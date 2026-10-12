Joffrey Lauvergne et Bandja Sy font parler la poudre : 30 points à deux dans la victoire du Partizan Belgrade

Le Partizan Belgrade a pu compter sur son duo français pour poursuivre son début de saison sans faute en Ligue Adriatique. Dimanche soir, dans la salle Aleksandar Nikolić, Joffrey Lauvergne et Bandja Sy ont largement contribué au succès des Serbes face au BC Vienna (99-78).

Lauvergne et Sy, deux Français particulièrement efficaces

Titulaire, Joffrey Lauvergne a inscrit 15 points en seulement 16 minutes. L'ancien international français a terminé avec un solide 5/8 aux tirs, auxquels s'ajoutent un impeccable 5/5 aux lancers francs, 4 rebonds et 1 passe décisive. Une prestation particulièrement rentable pour l'intérieur, crédité de 17 d'évaluation.

Bandja Sy n'a pas été en reste. Sorti du banc, l'ailier français a lui aussi inscrit 15 points en 19 minutes. Il a affiché une belle adresse avec 4 tirs réussis sur 5, dont 2/3 à 3-points, et 5/6 aux lancers francs. Il a également ajouté 3 rebonds et terminé avec 15 d'évaluation.

À eux deux, les Français ont donc inscrit 30 des 99 points du Partizan, soit un peu plus de 30 % de la production offensive de leur équipe.

Rezultat na poluvremenu utakmice 3. kola ABA lige#KKPartizan 5️⃣1️⃣ - 3️⃣8️⃣ BC Vienna



Partizane napadaj!⚫️⚪️ pic.twitter.com/gkCY8ml1L1 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) 11 octobre 2026

Le Partizan fait la différence avant la pause

Face à la formation autrichienne, le Partizan a progressivement pris le contrôle des opérations. Après un premier quart-temps remporté 24-19, les Belgradois ont accéléré dans le deuxième acte.

Alors que Vienna était revenu à deux petites longueurs (28-26), les locaux ont signé un 14-2 pour creuser l'écart. À la mi-temps, le Partizan possédait déjà 13 points d'avance (51-38).

Les joueurs de Belgrade ont ensuite conservé leur avantage dans la seconde période, malgré plusieurs tentatives de retour des visiteurs, avant de s'imposer de 21 points.

Cette victoire a également été marquée par une belle performance collective, avec 32 passes décisives distribuées par les joueurs du Partizan. Alessandro Pajola s'est particulièrement illustré dans ce domaine avec 12 passes, tandis que Luca Vildoza a accompagné les deux Français avec 15 points, 5 rebonds et 7 passes décisives.

Avec ce deuxième succès en autant de rencontres disputées dans la compétition, le Partizan reste invaincu en Ligue Adriatique. Pour Joffrey Lauvergne et Bandja Sy, cette rencontre confirme surtout leur capacité à apporter une contribution offensive importante sans avoir besoin d'un gros temps de jeu.