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Doigts d’honneur et insultes à Lattes-Montpellier : « C’est intolérable »

Samedi soir, la victoire du BLMA contre Villeneuve-d’Ascq (62-61) lors de la 4e journée de La Boulangère Wonderligue a été ternie par des tensions en tribunes. Le coach nordiste Maxime Bezin déplore des insultes et doigts d’honneur en fin de match.
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Résumé
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Doigts d’honneur et insultes à Lattes-Montpellier : « C’est intolérable »
« Les injures et les doigts d’honneur, ce n'est pas concevable », regrette Anna Ngo Ndjock après la défaite de Villeneuve-d'Ascq à Lattes-Montpellier.
Crédit photo : FFBB
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Sur le plan sportif, les voyants sont au vert pour Lattes-Montpellier, co-leader de La Boulangère Wonderligue après quatre journées. En revanche, le BLMA n’a pas montré son meilleur visage en tribunes ce samedi 10 octobre lors de la victoire contre Villeneuve-d’Ascq (62-61).

Midi Libre rapporte qu’une partie du public proche du parquet a invectivé les joueuses de Maxime Bezin dans les dernières minutes de la partie. En conférence de presse, le coach nordiste n’a pas caché son désarroi.

« Il y a de la colère parce que ce qui se passe dans les dernières minutes du match, ce n’est tolérable dans un match de basket. On ne peut pas laisser des gens jeter des clap-clap sur le terrain. C’est inacceptable qu’il y ait des gens au bord du terrain qui insultent les joueuses, qui leur font des doigts d’honneur. C’est intolérable. Je pense qu’on mérite de donner du respect à ces joueuses de Montpellier à leur staff. Et je pense que tout le monde nous doit également respect et mérite par rapport à ce match-là. »

Fin de match sous haute tension

« Les injures et les doigts d’honneur, ce n’est pas concevable. Si tu veux, fais ça chez toi, mais pas sur un terrain de basket », a ajouté Anna Ngo Ndjock, qui avait montré toute l’étendue de son talent sur le parquet (22 points à 9/20 aux tirs, 4 rebonds, 6 passes décisives et 5 interceptions pour 22 d’évaluation en 37 minutes).

Lattes Montpellier 62 - 61 Villeneuve d'Ascq · La Boulangère Wonderligue · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Lattes MontpellierSarah Cissé1481
Garance Rabot1363
Sara Chevaugeon1201
Axelle Raggiri000
Samantha Breen9110
Romane Berniès636
Oumou Diarisso871
Maryama M'Baye000
Laura Zolper011
Lina Sardi Lakedja000
Villeneuve d'AscqAnna Ngo Ndjock2246
Stella Colas1024
Naëma Kouadio450
Marie-Michelle Milapie950
Manoe Cisse200
Awa Trasi061
Maelie Butez000
Eva Bach000
Maria Jespersen821
Steph Kostowicz681


Les Guerrières peuvent toutefois regretter les dernières secondes de la partie. Après avoir compté jusqu’à 16 points de retard en première mi-temps, elles auraient pu réaliser un véritable hold-up.

Stella Colas a obtenu deux lancers-francs pour recoller puis passer devant à 10 secondes du terme. Le Palais a retenu son souffle mais la meneuse de Villeneuve d'Ascq a loupé ses deux tentatives (1/6 dans l'exercice), et Ngo Ndjock et Kostowicz n’ont pas converti les tentatives de la dernière chance (62-61).


Finalement, la méforme de Laura Zolper (0/7 aux tirs), leur maladresse extérieure (3/12 à 3-points) et surtout leurs 19 pertes de balles ont pesé dans la défaite.

A l’inverse, les joueuses de David Gautier ont fait preuve de « caractère » alors même que l’entraîneur montpelliérain estime de son aveu que son équipe a été « nulle en attaque pendant 30 minutes ».

Lattes Montpellier 62 - 61 Villeneuve d'Ascq · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Lattes MontpellierVilleneuve d'Ascq
PTSSarah Cissé 14Anna Ngo Ndjock 22
REBSamantha Breen 11Steph Kostowicz 8
PDRomane Berniès 6Anna Ngo Ndjock 6

Statistiques d'équipe

Lattes MontpellierVilleneuve d'Ascq
TIRS33,9 %42,4 %
3PTS5/233/12
LF17/228/19
REB3738
RO910

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