De +19 à -11 : Saint-Quentin n'a pas tenu la longue distance contre Le Mans

Deux semaines après avoir enchanté Pierre-Ratte face à Bourg-en-Bresse, Saint-Quentin espérait forcément récidiver à domicile face au Mans.

D'autant plus que le MSB, outsider annoncé de Betclic ÉLITE, ne s'est pas présenté en Picardie avec un état de confiance optimal. Les états de service sarthois cette saison ? Une victoire inaugurale en prolongation, à Gravelines, puis trois défaites de rang. Pas encore la plénitude, donc.

29-10 dès la 7e minute !

Et après sept minutes de jeu, cela ressemblait même à la catastrophe pour Le Mans, un temps mené 17-2. Sur un nuage, le SQBB n'avait raté que trois shoots et avait déjà pris le large (29-10), invitant même Axel Toupane à la fête sur ses premières minutes de la saison.

Malheureusement pour Saint-Quentin, l'euphorie ne s'est pas éternisée. Et Le Mans a su atténuer l'impact de cette entame cataclysmique, grignotant son retard par séquence. Déjà plus que -9 à la fin du premier quart-temps (33-24), -1 au quart d'heure de jeu (40-39) puis sa première prise de commandes dès le début de la deuxième mi-temps (53-55), sur deux tirs longue distance successifs de Jordan King (19 points à 6/12, 4 rebonds et 8 passes décisives).

Des balles de -3 pour le SQBB...

Également porté par Moses Wood (23 points à 6/12, 5 rebonds et 3 passes décisives) et par la production phénoménale de Lucas Dufeal (12 points à 6/8, 5 rebonds et 3 contres), le MSB a ensuite maîtrisé son sujet, semblant même parti pour un improbable carton après avoir été mené de 19 points (71-87).

Reste que le SQBB a de l'orgueil et a même eu deux balles de -3 dans le money-time (85-91, 38e). Pas suffisant pour renverser une deuxième fois le match et créer un nouvel exploit à Pierre-Ratte (87-98, score final)...

Avant un choc de Betclic ÉLITE dimanche prochain face à la JL Bourg, Le Mans tentera d'ouvrir son compteur mercredi à domicile en EuroCup contre Rostock.

De son côté, le SQBB tentera de trouver plus de constance avant un match qui pourrait (déjà) compter cher pour le maintien : un déplacement chez l'Élan Béarnais, un promu toujours fanny