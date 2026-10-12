Karl-Anthony Towns "très déçu" par la direction des Knicks

L’avenir de Karl-Anthony Towns chez les Knicks s’écrit pour l’instant en pointillés. Alors que la franchise a décidé de reporter les discussions autour de sa prolongation à plus tard dans la saison, le pivot a exprimé sa frustration face à ce changement de cap.

Karl-Anthony Towns thinks the Knicks should reward him with an extension after last season



“No s–t Sherlock. I just won a championship. You’d think it was pretty easy. Unless you guys think I have something else to prove.” 😳



(Via @SbondyNBA ) pic.twitter.com/ZqLrLvzTFk — NBACentral (@TheDunkCentral) 5 octobre 2026

La décision de New York a visiblement surpris l’intérieur dominicain, estimant avoir largement contribué aux récents succès de l’équipe. Interrogé par les médias, KAT a reconnu son mécontentement, tout en rappelant que les impératifs économiques font partie du fonctionnement de la NBA.

« J’étais au courant. Je suis très déçu, c’est le moins qu’on puisse dire. Il faut le dire clairement : ce sont les affaires, mais nous avons des affaires à régler sur le terrain », a tenté de tempérer le champion 2026 à ESPN.

Karl-Anthony Towns Poste : Pivot

Taille : 213 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : New York Knicks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 19,2 #51 REB 11,6 #2 PD 3,4 #107



Les Knicks ne veulent pas se griller

Si les discussions s'avèrent aussi délicates cela est dû au fait que les Knicks cherchent notamment à préserver leur flexibilité financière pour les prochaines saisons. En effet, la gestion de la masse salariale et les seuils de la luxury tax pèsent inévitablement sur les décisions des franchises, plus réticentes à signer de gros contrats à plusieurs joueurs.

Toutefois, si la fin d'aventure de Karl-Anthony Towns se concrétisait ce ne serait probablement pas pour bientôt. Le pivot de 30 ans reste sous contrat pour la saison à venir et dispose d'une player option pour la suivante. Cependant, le doute instillé par l'arrêt des négociations peut amener le Dominicain à reconsidérer son avenir à Big Apple.

« Je viens de gagner un championnat »

Malgré cette situation, le pivot ne considère pas avoir encore besoin de faire ses preuves chez les Knicks. « Sans blague, Sherlock. Je viens de gagner un championnat. On pourrait croire que c’était facile. À moins que vous ne pensiez que j’aie encore quelque chose à prouver », a-t-il lancé.

Le message est clair : KAT estime que ses performances doivent peser dans les discussions sur son avenir. Reste désormais à savoir quand New York reprendra les négociations avec ses joueurs.

"At the end of the day, I'm still under contract in New York. We have a hell of a team that's going to try to repeat. I'm in an amazing situation off the court. It's not frustrating."



Josh Hart was asked if it's "frustrating" to have his contract situation spill into the season: pic.twitter.com/FqBWzc4tHV — SNY Knicks (@sny_knicks) 10 octobre 2026

En effet, l'intérieur ne représente pas le seul dossier à gérer au sein de l'effectif champion puisque Josh Hart et Miles McBride demeurent dans l'attente d'une extension de contrat. Bonne ambiance chez les Knicks à un peu plus d'une semaine du début de saison NBA...