d'évaluation en seulement 30 minutes qui constitue son nouveau record de points chez les professionnels.


Avec les espoirs de l'AMSB, le jeune homme avait déjà passé la barre des 30 unités à sept reprises dans le championnat Espoirs ELITE 2, avec un record à 36 points le 8 mars 2025 contre Évreux.

Son coéquipier Davi Davis (12 points à 4/9 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres pour 20 d'évaluation en 31 minutes) s'est également distingué contre Zurich. Moins utilisé, Anton Mendy a ajouté 2 points et 1 rebond en 8 minutes.

BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
BBC Monthey-ChablaisLiban Aadan Nuux1934
Abraham Johnson1045
Xzavier Long18141
Matthieu Tindom600
Enzo Oudart2844
Anton Mendy210
Davi Davis1254
Thomas Fritschi421
Cristian Pottier020
Dylan Gomwalk000
Michael Urmann000
GC ZürichTadja Chokoté201
Mila Wächter310
Mihajlo Mitrovic221
Marvin Aegerter600
Malik Bajo421
Nate West1925
Nicolas Hulliger641
Dylan Schommer821
Naim Bajo000
Andrea Mäusli240
Noe Perino000
Kenan Bonga1012

BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
BBC Monthey-ChablaisLiban Aadan Nuux1934
Abraham Johnson1045
Xzavier Long18141
Matthieu Tindom600
Enzo Oudart2844
Anton Mendy210
Davi Davis1254
Thomas Fritschi421
Cristian Pottier020
Dylan Gomwalk000
Michael Urmann000
GC ZürichTadja Chokoté201
Mila Wächter310
Mihajlo Mitrovic221
Marvin Aegerter600
Malik Bajo421
Nate West1925
Nicolas Hulliger641
Dylan Schommer821
Naim Bajo000
Andrea Mäusli240
Noe Perino000
Kenan Bonga1012

Voilà un premier succès qui va permettre à l'équipe d'Arnaud Ricoux d'aborder la suite plus sereinement.

Arthur Minkonda frôle le double-double avec Nyon

Très en vue depuis le début de la saison de SB League, Arthur Minkonda a une nouvelle fois contribué à la large victoire de Nyon contre Massagno (94-73). L'ancien Antibois a enregistré 12 points à 4/6 aux tirs (mais 4/9 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 16 d'évaluation en 30 minutes.

BBC Nyon 94 - 73 A++ Massagno · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
BBC NyonNelson Stoppiello410
Elijah Elliott3828
Erwan Margot000
Masiah Gilyard17104
Arthur Minkonda1290
Matt Aebersold020
Axel Ugurtas1471
Matteo Smith242
Ken Rytz200
Zachary Harvey-Seutcheu533
A++ MassagnoAxel Manzambi000
Ahmed Deme200
Edin Karabasic422
Emmanuel Gervasoni000
Kian Picco000
Andrea Broggi235
Milos Jankovic11131
Kevin Bernardinello503
Corey Tripp2526
Dusan Mladjan960
Imram Yorou000
Zarique Nutter1560

Dans le même match, son coéquipier Elijah Elliott a vécu une soirée de rêve avec 38 points à 14/20 aux tirs et 8/8 sur la ligne et 8 passes décisives pour 38 d'évaluation en 37 minutes.

Joanis Maquiesse et Pully-Lausanne impuissants contre Genève

Seul Français à ne pas avoir connu la victoire ce samedi, Joanis Maquiesse n'a rien pu faire contre les Lions de Genève, seule équipe invaincue après quatre rencontres de SB League (65-94). L'ancien joueur de Fos-sur-Mer a compilé 9 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 21 minutes en sortie de banc.

Pully Lausanne Foxes 65 - 94 Lions de Genève · Swiss Basketball League · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Pully Lausanne FoxesKendrick Tchoua1391
Lukas Keredzin512
Dequan Morris1023
Solomon Bailey420
Brendan Favre1331
Joanis Maquiesse942
Gaspard Walther011
Liam Rietschin451
Léo Pariat000
Antonio Ballard7102
Elijah Dessarzin000
Pedro Fernandez Santamarta000
Lions de GenèveCorey Floyd Jr.2551
Kiyan Lappert010
Omar Ali020
Mohamed Chabouh311
Yuri Solca1334
Zaïd Weibel1343
Juwann James610
Ty Johnson2135
Isaiah T. Williams1341
Jahlen Joly011

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