Ivan Février retrouve son adresse en Lituanie, mais Lietkabelis continue de perdre

Ivan Février a retrouvé son efficacité offensive. Samedi 10 octobre, l'ailier-fort français a réalisé sa meilleure prestation de la saison en championnat lituanien lors de la réception de Jonava. En 30 minutes, il a inscrit 17 points à 5/7 aux tirs, dont un parfait 4/4 derrière l'arc, auxquels il a ajouté 5 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre.

Ivan Février impeccable derrière l'arc

Titularisé pour cette rencontre, le Français a donné le ton dès les premières secondes en inscrivant les trois premiers points de son équipe. Avec 24 d'évaluation, il a terminé meilleur marqueur et joueur le plus en vue de Lietkabelis.

Une prestation encourageante pour l'ancien joueur de Betclic ELITE, qui avait été contraint de s'arrêter fin septembre en raison d'une blessure. Son retour à la compétition s'était effectué le 30 septembre, lors de la victoire contre Bosna Sarajevo en EuroCup (75-72), rencontre durant laquelle il avait déjà inscrit 17 points et capté 9 rebonds.

PROFIL JOUEUR Ivan FÉVRIER Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 27 ans (08/02/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betsafe LKL PTS 12,3 #18 REB 3,5 #41 PD 1,5 #46

Lietkabelis laisse échapper une nouvelle victoire

Mais la réussite individuelle de Février n'a pas suffi. Devant son public, Lietkabelis a rapidement été mis en difficulté par Jonava, qui menait 20-13 après dix minutes et comptait jusqu'à 13 points d'avance en première période.

Revenus à cinq longueurs à la pause (28-33), les joueurs de Panevėžys ont finalement réussi à égaliser dans le dernier quart-temps grâce à un passage de 9-0. Sans parvenir à renverser définitivement la rencontre.

En face, le capitaine Donatas Sabeckis a fait la différence au meilleur moment. Muet durant les trois premiers quarts-temps, il a inscrit 15 points dans le dernier acte, avec trois paniers à trois points. L'ancien du SQBB Nick Johnson a également pesé dans le succès des visiteurs avec 20 points et 26 d'évaluation.

Lietkabelis s'est finalement incliné 65-71, concédant sa troisième défaite en cinq rencontres de championnat. Ce revers intervient après deux autres défaites consécutives, sur le parquet du Zalgiris Kaunas (97-68) en LKL puis à Rome (92-87) en EuroCup.

Une montée en puissance à confirmer pour le Français

Arrivé en Lituanie durant l'intersaison après un passage en Italie à Cantù, Ivan Février dispute sa première saison avec Lietkabelis. L'ancien joueur de Boulazac, Vichy et du Portel retrouve également l'EuroCup, une compétition qu'il avait déjà connue avec les Metropolitans et Nanterre.

Après ses quatre apparitions en championnat lituanien, il affiche 12,3 points, 3,5 rebonds et 1,5 passe décisive de moyenne, avec 57,1 % de réussite à trois points. Il est actuellement le deuxième meilleur marqueur de son équipe en LKL, derrière Alex Schumacher (14,8 points).

Sur la scène européenne, le Français affiche également 16 points et 7 rebonds de moyenne après deux rencontres d'EuroCup.

Prochain rendez-vous pour Février et Lietkabelis : la réception du PAOK Salonique, mardi 13 octobre, en EuroCup. L'occasion pour le Français de prolonger sa bonne dynamique individuelle et pour son équipe de mettre fin à sa série de défaites.