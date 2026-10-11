Les Français ont vécu une journée prolifique ce samedi 10 octobre dans le championnat suisse. Adrien Moerman (23 points, 8 rebonds) et Izan Le Meut (20 points, 10 rebonds) ont été dominants avec Fribourg, Enzo Oudart s'est offert son record de points (28 unités) chez les professionnels avec Monthey-Chablais et Arthur Minkonda (12 points, 9 rebonds) a frôlé le double-double avec Nyon.

Adrien Moerman et Izan Le Meut portent Fribourg

Après sa défaite en Roumanie pour lancer sa saison de FIBA Europe Cup, Fribourg a repris des couleurs sur la scène nationale contre Lugano (116-80). L'équipe de Thibaut Petit a pu s'appuyer sur son collectif (27 passes décisives, 9 pertes de balles) et surtout ses Français, deux meilleurs marqueurs et rebondeurs de la partie.

Titulaire, Adrien Moerman n'a eu besoin que de 18 minutes pour cumuler 23 points à 8/11 aux tirs, 8 rebonds dont 4 offensifs et 1 interception, soit 28 d'évaluation.

Fribourg Olympic 116 - 80 Lugano Tigers · Swiss Basketball League · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Fribourg Olympic Boris Mbala 9 7 4 Bryan Colon 19 1 4 Philippe Eyenga 4 2 3 Emmanuel Kupa 10 2 1 Simon Bernegger 10 3 4 Massimiliano Dell'Acqua 5 0 2 Kevin Martina 4 0 2 Adrien Moerman 23 8 1 Izan Le Meut 20 10 1 Arnaud Cotture 8 3 5 Judah Brown 4 1 0 Lugano Tigers Adam Bagnoli 10 4 1 Michele Bernaschina 4 2 0 Adrian Montanari 3 1 2 Nathan Claerbaut 18 6 2 Jeameril Wilson 22 4 3 Andrea Bracelli 0 0 1 Andre Donnelly 18 1 3 Claudio Picco 0 2 0 Alessandro De Barros Marques 0 1 0 Riccardo Picarelli 5 1 0

Tandis que le jeune Izan Le Meut a réussi un double-double en sortie de banc (20 points, 10 rebonds, 1 contre pour 26 d'évaluation en 21 minutes). C'est la quatrième fois de sa carrière qu'il atteint la barre des 20 points.

Fribourg Olympic 116 - 80 Lugano Tigers · Swiss Basketball League · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Fribourg Olympic Boris Mbala 9 7 4 Bryan Colon 19 1 4 Philippe Eyenga 4 2 3 Emmanuel Kupa 10 2 1 Simon Bernegger 10 3 4 Massimiliano Dell'Acqua 5 0 2 Kevin Martina 4 0 2 Adrien Moerman 23 8 1 Izan Le Meut 20 10 1 Arnaud Cotture 8 3 5 Judah Brown 4 1 0 Lugano Tigers Adam Bagnoli 10 4 1 Michele Bernaschina 4 2 0 Adrian Montanari 3 1 2 Nathan Claerbaut 18 6 2 Jeameril Wilson 22 4 3 Andrea Bracelli 0 0 1 Andre Donnelly 18 1 3 Claudio Picco 0 2 0 Alessandro De Barros Marques 0 1 0 Riccardo Picarelli 5 1 0

L'acte de naissance d'Enzo Oudart en Suisse

Face au GC Zurich, un promu toujours privé de victoire après quatre journées, le BBC Monthey-Chablais a débloqué son compteur avec la manière (99-62). Prêté par Aix-Maurienne, Enzo Oudart a de nouveau brillé.

BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD BBC Monthey-Chablais Liban Aadan Nuux 19 3 4 Abraham Johnson 10 4 5 Xzavier Long 18 14 1 Matthieu Tindom 6 0 0 Enzo Oudart 28 4 4 Anton Mendy 2 1 0 Davi Davis 12 5 4 Thomas Fritschi 4 2 1 Cristian Pottier 0 2 0 Dylan Gomwalk 0 0 0 Michael Urmann 0 0 0 GC Zürich Tadja Chokoté 2 0 1 Mila Wächter 3 1 0 Mihajlo Mitrovic 2 2 1 Marvin Aegerter 6 0 0 Malik Bajo 4 2 1 Nate West 19 2 5 Nicolas Hulliger 6 4 1 Dylan Schommer 8 2 1 Naim Bajo 0 0 0 Andrea Mäusli 2 4 0 Noe Perino 0 0 0 Kenan Bonga 10 1 2

Après ses 18 points contre Fribourg et ses 20 unités contre Pully-Lausanne, l'ailier français a cette fois-ci passé 28 points à 8/10 aux tirs dont un 3/5 à 3-points, plus 9/10 aux lancers-francs, et ajouté 4 rebonds et 4 passes décisives.

