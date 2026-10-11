0/21 à 3-points : l'un des pires records de LNB est tombé !

En étudiant la feuille de statistiques à l'issue de la déroute d'Aix-Maurienne à Champagne Basket vendredi soir (87-59), Julien Cros a forcément tiqué sur une colonne : 0/21 à 3-points pour AMSB.

Champagne Basket 87 - 59 Aix-Maurienne · ELITE 2 2026-2027 · 09/10/2026 Statistiques d'équipe Feuille de match : statistiques des joueurs Champagne Basket Aix-Maurienne TIRS 47 % 31,7 % 3PTS 16/42 0/21 LF 9/12 19/28 REB 43 39 RO 11 15

"Je me suis dit qu'on ne devait pas être loin d'un record", a-t-il soufflé. À raison : personne n'avait jamais connu soirée plus cauchemardesque aux shoots dans l'histoire de la LNB.

Un record qui tenait depuis 15 ans

Jusqu'ici, "ce triste record", dixit le technicien savoyard, était détenu par le Paris-Levallois, époque Jimmal Ball et Andrew Albicy, qui avait shooté à 0/19 en Betclic ÉLITE un soir de janvier 2011 à Vichy (77-50).

En ÉLITE 2, on n'avait plus vu un tel total depuis l'année 1992, une ère où le jeu penchait beaucoup moins derrière la ligne majorée, avec Berck et Tours, qui avaient terminé à 0/17, respectivement à Toulouse et Saint-Quentin.

Les pires performances à 3-points de l'histoire de la LNB : 0/21 pour Aix-Maurienne à Champagne Basket en 2026 0/19 pour le Paris-Levallois à Vichy en 2011 0/17 pour l'Élan Béarnais en 2014, pour Berck et Tours en 1992 0/16 pour Dijon contre Antibes en 2016

Heureusement pour Aix-Maurienne, qui avait d'ailleurs été de l'autre côté de l'histoire lors de sa saison du titre en 1996/97 avec un 1/26 de Poissy (soit 3,8% !), il ne s'agit quand même pas d'un record mondial absolu.

Les Nuggets ont fait pire, le STB féminin aussi

En NBA, sur 48 minutes cela dit, ce triste honneur revient aux Denver Nuggets de 2012, scotchés à 0/22 contre les Blazers de Nicolas Batum.

Dans nos archives mondiales, on trouve même trace d'un 0/26 de l'Ironi Nahariya en Israël en 2018 ou d'un 0/25 de Valence face au Mans en EuroCup en 2010.

Aix-Maurienne s'est également préservé d'un record français puisque Le Havre, pas plus tard que l'an dernier (13 décembre 2025), n'avait pas trouvé la mire une seule fois en 22 tentatives lors d'un match de LF2 à Saint-Amand. Et même avec ce 0/22, le STB n'était pas passé loin de l'emporter (seulement -5 !).

"Le début de match a beaucoup joué"

Pour en revenir à Aix-Maurienne, la maladresse a, forcément, été partagée par tous. Seuls Cheikh Sané, qui n'a marqué que cinq tirs primés sur ses douze saisons professionnelles, et l'Espoir Baptiste Blanc, qui disputait son premier match pro, n'ont pas tenté leur chance derrière la ligne des 6,75 mètres.

Le zéro pointé se répartit comme suit : 0/5 pour Kamel Ammour, 0/4 pour Ahren Freeman, 0/3 pour Antoine Dudit, Dorian Angloma et Christopher Ebunangombe et 0/1 pour Shaquan Jules, Kenny Courset et Matéo Bordes.

Antoine Dudit, comme tous ses coéquipiers, n'a pas trouvé la cible (photo : Teddy Picaudé)

Avec un record qui s'est façonné dans le dernier quart-temps : à 0/12 à la 30e minute, les Savoyards ont joué leur va-tout pour combler leurs 22 points de retard dans les ultimes instants. Pour neuf échecs supplémentaires...

"Le début de match a beaucoup joué", analyse, à froid, Julien Cros. "Champagne Basket a puni les choix forts que l'on avait fait, notamment pour essayer de challenger certains de leurs joueurs derrière la ligne à 3-points." Comme Valentin Vitale-Boiteux, 28% de moyenne l'an dernier avec 0,8 réussite par match sous les couleurs d'... AMSB, contre 5/9 vendredi, son record en carrière.

Pas de shooting le matin, un facteur ?

"Ils nous ont puni directement, bravo à eux", applaudit, beau joueur, l'entraîneur aixois, compréhensif à l'égard du choix de carrière de son ex-meneur qui était encore censé être sous contrat avec Aix-Maurienne cette saison. "De notre côté, la confiance collective s'effrite forcément un peu. Pendant que Champagne trouve beaucoup d'adresse, nos deux - trois premiers sont bien construits mais on ne met pas dedans. Ça a joué."

Julien Cros avance un autre facteur d'explication potentiel : le congrès de l'industrie minérale à Châlons-en-Champagne, qui a contraint la délégation savoyarde à dormir à Reims et à zapper le shooting matinal, pour s'épargner 100 kilomètres de bus et privilégier une activation musculaire à l'hôtel. "Est-ce que ça a joué ? Je pense que ça n'a pas aidé mais on ne va pas se cacher derrière ça."

Reste que les 3-points ont indubitablement joué un rôle clé dans la rencontre, avec, a contrario, 16 shoots lointains marqués par les Champenois. Soit déjà 48 points d'écart rien que dans ce domaine !

"Ça donne un score sévère mais l'écart est largement mérité", acquiesce le jeune technicien catalan. "Forcément, quand tu as 0% d'adresse à 3-points... Même avec un 4/21 pas bien glorieux non plus, ça aurait été moins large."

Dernier à l'adresse longue distance :

"Une croyance limitante"

Le souci, pour Aix-Maurienne, étant que cette soirée est loin d'être une péripétie isolée dans son début de saison, même si elle a atteint des proportions extrêmes. Sur le faible échantillon des trois journées d'ÉLITE 2, AMSB est la dernière équipe du championnat en termes d'adresse à 3-points (16,7%) et l'avant-dernière aux lancers-francs (64,8%).

Un souci qui s'éternise depuis le début de la pré-saison pour les Aixois, qui ont shooté à 20,9% lors des matchs de préparation (3,6/17,2).

"Depuis le premier match amical, où on n'a pas eu d'adresse, l'environnement est en train de créer une croyance limitante", regrette Julien Cros. "On a des joueurs qui ont pourtant la capacité à mettre des tirs, comme Romain Hoeltzel et Dorian Angloma qui l'ont prouvé l'an dernier lorsqu'ils étaient en confiance, ou Kamel Ammour, qui a déjà montré sa capacité à 3-points. On en a d'autres qui ont des saisons à 40% : Matéo Bordes ou Ludovic Dufeal."

Alors, comment pallier cela ? En insistant sur le côté mental, forcément. "Il faut continuer à donner de la confiance aux joueurs, essayer de faire en sorte que cette croyance limitante n'arrive pas jusqu'à eux", insiste Julien Cros, qui espère transformer le cauchemar champenois en un levier positif. "Aujourd'hui, ça ne m'inquiète parce que c'est à nous de progresser collectivement pour trouver des tirs d'une qualité supérieure. Plus on aura des bons shoots, plus on retrouvera notre pourcentage." Et l'avantage, quand on part de 0%, c'est que ça ne peut forcément aller qu'à la hausse...