Espoirs ELITE J3 : Bourg renversant, Cholet surclasse Pau, Dijon poursuit son sans-faute, Le Mans impressionne

La 3e journée du championnat Espoirs ELITE, disputée du 9 au 11 octobre 2026, a été marquée par les larges victoires de Cholet et du Mans, le troisième succès consécutif de Dijon et le premier succès de Nancy. Retour sur les huit rencontres du week-end, avec les performances individuelles et les statistiques collectives marquantes.

Dijon - Limoges : 86-79

Dijon poursuit son sans-faute avec une troisième victoire en trois journées. Les Bourguignons ont construit leur succès en première période, avec un premier quart-temps remporté 29-15 et une avance de 21 points à la pause (49-28). Limoges a réagi après le repos, inscrivant 51 points en seconde période contre 37 pour Dijon, sans parvenir à renverser la rencontre. Côme Ribaucourt a terminé meilleur marqueur avec 18 points, tandis que Karl Zamatta a capté 12 rebonds et qu'Emrys Dadeke a délivré 5 passes décisives. Malgré une adresse légèrement supérieure (48,1 % contre 47,5 %), le CSP, emmené notamment par Valentin Delenclos (16 points), concède sa deuxième défaite de la saison.

Paris Basketball - Strasbourg : 80-78

Dans la rencontre la plus serrée de cette troisième journée, Paris Basketball a pris le meilleur sur Strasbourg de seulement deux points. Les Parisiens ont affiché une meilleure adresse globale, avec 50 % de réussite aux tirs contre 37,2 % pour la SIG, ainsi qu'un avantage au rebond (46 à 39).

Côté strasbourgeois, Alexy Ragoo--Francillette a réalisé la meilleure performance offensive de la rencontre avec 23 points, tandis que Miguell Nguidjol a obtenu 18 d'évaluation comme Boubacar-Sidy Traore. Pour Paris, Noam Delag s'est distingué avec 18 points. Cette victoire permet aux Franciliens d'équilibrer leur bilan à deux succès pour une défaite, contre une victoire et deux revers pour Strasbourg.

Cholet - Pau-Lacq-Orthez : 106-72

Cholet a signé le carton offensif de cette troisième journée, infligeant 34 points d'écart à Pau-Lacq-Orthez pour conserver son invincibilité (3 victoires).

Après une première période relativement disputée (56-47), les joueurs de Régis Boissié ont accéléré au retour des vestiaires, remportant le troisième quart-temps 32-14. Leur domination collective s'est notamment traduite par 36 passes décisives, 17 interceptions et une adresse de 59,7 % aux tirs. Tom Kasongo a terminé meilleur marqueur avec 18 points, tandis que Nils Lobry-Pathouot a signé un double-double (12 points, 11 rebonds) et Sofiane Ben Bougrine a distribué 8 passes décisives. Avec huit joueurs à plus de 8 points, Cholet a limité les Palois à seulement 25 points en seconde période, malgré les 15 points de Clément More.

Nanterre - Gravelines-Dunkerque : 79-71

Après deux défaites pour commencer la saison, Nanterre a débloqué son compteur face à Gravelines-Dunkerque.

Menés de six points à la pause (43-49), les Franciliens ont progressivement inversé la tendance avant de faire la différence dans le dernier quart-temps, remporté 15-6. David Paindepice a terminé meilleur marqueur avec 19 points, mais la performance la plus complète revient à Silly Traore : 17 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 4 interceptions, 2 contres pour 25 d'évaluation. Jim Samanos a également pesé dans la raquette avec 13 rebonds. Plus adroit (50 % contre 36,6 %) et dominateur au rebond (45 à 42), Nanterre laisse Gravelines sans victoire après trois journées, malgré les 17 points de Tanguy Peyre.

Chalon-sur-Saône - Nancy : 81-87

Nancy a décroché sa première victoire de la saison à Chalon, porté par une performance exceptionnelle d'Erwan Ntsantso Djoni.

En 40 minutes, l'ancien Choletais a cumulé 28 points, 9 rebonds, 11 passes décisives et 5 interceptions, sans perdre le moindre ballon, pour atteindre 43 d'évaluation.

Erwan Ntsantso Djoni (2007) had an impressive performance for Nancy against Chalon in Espoirs Elite, playing all 40 minutes. 🇫🇷



28 PTS

9 REB

11 AST

5 STL

0 TO



EVAL: 43 pic.twitter.com/6pWO7koyb1 — Igor Pavlović (@igor_pavlovicc) 10 octobre 2026

Les deux équipes étaient à égalité à la pause (34-34), avant que Chalon ne prenne trois points d'avance à l'issue du troisième quart-temps (61-58). Les Nancéiens ont renversé la situation en remportant le dernier acte 29-20, avec également 17 points et 6 rebonds d'Abdoul Ali Ba. Malgré les 18 points d'Antoine Darsonville et les 16 unités de Sohann Mendy, Chalon a notamment été pénalisé par son manque d'adresse extérieure (6/32 à 3-points, soit 18,8 %).

Boulazac - Bourg-en-Bresse : 93-104

Bourg-en-Bresse a réussi l'un des retournements de situation de cette troisième journée en s'imposant à Boulazac après avoir accusé 13 points de retard à la mi-temps (52-39).

Les Burgiens ont complètement inversé la dynamique en inscrivant 65 points en seconde période, dont 33 dans le troisième quart-temps et 32 dans le dernier. Adam Dubois a été le principal artisan de cette victoire avec 26 points, 10 rebonds, 4 interceptions pour 29 d'évaluation, bien épaulé par Julien Taponat (23 points) et Morgan Selebangue (21 points). La JL Bourg a également obtenu 52 lancers francs, en transformant 39, et Gabin Roger a délivré 7 passes décisives. Malgré les 22 points de Yanis Pierrot et les 6 passes d'Hugo Lasalvary, Boulazac subit sa troisième défaite consécutive.

ASVEL - Roanne : 74-63

L'ASVEL a construit sa victoire dans une première période particulièrement maîtrisée face à une équipe de Roanne qui avait remporté ses deux premières rencontres.

Les Villeurbannais ont dominé le premier quart-temps 28-10 avant de rejoindre les vestiaires avec 21 longueurs d'avance (47-26). Roanne a remporté les deux dernières périodes, sans parvenir à effacer son retard. Lorenz Sanz a terminé meilleur marqueur de l'ASVEL avec 16 points et 4 passes décisives, tandis que Noha Sylves s'est illustré avec 11 rebonds et 13 points pour 26 d'évaluation. Malgré les 20 points et 4 passes décisives d'Anthony Bria, la Chorale a souffert de son manque d'adresse (37,5 % aux tirs) et de sa domination subie au rebond (47 à 41).

Saint-Quentin - Le Mans : 62-94

Le Mans poursuit son début de saison parfait avec une troisième victoire consécutive, acquise largement sur le parquet de Saint-Quentin.

Les Sarthois ont pris les commandes dès la première période, remportant notamment le deuxième quart-temps 32-14 pour compter 22 points d'avance à la pause (51-29). La marque a été particulièrement bien répartie : Alassane Traoré a inscrit 16 points et délivré 6 passes décisives, tandis que Sami Bame, Madiba Diaby-Cissé et Thomas Durand-Leguay ont inscrit 15 points chacun. Tyler Beracou a particulièrement pesé au rebond avec 15 prises, dont 7 offensives, auxquelles il a ajouté 7 points. Côté saint-quentinois, Romain Berthelin a terminé meilleur marqueur avec 16 points, mais le SQBB concède une troisième défaite en autant de journées et ferme la marche au classement.