Enzo Oudart Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 22:11 16,5 3,8 1 0,8 0 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 10/10 30:20 28 4 4 1 0 V 99-62 vs ZUR Swiss Basketball League 03/10 28:03 20 4 0 1 0 D 94-80 @ PUL Swiss Basketball League 30/09 26:54 18 7 0 1 0 D 73-78 vs FRI Swiss Basketball League 27/09 3:25 0 0 0 0 0 D 94-72 @ LUG Swiss Basketball League

Un carton à 31 d'évaluation en seulement 30 minutes qui constitue son nouveau record de points chez les professionnels.

Avec les espoirs de l'AMSB, le jeune homme avait déjà passé la barre des 30 unités à sept reprises dans le championnat Espoirs ELITE 2, avec un record à 36 points le 8 mars 2025 contre Évreux.

Son coéquipier Davi Davis (12 points à 4/9 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres pour 20 d'évaluation en 31 minutes) s'est également distingué contre Zurich. Moins utilisé, Anton Mendy a ajouté 2 points et 1 rebond en 8 minutes.

BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD BBC Monthey-Chablais Liban Aadan Nuux 19 3 4 Abraham Johnson 10 4 5 Xzavier Long 18 14 1 Matthieu Tindom 6 0 0 Enzo Oudart 28 4 4 Anton Mendy 2 1 0 Davi Davis 12 5 4 Thomas Fritschi 4 2 1 Cristian Pottier 0 2 0 Dylan Gomwalk 0 0 0 Michael Urmann 0 0 0 GC Zürich Tadja Chokoté 2 0 1 Mila Wächter 3 1 0 Mihajlo Mitrovic 2 2 1 Marvin Aegerter 6 0 0 Malik Bajo 4 2 1 Nate West 19 2 5 Nicolas Hulliger 6 4 1 Dylan Schommer 8 2 1 Naim Bajo 0 0 0 Andrea Mäusli 2 4 0 Noe Perino 0 0 0 Kenan Bonga 10 1 2

BBC Monthey-Chablais 99 - 62 GC Zürich · Swiss Basketball League · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD BBC Monthey-Chablais Liban Aadan Nuux 19 3 4 Abraham Johnson 10 4 5 Xzavier Long 18 14 1 Matthieu Tindom 6 0 0 Enzo Oudart 28 4 4 Anton Mendy 2 1 0 Davi Davis 12 5 4 Thomas Fritschi 4 2 1 Cristian Pottier 0 2 0 Dylan Gomwalk 0 0 0 Michael Urmann 0 0 0 GC Zürich Tadja Chokoté 2 0 1 Mila Wächter 3 1 0 Mihajlo Mitrovic 2 2 1 Marvin Aegerter 6 0 0 Malik Bajo 4 2 1 Nate West 19 2 5 Nicolas Hulliger 6 4 1 Dylan Schommer 8 2 1 Naim Bajo 0 0 0 Andrea Mäusli 2 4 0 Noe Perino 0 0 0 Kenan Bonga 10 1 2

Voilà un premier succès qui va permettre à l'équipe d'Arnaud Ricoux d'aborder la suite plus sereinement.

Arthur Minkonda frôle le double-double avec Nyon

Très en vue depuis le début de la saison de SB League, Arthur Minkonda a une nouvelle fois contribué à la large victoire de Nyon contre Massagno (94-73). L'ancien Antibois a enregistré 12 points à 4/6 aux tirs (mais 4/9 aux lancers-francs), 9 rebonds, 1 interception et 1 contre pour 16 d'évaluation en 30 minutes.

BBC Nyon 94 - 73 A++ Massagno · Swiss Basketball League · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD BBC Nyon Nelson Stoppiello 4 1 0 Elijah Elliott 38 2 8 Erwan Margot 0 0 0 Masiah Gilyard 17 10 4 Arthur Minkonda 12 9 0 Matt Aebersold 0 2 0 Axel Ugurtas 14 7 1 Matteo Smith 2 4 2 Ken Rytz 2 0 0 Zachary Harvey-Seutcheu 5 3 3 A++ Massagno Axel Manzambi 0 0 0 Ahmed Deme 2 0 0 Edin Karabasic 4 2 2 Emmanuel Gervasoni 0 0 0 Kian Picco 0 0 0 Andrea Broggi 2 3 5 Milos Jankovic 11 13 1 Kevin Bernardinello 5 0 3 Corey Tripp 25 2 6 Dusan Mladjan 9 6 0 Imram Yorou 0 0 0 Zarique Nutter 15 6 0

Dans le même match, son coéquipier Elijah Elliott a vécu une soirée de rêve avec 38 points à 14/20 aux tirs et 8/8 sur la ligne et 8 passes décisives pour 38 d'évaluation en 37 minutes.

Joanis Maquiesse et Pully-Lausanne impuissants contre Genève

Seul Français à ne pas avoir connu la victoire ce samedi, Joanis Maquiesse n'a rien pu faire contre les Lions de Genève, seule équipe invaincue après quatre rencontres de SB League (65-94). L'ancien joueur de Fos-sur-Mer a compilé 9 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre en 21 minutes en sortie de banc.