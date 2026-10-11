Les cartons d'Adrien Moerman, Izan Le Meut et Enzo Oudart en Suisse
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Les Français ont vécu une journée prolifique ce samedi 10 octobre dans le championnat suisse. Adrien Moerman (23 points, 8 rebonds) et Izan Le Meut (20 points, 10 rebonds) ont été dominants avec Fribourg, Enzo Oudart s'est offert son record de points (28 unités) chez les professionnels avec Monthey-Chablais et Arthur Minkonda (12 points, 9 rebonds) a frôlé le double-double avec Nyon.
Adrien Moerman et Izan Le Meut portent Fribourg
Après sa défaite en Roumanie pour lancer sa saison de FIBA Europe Cup, Fribourg a repris des couleurs sur la scène nationale contre Lugano (116-80). L'équipe de Thibaut Petit a pu s'appuyer sur son collectif (27 passes décisives, 9 pertes de balles) et surtout ses Français, deux meilleurs marqueurs et rebondeurs de la partie.
Titulaire, Adrien Moerman n'a eu besoin que de 18 minutes pour cumuler 23 points à 8/11 aux tirs, 8 rebonds dont 4 offensifs et 1 interception, soit 28 d'évaluation.
Fribourg Olympic 116 - 80 Lugano Tigers · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Fribourg Olympic
|Boris Mbala
|9
|7
|4
|Bryan Colon
|19
|1
|4
|Philippe Eyenga
|4
|2
|3
|Emmanuel Kupa
|10
|2
|1
|Simon Bernegger
|10
|3
|4
|Massimiliano Dell'Acqua
|5
|0
|2
|Kevin Martina
|4
|0
|2
|Adrien Moerman
|23
|8
|1
|Izan Le Meut
|20
|10
|1
|Arnaud Cotture
|8
|3
|5
|Judah Brown
|4
|1
|0
|Lugano Tigers
|Adam Bagnoli
|10
|4
|1
|Michele Bernaschina
|4
|2
|0
|Adrian Montanari
|3
|1
|2
|Nathan Claerbaut
|18
|6
|2
|Jeameril Wilson
|22
|4
|3
|Andrea Bracelli
|0
|0
|1
|Andre Donnelly
|18
|1
|3
|Claudio Picco
|0
|2
|0
|Alessandro De Barros Marques
|0
|1
|0
|Riccardo Picarelli
|5
|1
|0
Tandis que le jeune Izan Le Meut a réussi un double-double en sortie de banc (20 points, 10 rebonds, 1 contre pour 26 d'évaluation en 21 minutes). C'est la quatrième fois de sa carrière qu'il atteint la barre des 20 points.
Fribourg Olympic 116 - 80 Lugano Tigers · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Fribourg Olympic
|Boris Mbala
|9
|7
|4
|Bryan Colon
|19
|1
|4
|Philippe Eyenga
|4
|2
|3
|Emmanuel Kupa
|10
|2
|1
|Simon Bernegger
|10
|3
|4
|Massimiliano Dell'Acqua
|5
|0
|2
|Kevin Martina
|4
|0
|2
|Adrien Moerman
|23
|8
|1
|Izan Le Meut
|20
|10
|1
|Arnaud Cotture
|8
|3
|5
|Judah Brown
|4
|1
|0
|Lugano Tigers
|Adam Bagnoli
|10
|4
|1
|Michele Bernaschina
|4
|2
|0
|Adrian Montanari
|3
|1
|2
|Nathan Claerbaut
|18
|6
|2
|Jeameril Wilson
|22
|4
|3
|Andrea Bracelli
|0
|0
|1
|Andre Donnelly
|18
|1
|3
|Claudio Picco
|0
|2
|0
|Alessandro De Barros Marques
|0
|1
|0
|Riccardo Picarelli
|5
|1
|0
L'acte de naissance d'Enzo Oudart en Suisse
Face au GC Zurich, un promu toujours privé de victoire après quatre journées, le BBC Monthey-Chablais a débloqué son compteur avec la manière (99-62). Prêté par Aix-Maurienne, Enzo Oudart a de nouveau brillé.
BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|BBC Monthey-Chablais
|Liban Aadan Nuux
|19
|3
|4
|Abraham Johnson
|10
|4
|5
|Xzavier Long
|18
|14
|1
|Matthieu Tindom
|6
|0
|0
|Enzo Oudart
|28
|4
|4
|Anton Mendy
|2
|1
|0
|Davi Davis
|12
|5
|4
|Thomas Fritschi
|4
|2
|1
|Cristian Pottier
|0
|2
|0
|Dylan Gomwalk
|0
|0
|0
|Michael Urmann
|0
|0
|0
|GC Zürich
|Tadja Chokoté
|2
|0
|1
|Mila Wächter
|3
|1
|0
|Mihajlo Mitrovic
|2
|2
|1
|Marvin Aegerter
|6
|0
|0
|Malik Bajo
|4
|2
|1
|Nate West
|19
|2
|5
|Nicolas Hulliger
|6
|4
|1
|Dylan Schommer
|8
|2
|1
|Naim Bajo
|0
|0
|0
|Andrea Mäusli
|2
|4
|0
|Noe Perino
|0
|0
|0
|Kenan Bonga
|10
|1
|2
Après ses 18 points contre Fribourg et ses 20 unités contre Pully-Lausanne, l'ailier français a cette fois-ci passé 28 points à 8/10 aux tirs dont un 3/5 à 3-points, plus 9/10 aux lancers-francs, et ajouté 4 rebonds et 4 passes décisives.
Stats moyennes des 4 derniers matchs
|MJ
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|4
|22:11
|16,5
|3,8
|1
|0,8
|0
4 derniers matchs
|Date
|MIN
|PTS
|REB
|PD
|IN
|CO
|Match
|Ligue
|10/10
|30:20
|28
|4
|4
|1
|0
|V 99-62 vs ZUR
|Swiss Basketball League
|03/10
|28:03
|20
|4
|0
|1
|0
|D 94-80 @ PUL
|Swiss Basketball League
|30/09
|26:54
|18
|7
|0
|1
|0
|D 73-78 vs FRI
|Swiss Basketball League
|27/09
|3:25
|0
|0
|0
|0
|0
|D 94-72 @ LUG
|Swiss Basketball League
Un carton à 31 d'évaluation en seulement 30 minutes qui constitue son nouveau record de points chez les professionnels.
Avec les espoirs de l'AMSB, le jeune homme avait déjà passé la barre des 30 unités à sept reprises dans le championnat Espoirs ELITE 2, avec un record à 36 points le 8 mars 2025 contre Évreux.
Son coéquipier Davi Davis (12 points à 4/9 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres pour 20 d'évaluation en 31 minutes) s'est également distingué contre Zurich. Moins utilisé, Anton Mendy a ajouté 2 points et 1 rebond en 8 minutes.
BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|BBC Monthey-Chablais
|Liban Aadan Nuux
|19
|3
|4
|Abraham Johnson
|10
|4
|5
|Xzavier Long
|18
|14
|1
|Matthieu Tindom
|6
|0
|0
|Enzo Oudart
|28
|4
|4
|Anton Mendy
|2
|1
|0
|Davi Davis
|12
|5
|4
|Thomas Fritschi
|4
|2
|1
|Cristian Pottier
|0
|2
|0
|Dylan Gomwalk
|0
|0
|0
|Michael Urmann
|0
|0
|0
|GC Zürich
|Tadja Chokoté
|2
|0
|1
|Mila Wächter
|3
|1
|0
|Mihajlo Mitrovic
|2
|2
|1
|Marvin Aegerter
|6
|0
|0
|Malik Bajo
|4
|2
|1
|Nate West
|19
|2
|5
|Nicolas Hulliger
|6
|4
|1
|Dylan Schommer
|8
|2
|1
|Naim Bajo
|0
|0
|0
|Andrea Mäusli
|2
|4
|0
|Noe Perino
|0
|0
|0
|Kenan Bonga
|10
|1
|2
BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|BBC Monthey-Chablais
|Liban Aadan Nuux
|19
|3
|4
|Abraham Johnson
|10
|4
|5
|Xzavier Long
|18
|14
|1
|Matthieu Tindom
|6
|0
|0
|Enzo Oudart
|28
|4
|4
|Anton Mendy
|2
|1
|0
|Davi Davis
|12
|5
|4
|Thomas Fritschi
|4
|2
|1
|Cristian Pottier
|0
|2
|0
|Dylan Gomwalk
|0
|0
|0
|Michael Urmann
|0
|0
|0
|GC Zürich
|Tadja Chokoté
|2
|0
|1
|Mila Wächter
|3
|1
|0
|Mihajlo Mitrovic
|2
|2
|1
|Marvin Aegerter
|6
|0
|0
|Malik Bajo
|4
|2
|1
|Nate West
|19
|2
|5
|Nicolas Hulliger
|6
|4
|1
|Dylan Schommer
|8
|2
|1
|Naim Bajo
|0
|0
|0
|Andrea Mäusli
|2
|4
|0
|Noe Perino
|0
|0
|0
|Kenan Bonga
|10
|1
|2
Voilà un premier succès qui va permettre à l'équipe d'Arnaud Ricoux d'aborder la suite plus sereinement.
