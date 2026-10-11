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Olivier Sarr et le Real Madrid, une histoire déjà sur le point de se terminer ?

Olivier Sarr pourrait quitter le Real Madrid deux mois après son arrivée. Selon les médias espagnols, le pivot français sonde le marché turc.
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Olivier Sarr et le Real Madrid, une histoire déjà sur le point de se terminer ?
Olivier Sarr, direction la Turquie ?
Crédit photo : Real Madrid
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L’avenir d'Olivier Sarr pourrait s’écrire loin de l’Espagne. Engagé par le Real Madrid pour deux saisons le 15 août dernier, le pivot français de 27 ans ne serait pas fermé à l’idée de quitter la maison blanche selon plusieurs journalistes espagnols.

Bernabeu Digital écrit que l’ancien NBAer serait « prêt à demander officiellement son transfert s'il reçoit une offre financière et sportive qu'il juge satisfaisante ».

Seulement 16 minutes de temps de jeu jusqu’ici

Et pour cause, le frère aîné d’Alexandre Sarr n’a pratiquement pas été utilisé par Pedro Martinez depuis le début de la saison.

L'ancien pensionnaire de l'INSEP n’a eu le droit qu’à 4 minutes en EuroLeague lors de la défaite à Dubaï (78-77) en ouverture de la saison régulière, le 24 septembre (4 points, 2 rebonds en 4 minutes). En Liga Endesa, où le Real a gagné ses deux premiers matches, il n’a disputé que 12 minutes en cumulé contre Malaga et Obradoiro sans débloquer son compteur.

Parmi les facteurs explicatifs, on peut noter que l’ancien Parisien Mikael Jantunen a donné satisfaction lorsqu'il était utilisé au poste 5.

En attendant, Olivier Sarr espère une nouvelle occasion d'obtenir des minutes ce dimanche (12h) contre Manresa.

Vers un rebond en Turquie ?

En cas de départ, la Turquie apparaît comme une solution de repli naturelle pour Olivier Sarr. Le compte X « Fredericks Basket » précise que le joueur et son agent sondent « exclusivement le marché turc ». Les négociations ne sont pas terminées pour autant : aucune offre n'aurait été formulée selon Bernabeu Digital.

Il convient de préciser que sa compagne Tima Pouye évolue désormais avec Fenerbahçe. L’internationale française a d’ailleurs inscrit 7 points dans la victoire contre Kayseri ce samedi lors de la troisième journée du championnat turc.

Fenerbahce Opet féminin 99 - 70 Melikgazi Kayseri Basketbol · Kadinlar Basketbol Super Ligi · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Fenerbahce Opet fémininLuisa Geiselsoder1631
Leïla Lacan415
Tima Pouye732
Olcay Cakir433
Alperi Onar1422
Zeynep Gul1543
Tuana Vural010
Julie Allemand1216
Lauren Betts1252
Manolya Kurtulmus313
Quanitra Hollingsworth981
Selen Baş301
Melikgazi Kayseri BasketbolGamze Takmaz000
Destiny Littleton2137
Merve Uygül011
Inci Güçlü630
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Alper Bengisu011
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