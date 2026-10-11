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De +19 à -11 : Saint-Quentin n'a pas tenu la longue distance contre Le Mans

Dans les cordes en début de match, mené de 19 points, Le Mans Sarthe Basket a fini réussir à renverser la vapeur à Saint-Quentin. Après un début de saison contrasté, le club sarthois s'est rassuré en l'emportant 98-87 dans l'antre du SQBB.
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Résumé
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De +19 à -11 : Saint-Quentin n'a pas tenu la longue distance contre Le Mans
Moses Wood a grandement participé au renversement de situation du SQBB
Crédit photo : Saint-Quentin Basketball
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Deux semaines après avoir enchanté Pierre-Ratte face à Bourg-en-Bresse, Saint-Quentin espérait forcément récidiver à domicile face au Mans.

D'autant plus que le MSB, outsider annoncé de Betclic ÉLITE, ne s'est pas présenté en Picardie avec un état de confiance optimal. Les états de service sarthois cette saison ? Une victoire inaugurale en prolongation, à Gravelines, puis trois défaites de rang. Pas encore la plénitude, donc.

29-10 dès la 7e minute !

Et après sept minutes de jeu, cela ressemblait même à la catastrophe pour Le Mans, un temps mené 17-2. Sur un nuage, le SQBB n'avait raté que trois shoots et avait déjà pris le large (29-10), invitant même Axel Toupane à la fête sur ses premières minutes de la saison.

Erick NEAL
Erick NEAL
17
PTS
4
REB
11
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
87 98
MSB

Malheureusement pour Saint-Quentin, l'euphorie ne s'est pas éternisée. Et Le Mans a su atténuer l'impact de cette entame cataclysmique, grignotant son retard par séquence. Déjà plus que -9 à la fin du premier quart-temps (33-24), -1 au quart d'heure de jeu (40-39) puis sa première prise de commandes dès le début de la deuxième mi-temps (53-55), sur deux tirs longue distance successifs de Jordan King (19 points à 6/12, 4 rebonds et 8 passes décisives).

Jordan KING
Jordan KING
19
PTS
4
REB
8
PDE
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SQB
87 98
MSB

Des balles de -3 pour le SQBB...

Également porté par Moses Wood (23 points à 6/12, 5 rebonds et 3 passes décisives) et par la production phénoménale de Lucas Dufeal (12 points à 6/8, 5 rebonds et 3 contres), le MSB a ensuite maîtrisé son sujet, semblant même parti pour un improbable carton après avoir été mené de 19 points (71-87).

Moses WOOD
Moses WOOD
23
PTS
5
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
SQB
87 98
MSB

Reste que le SQBB a de l'orgueil et a même eu deux balles de -3 dans le money-time (85-91, 38e). Pas suffisant pour renverser une deuxième fois le match et créer un nouvel exploit à Pierre-Ratte (87-98, score final)...

Saint-Quentin 87 - 98 Le Mans · Betclic ELITE 2026-2027 · 11/10/2026

Leaders

Saint-QuentinLe Mans
PTSKarvel Anderson 20Moses Wood 23
REBMatthew Cleveland 9Léopold Delaunay 5
PDErick Neal 11Jordan King 8

Statistiques d'équipe

Saint-QuentinLe Mans
TIRS41,1 %47,3 %
3PTS10/3113/39
LF17/2015/22
REB4938
RO1811

Avant un choc de Betclic ÉLITE dimanche prochain face à la JL Bourg, Le Mans tentera d'ouvrir son compteur mercredi à domicile en EuroCup contre Rostock.

De son côté, le SQBB tentera de trouver plus de constance avant un match qui pourrait (déjà) compter cher pour le maintien : un déplacement chez l'Élan Béarnais, un promu toujours fanny

Le Mans
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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