Arthur Minkonda frôle le double-double avec Nyon
Très en vue depuis le début de la saison de SB League, Arthur Minkonda a une nouvelle fois contribué à la large victoire de Nyon contre Massagno (94-73). L'ancien Antibois a enregistré 12 points à 4/6 aux tirs (mais 4/9 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 16 d'évaluation en 30 minutes.
BBC Nyon 94 - 73 A++ Massagno · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|BBC Nyon
|Nelson Stoppiello
|4
|1
|0
|Elijah Elliott
|38
|2
|8
|Erwan Margot
|0
|0
|0
|Masiah Gilyard
|17
|10
|4
|Arthur Minkonda
|12
|9
|0
|Matt Aebersold
|0
|2
|0
|Axel Ugurtas
|14
|7
|1
|Matteo Smith
|2
|4
|2
|Ken Rytz
|2
|0
|0
|Zachary Harvey-Seutcheu
|5
|3
|3
|A++ Massagno
|Axel Manzambi
|0
|0
|0
|Ahmed Deme
|2
|0
|0
|Edin Karabasic
|4
|2
|2
|Emmanuel Gervasoni
|0
|0
|0
|Kian Picco
|0
|0
|0
|Andrea Broggi
|2
|3
|5
|Milos Jankovic
|11
|13
|1
|Kevin Bernardinello
|5
|0
|3
|Corey Tripp
|25
|2
|6
|Dusan Mladjan
|9
|6
|0
|Imram Yorou
|0
|0
|0
|Zarique Nutter
|15
|6
|0
Dans le même match, son coéquipier Elijah Elliott a vécu une soirée de rêve avec 38 points à 14/20 aux tirs et 8/8 sur la ligne et 8 passes décisives pour 38 d'évaluation en 37 minutes.
Joanis Maquiesse et Pully-Lausanne impuissants contre Genève
Seul Français à ne pas avoir connu la victoire ce samedi, Joanis Maquiesse n'a rien pu faire contre les Lions de Genève, seule équipe invaincue après quatre rencontres de SB League (65-94). L'ancien joueur de Fos-sur-Mer a compilé 9 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 21 minutes en sortie de banc.
Pully Lausanne Foxes 65 - 94 Lions de Genève · Swiss Basketball League · 10/10/2026
|Match
|PTS
|REB
|PD
|Pully Lausanne Foxes
|Kendrick Tchoua
|13
|9
|1
|Lukas Keredzin
|5
|1
|2
|Dequan Morris
|10
|2
|3
|Solomon Bailey
|4
|2
|0
|Brendan Favre
|13
|3
|1
|Joanis Maquiesse
|9
|4
|2
|Gaspard Walther
|0
|1
|1
|Liam Rietschin
|4
|5
|1
|Léo Pariat
|0
|0
|0
|Antonio Ballard
|7
|10
|2
|Elijah Dessarzin
|0
|0
|0
|Pedro Fernandez Santamarta
|0
|0
|0
|Lions de Genève
|Corey Floyd Jr.
|25
|5
|1
|Kiyan Lappert
|0
|1
|0
|Omar Ali
|0
|2
|0
|Mohamed Chabouh
|3
|1
|1
|Yuri Solca
|13
|3
|4
|Zaïd Weibel
|13
|4
|3
|Juwann James
|6
|1
|0
|Ty Johnson
|21
|3
|5
|Isaiah T. Williams
|13
|4
|1
|Jahlen Joly
|0
|1
|1
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