Karl-Anthony Towns "très déçu" par la direction des Knicks
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L’avenir de Karl-Anthony Towns chez les Knicks s’écrit pour l’instant en pointillés. Alors que la franchise a décidé de reporter les discussions autour de sa prolongation à plus tard dans la saison, le pivot a exprimé sa frustration face à ce changement de cap.
La décision de New York a visiblement surpris l’intérieur dominicain, estimant avoir largement contribué aux récents succès de l’équipe. Interrogé par les médias, KAT a reconnu son mécontentement, tout en rappelant que les impératifs économiques font partie du fonctionnement de la NBA.
« J’étais au courant. Je suis très déçu, c’est le moins qu’on puisse dire. Il faut le dire clairement : ce sont les affaires, mais nous avons des affaires à régler sur le terrain », a tenté de tempérer le champion 2026 à ESPN.
- Poste : Pivot
- Taille : 213 cm
- Âge : 30 ans
- Nationalité : Etats-Unis
- Club : New York Knicks
Stats 2025-2026 / NBA
|PTS
|19,2
|#51
|REB
|11,6
|#2
|PD
|3,4
|#107
Les Knicks ne veulent pas se griller
Si les discussions s'avèrent aussi délicates cela est dû au fait que les Knicks cherchent notamment à préserver leur flexibilité financière pour les prochaines saisons. En effet, la gestion de la masse salariale et les seuils de la luxury tax pèsent inévitablement sur les décisions des franchises, plus réticentes à signer de gros contrats à plusieurs joueurs.
Toutefois, si la fin d'aventure de Karl-Anthony Towns se concrétisait ce ne serait probablement pas pour bientôt. Le pivot de 30 ans reste sous contrat pour la saison à venir et dispose d'une player option pour la suivante. Cependant, le doute instillé par l'arrêt des négociations peut amener le Dominicain à reconsidérer son avenir à Big Apple.
New York Knicks · Effectif 2026/2027
Arrières
- Ochai Agbaji
- Jaden Akins
- Jose Alvarado
- Jalen Brunson
- Jordan Clarkson
- Tyler Kolek
- Miles McBride
- Kevin McCullar Jr.
- Landry Shamet
Ailiers
Intérieurs
- Tony Bradley
- Mohamed Diawara
- Andre Drummond
- Drew Eubanks
- Trey Jemison
- Jeremy Sochan
- Karl-Anthony Towns
- James Wiseman
Voir l'effectif complet de New York Knicks sur BeBasket
« Je viens de gagner un championnat »
Malgré cette situation, le pivot ne considère pas avoir encore besoin de faire ses preuves chez les Knicks. « Sans blague, Sherlock. Je viens de gagner un championnat. On pourrait croire que c’était facile. À moins que vous ne pensiez que j’aie encore quelque chose à prouver », a-t-il lancé.
Le message est clair : KAT estime que ses performances doivent peser dans les discussions sur son avenir. Reste désormais à savoir quand New York reprendra les négociations avec ses joueurs.
En effet, l'intérieur ne représente pas le seul dossier à gérer au sein de l'effectif champion puisque Josh Hart et Miles McBride demeurent dans l'attente d'une extension de contrat. Bonne ambiance chez les Knicks à un peu plus d'une semaine du début de saison NBA...
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