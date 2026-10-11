Se connecter
Suivez la Betclic ELITE sur DAZN
  • À la une
  • Fantasy
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Le trio d’Ulm encore performant mais battu par le prochain adversaire de Cholet en BCL

Adam Atamna, Meissa Faye et Armel Traoré ont une nouvelle fois pesé offensivement (31 points cumulés). Mais Ulm s’est incliné après prolongation, ce samedi 10 octobre, sur le parquet de Vechta (97-92), adversaire de Cholet en Basketball Champions League ce mercredi.
|
Résumé
Écouter
Le trio d’Ulm encore performant mais battu par le prochain adversaire de Cholet en BCL
Adam Atamna et Ulm subissent leur troisième défaite consécutive en championnat allemand.
Crédit photo : ratiopharm Ulm
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le trio français d’Ulm continue de se montrer mais les défaites s’accumulent. En déplacement à Vechta lors de la cinquième journée de Bundesliga, Adam Atamna, Meissa Faye, Armel Traoré ont compilé 31 points à eux trois mais leur équipe a laissé échapper une rencontre qu’elle avait pourtant en mains. Après avoir compté jusqu’à 14 points d’avance, les joueurs d’Ulm ont finalement cédé contre le Rasta Vechta après prolongation (97-92).

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

RASTA Vechtaratiopharm Ulm
PTSMatt Lewis 26Michael Rataj 22
REBTibor Pleiss 14Simisola Shittu 8
PDDominik Dolic 5Adam Atamna 5

Statistiques d'équipe

RASTA Vechtaratiopharm Ulm
TIRS46,3 %51,4 %
3PTS10/279/28
LF25/359/19
REB4633
RO147

Matt Lewis vient gâcher les 14 points d’avance d’Ulm

Les joueurs de Ty Harrelson avaient pourtant pris les commandes avant la pause. À égalité après dix minutes (20-20), ils ont accéléré dans le deuxième quart-temps pour regagner les vestiaires avec 14 longueurs d’avance (47-33). Mais celle-ci n’a pas résisté au retour des locaux, qui ont progressivement refait leur retard au retour des vestiaires (26-14 dans le troisième quart-temps).

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
RASTA VechtaD'Mitrik Trice323
Lloyd Pandi500
Armaan Franklin1231
Peter Hemschemeier000
Dominik Dolic1715
Justin Edler Davis1972
Matt Lewis2662
Linus Trettin010
Tibor Pleiss7141
Lars Thiemann011
Nelson Weidemann813
Timo Lanmüller011
ratiopharm UlmLenny Liedtke513
Armel Traoré844
Adam Atamna1225
Ibrahim Watson-Boye1614
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt000
Meïssa Faye1142
Michael Rataj2251
Jaylen Sims1161
Simisola Shittu281
Marvin Heckel501


Les locaux ont été portés par l’ancien Manceau Matt Lewis (26 points à 7/10 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 30 d’évaluation en 28 minutes en sortie de banc), auteur notamment de deux tirs primés importants dans la fin du temps réglementaire (84-83). Jaylen Sims a eu deux lancers-francs à 2,1 secondes de la fin mais il n’en a converti qu’un seul, envoyant le match en prolongation.

Dans l’extra-time, le jeune Dominik Dolic, 19 ans, a fait preuve de sang-froid dans les dernières secondes, en convertissant deux lancers francs (97-92). L’arrière signe ici le meilleur match de sa jeune carrière professionnelle avec 17 points et 5 passes décisives.

Adam Atamna et Meissa Faye en vue en sortie de banc

C’est une nouvelle opportunité manquée pour le trio français d’Ulm, qui a pourtant cumulé 31 points samedi soir.

En sortie de banc, Meissa Faye a compilé 11 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre pour 15 d’évaluation en 22 minutes tandis que Adam Atamna a apporté 12 points à 5/12 aux tirs, 2 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception en 23 minutes.

