L’avenir d'Olivier Sarr pourrait s’écrire loin de l’Espagne. Engagé par le Real Madrid pour deux saisons le 15 août dernier, le pivot français de 27 ans ne serait pas fermé à l’idée de quitter la maison blanche selon plusieurs journalistes espagnols.

Bernabeu Digital écrit que l’ancien NBAer serait « prêt à demander officiellement son transfert s'il reçoit une offre financière et sportive qu'il juge satisfaisante ».

Hay un pequeño runrún, que dice que el Madrid está buscando pívot. El señalado Sarr, que parece no termina de arrancar — Nacho Bravo (@bnacho1774) 10 octobre 2026

Seulement 16 minutes de temps de jeu jusqu’ici

Et pour cause, le frère aîné d’Alexandre Sarr n’a pratiquement pas été utilisé par Pedro Martinez depuis le début de la saison.

L'ancien pensionnaire de l'INSEP n’a eu le droit qu’à 4 minutes en EuroLeague lors de la défaite à Dubaï (78-77) en ouverture de la saison régulière, le 24 septembre (4 points, 2 rebonds en 4 minutes). En Liga Endesa, où le Real a gagné ses deux premiers matches, il n’a disputé que 12 minutes en cumulé contre Malaga et Obradoiro sans débloquer son compteur.

Parmi les facteurs explicatifs, on peut noter que l’ancien Parisien Mikael Jantunen a donné satisfaction lorsqu'il était utilisé au poste 5.

En attendant, Olivier Sarr espère une nouvelle occasion d'obtenir des minutes ce dimanche (12h) contre Manresa.

Vers un rebond en Turquie ?

En cas de départ, la Turquie apparaît comme une solution de repli naturelle pour Olivier Sarr. Le compte X « Fredericks Basket » précise que le joueur et son agent sondent « exclusivement le marché turc ». Les négociations ne sont pas terminées pour autant : aucune offre n'aurait été formulée selon Bernabeu Digital.

Il convient de préciser que sa compagne Tima Pouye évolue désormais avec Fenerbahçe. L’internationale française a d’ailleurs inscrit 7 points dans la victoire contre Kayseri ce samedi lors de la troisième journée du championnat turc.