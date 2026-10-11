Le trio français d’Ulm continue de se montrer mais les défaites s’accumulent. En déplacement à Vechta lors de la cinquième journée de Bundesliga, Adam Atamna, Meissa Faye, Armel Traoré ont compilé 31 points à eux trois mais leur équipe a laissé échapper une rencontre qu’elle avait pourtant en mains. Après avoir compté jusqu’à 14 points d’avance, les joueurs d’Ulm ont finalement cédé contre le Rasta Vechta après prolongation (97-92).

Matt Lewis vient gâcher les 14 points d’avance d’Ulm

Les joueurs de Ty Harrelson avaient pourtant pris les commandes avant la pause. À égalité après dix minutes (20-20), ils ont accéléré dans le deuxième quart-temps pour regagner les vestiaires avec 14 longueurs d’avance (47-33). Mais celle-ci n’a pas résisté au retour des locaux, qui ont progressivement refait leur retard au retour des vestiaires (26-14 dans le troisième quart-temps).

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD RASTA Vechta D'Mitrik Trice 3 2 3 Lloyd Pandi 5 0 0 Armaan Franklin 12 3 1 Peter Hemschemeier 0 0 0 Dominik Dolic 17 1 5 Justin Edler Davis 19 7 2 Matt Lewis 26 6 2 Linus Trettin 0 1 0 Tibor Pleiss 7 14 1 Lars Thiemann 0 1 1 Nelson Weidemann 8 1 3 Timo Lanmüller 0 1 1 ratiopharm Ulm Lenny Liedtke 5 1 3 Armel Traoré 8 4 4 Adam Atamna 12 2 5 Ibrahim Watson-Boye 16 1 4 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 0 0 0 Meïssa Faye 11 4 2 Michael Rataj 22 5 1 Jaylen Sims 11 6 1 Simisola Shittu 2 8 1 Marvin Heckel 5 0 1



Les locaux ont été portés par l’ancien Manceau Matt Lewis (26 points à 7/10 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 30 d’évaluation en 28 minutes en sortie de banc), auteur notamment de deux tirs primés importants dans la fin du temps réglementaire (84-83). Jaylen Sims a eu deux lancers-francs à 2,1 secondes de la fin mais il n’en a converti qu’un seul, envoyant le match en prolongation.

Dans l’extra-time, le jeune Dominik Dolic, 19 ans, a fait preuve de sang-froid dans les dernières secondes, en convertissant deux lancers francs (97-92). L’arrière signe ici le meilleur match de sa jeune carrière professionnelle avec 17 points et 5 passes décisives.

Adam Atamna et Meissa Faye en vue en sortie de banc

C’est une nouvelle opportunité manquée pour le trio français d’Ulm, qui a pourtant cumulé 31 points samedi soir.

En sortie de banc, Meissa Faye a compilé 11 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre pour 15 d’évaluation en 22 minutes tandis que Adam Atamna a apporté 12 points à 5/12 aux tirs, 2 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception en 23 minutes.

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD RASTA Vechta D'Mitrik Trice 3 2 3 Lloyd Pandi 5 0 0 Armaan Franklin 12 3 1 Peter Hemschemeier 0 0 0 Dominik Dolic 17 1 5 Justin Edler Davis 19 7 2 Matt Lewis 26 6 2 Linus Trettin 0 1 0 Tibor Pleiss 7 14 1 Lars Thiemann 0 1 1 Nelson Weidemann 8 1 3 Timo Lanmüller 0 1 1 ratiopharm Ulm Lenny Liedtke 5 1 3 Armel Traoré 8 4 4 Adam Atamna 12 2 5 Ibrahim Watson-Boye 16 1 4 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 0 0 0 Meïssa Faye 11 4 2 Michael Rataj 22 5 1 Jaylen Sims 11 6 1 Simisola Shittu 2 8 1 Marvin Heckel 5 0 1

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD RASTA Vechta D'Mitrik Trice 3 2 3 Lloyd Pandi 5 0 0 Armaan Franklin 12 3 1 Peter Hemschemeier 0 0 0 Dominik Dolic 17 1 5 Justin Edler Davis 19 7 2 Matt Lewis 26 6 2 Linus Trettin 0 1 0 Tibor Pleiss 7 14 1 Lars Thiemann 0 1 1 Nelson Weidemann 8 1 3 Timo Lanmüller 0 1 1 ratiopharm Ulm Lenny Liedtke 5 1 3 Armel Traoré 8 4 4 Adam Atamna 12 2 5 Ibrahim Watson-Boye 16 1 4 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 0 0 0 Meïssa Faye 11 4 2 Michael Rataj 22 5 1 Jaylen Sims 11 6 1 Simisola Shittu 2 8 1 Marvin Heckel 5 0 1

Titulaire, Armel Traoré a pesé des deux côtés du terrain (8 points à 3/8 aux tirs, 4 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception pour 12 d’évaluation en 28 minutes), en vain.

RASTA Vechta 97 - 92 ratiopharm Ulm · EasyCredit BBL · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD RASTA Vechta D'Mitrik Trice 3 2 3 Lloyd Pandi 5 0 0 Armaan Franklin 12 3 1 Peter Hemschemeier 0 0 0 Dominik Dolic 17 1 5 Justin Edler Davis 19 7 2 Matt Lewis 26 6 2 Linus Trettin 0 1 0 Tibor Pleiss 7 14 1 Lars Thiemann 0 1 1 Nelson Weidemann 8 1 3 Timo Lanmüller 0 1 1 ratiopharm Ulm Lenny Liedtke 5 1 3 Armel Traoré 8 4 4 Adam Atamna 12 2 5 Ibrahim Watson-Boye 16 1 4 Dwayne Koroma 0 0 0 Devin Schmidt 0 0 0 Meïssa Faye 11 4 2 Michael Rataj 22 5 1 Jaylen Sims 11 6 1 Simisola Shittu 2 8 1 Marvin Heckel 5 0 1

C’est Michael Rataj qui a terminé meilleur marqueur d’Ulm avec 22 points plus 5 rebonds.

La mauvaise série continue donc pour Ulm avec une troisième défaite consécutive en championnat. Le club allemand devra vite relever la tête, alors qu’il retrouvera le Bosna Sarajevo en EuroCup ce mardi 13 octobre.

Vechta se déplace à la Meilleraie ce mercredi

De l’autre côté, c’est une victoire d’autant plus importante pour Rasta Vechta que l’équipe était diminuée par plusieurs absences. Elle lui permet d’enfin lancer sa saison en Bundesliga, après un début d’exercice difficile (1 victoire, 4 défaites).

Le club allemand tentera de surfer sur cette victoire à Cholet ce mercredi 14 octobre, lors de la deuxième journée de la Basketball Champions League (BCL). Lors de la première journée, les coéquipiers de Tibor Pleiss ont sombré sur le parquet du Spartak Subotica (96-64).