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
RASTA VechtaD'Mitrik Trice323
Lloyd Pandi500
Armaan Franklin1231
Peter Hemschemeier000
Dominik Dolic1715
Justin Edler Davis1972
Matt Lewis2662
Linus Trettin010
Tibor Pleiss7141
Lars Thiemann011
Nelson Weidemann813
Timo Lanmüller011
ratiopharm UlmLenny Liedtke513
Armel Traoré844
Adam Atamna1225
Ibrahim Watson-Boye1614
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt000
Meïssa Faye1142
Michael Rataj2251
Jaylen Sims1161
Simisola Shittu281
Marvin Heckel501

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
RASTA VechtaD'Mitrik Trice323
Lloyd Pandi500
Armaan Franklin1231
Peter Hemschemeier000
Dominik Dolic1715
Justin Edler Davis1972
Matt Lewis2662
Linus Trettin010
Tibor Pleiss7141
Lars Thiemann011
Nelson Weidemann813
Timo Lanmüller011
ratiopharm UlmLenny Liedtke513
Armel Traoré844
Adam Atamna1225
Ibrahim Watson-Boye1614
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt000
Meïssa Faye1142
Michael Rataj2251
Jaylen Sims1161
Simisola Shittu281
Marvin Heckel501

Titulaire, Armel Traoré a pesé des deux côtés du terrain (8 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception pour 12 d’évaluation en 28 minutes), en vain.

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
RASTA VechtaD'Mitrik Trice323
Lloyd Pandi500
Armaan Franklin1231
Peter Hemschemeier000
Dominik Dolic1715
Justin Edler Davis1972
Matt Lewis2662
Linus Trettin010
Tibor Pleiss7141
Lars Thiemann011
Nelson Weidemann813
Timo Lanmüller011
ratiopharm UlmLenny Liedtke513
Armel Traoré844
Adam Atamna1225
Ibrahim Watson-Boye1614
Dwayne Koroma000
Devin Schmidt000
Meïssa Faye1142
Michael Rataj2251
Jaylen Sims1161
Simisola Shittu281
Marvin Heckel501

C’est Michael Rataj qui a terminé meilleur marqueur d’Ulm avec 22 points plus 5 rebonds.

La mauvaise série continue donc pour Ulm avec une troisième défaite consécutive en championnat. Le club allemand devra vite relever la tête, alors qu’il retrouvera le Bosna Sarajevo en EuroCup ce mardi 13 octobre. 

ratiopharm Ulm

Derniers résultats

DateMatch
27/09/2026ratiopharm Ulm 67 - 90 Wurzburg
30/09/2026ratiopharm Ulm 98 - 84 BC Balkan
03/10/2026Syntainics MBC 89 - 72 ratiopharm Ulm
07/10/2026Manresa 101 - 89 ratiopharm Ulm
10/10/2026RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm

Prochains matchs

DateMatch
14/10/2026ratiopharm Ulm - Bosna Sarajevo
21/10/2026PAOK - ratiopharm Ulm
25/10/2026ALBA Berlin - ratiopharm Ulm
27/10/2026Lietkabelis Panevezys - ratiopharm Ulm
31/10/2026ratiopharm Ulm - EWE Baskets Oldenburg

Vechta se déplace à la Meilleraie ce mercredi

De l’autre côté, c’est une victoire d’autant plus importante pour Rasta Vechta que l’équipe était diminuée par plusieurs absences. Elle lui permet d’enfin lancer sa saison en Bundesliga, après un début d’exercice difficile (1 victoire, 4 défaites). 

Le club allemand tentera de surfer sur cette victoire à Cholet ce mercredi 14 octobre, lors de la deuxième journée de la Basketball Champions League (BCL). Lors de la première journée, les coéquipiers de Tibor Pleiss ont sombré sur le parquet du Spartak Subotica (96-64).

Allemagne
Allemagne
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit