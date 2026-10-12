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Karl-Anthony Towns "très déçu" par la direction des Knicks

Mécontent de la décision des Knicks de reporter les négociations sur sa prolongation de contrat, Karl-Anthony Towns n’a pas caché sa déception. Le pivot estime que ses performances méritent un engagement plus rapide de la part de sa franchise.
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Karl-Anthony Towns "très déçu" par la direction des Knicks
Karl-Anthony Towns n'a pas caché sa déception de voir sa négociation de contrat avec les Knicks être gelée
Crédit photo : Bill Streicher-Imagn Images
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L’avenir de Karl-Anthony Towns chez les Knicks s’écrit pour l’instant en pointillés. Alors que la franchise a décidé de reporter les discussions autour de sa prolongation à plus tard dans la saison, le pivot a exprimé sa frustration face à ce changement de cap.

La décision de New York a visiblement surpris l’intérieur dominicain, estimant avoir largement contribué aux récents succès de l’équipe. Interrogé par les médias, KAT a reconnu son mécontentement, tout en rappelant que les impératifs économiques font partie du fonctionnement de la NBA.

« J’étais au courant. Je suis très déçu, c’est le moins qu’on puisse dire. Il faut le dire clairement : ce sont les affaires, mais nous avons des affaires à régler sur le terrain », a tenté de tempérer le champion 2026 à ESPN.

Karl-Anthony Towns

  • Poste : Pivot
  • Taille : 213 cm
  • Âge : 30 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : New York Knicks

Stats 2025-2026 / NBA

PTS19,2#51
REB11,6#2
PD3,4#107


Les Knicks ne veulent pas se griller

Si les discussions s'avèrent aussi délicates cela est dû au fait que les Knicks cherchent notamment à préserver leur flexibilité financière pour les prochaines saisons. En effet, la gestion de la masse salariale et les seuils de la luxury tax pèsent inévitablement sur les décisions des franchises, plus réticentes à signer de gros contrats à plusieurs joueurs.

Toutefois, si la fin d'aventure de Karl-Anthony Towns se concrétisait ce ne serait probablement pas pour bientôt. Le pivot de 30 ans reste sous contrat pour la saison à venir et dispose d'une player option pour la suivante. Cependant, le doute instillé par l'arrêt des négociations peut amener le Dominicain à reconsidérer son avenir à Big Apple.

« Je viens de gagner un championnat »

Malgré cette situation, le pivot ne considère pas avoir encore besoin de faire ses preuves chez les Knicks. « Sans blague, Sherlock. Je viens de gagner un championnat. On pourrait croire que c’était facile. À moins que vous ne pensiez que j’aie encore quelque chose à prouver », a-t-il lancé.

Le message est clair : KAT estime que ses performances doivent peser dans les discussions sur son avenir. Reste désormais à savoir quand New York reprendra les négociations avec ses joueurs.

En effet, l'intérieur ne représente pas le seul dossier à gérer au sein de l'effectif champion puisque Josh Hart et Miles McBride demeurent dans l'attente d'une extension de contrat. Bonne ambiance chez les Knicks à un peu plus d'une semaine du début de saison NBA...

Josh Hart
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