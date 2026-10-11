Paris fait le boulot contre Strasbourg mais s'inquiète pour Nadir Hifi, sorti sur blessure

"Une bonne journée au boulot, on enchaîne une troisième win consécutive en championnat, parfait avant la double week EuroLeague", s'est réjoui le Paris Basketball sur ses réseaux sociaux après sa victoire contre Strasbourg (98-84), en y ajoutant une petite vidéo de Matt Pokora, impliqué à la SIG, pour préserver son ADN chambrage.

Une bonne journée au boulot ça ‼️🏠



On enchaine une troisième win consécutive en championnat 🫡



Parfait avant une grosse double week @EuroLeague et la réception de Bologne mercredi !! pic.twitter.com/sxUNWgPieQ — Paris Basketball (@ParisBasketball) 11 octobre 2026

Tout juste, à une seule exception, et de taille : il est difficile de parler de soirée "parfaite" avant une semaine à trois matchs (réception de Bologne, déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade, réception de Boulazac), après avoir peut-être perdu Nadir Hifi sur blessure.

Hifi blessé à la cheville

Touché à la cheville gauche, l'international français boitait bas après le buzzer final. Un coup dur subi face au club de sa ville natale, contre lequel il ne se "sentait pas en sécurité" la saison dernière lors des playoffs, évoquant "une boucherie" et des adversaires qui cherchaient, selon lui, à le blesser intentionnellement.

Mauvaise ironie du soir, c'est William Pfister qui se retrouve de nouveau au centre de l'action. Accusé au printemps dernier par le Paris Basketball d'avoir joué pour faire mal aux adversaires, un post qui a valu une sanction au club, le capitaine alsacien était au duel avec Mãozinha Pereira quand Nadir Hifi est arrivé et a marché sur le pied de son coéquipier brésilien, qui n'avait pas tenu l'impact physique de Pfister.

Autrement, Paris a effectivement vécu un dimanche réussi et s'est assuré de passer une semaine supplémentaire en tête de la Betclic ÉLITE, à égalité avec Dijon et le vainqueur d'ASVEL - Roanne.

Cavalière fait mal à son ancien club

Nadir Hifi plus discret qu'à l'accoutumée (8 points), ayant rapidement lâché la balle, avant de sortir à la 31e, c'est un ancien de la SIG Strasbourg qui a apporté l'étincelle au scoring : Léopold Cavalière, auteur de 15 points, sa deuxième meilleure marque sous le maillot parisien !

Avec 61 unités inscrites dès la mi-temps, et jusqu'à 26 points d'avance en deuxième mi-temps (81-55, 27e minute), le Paris Basketball a même menacé Strasbourg d'une nouvelle correction à l'Adidas Arena, mettant en lumière la nécessité de vite faire venir un nouveau pivot à la SIG après le départ de Jake Forrester.

Vite, un pivot à la SIG !

Certes complètement dominée aux rebonds (50 à 34, 19 rebonds offensifs abandonnés à Paris), l'équipe de Janis Gailitis a cependant eu le mérite de ne pas baisser les bras et de produire une fin de match plus convaincante dans le sillage de Ben Gregg (20 points).

La SIG a même eu plusieurs balles pour repasser en-dessous des 10 points (86-74, 35e), en vain. Mais elle pourra se satisfaire d'un écart plus acceptable (98-84, score final), dans une salle où une victoire n'était pas évidemment cochée sur le tableau de marche.