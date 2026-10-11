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L’Aris d’Adam Mokoka met une raclée à l’AEK Athènes de Thomas Heurtel

L’Aris Salonique a frappé fort dans le championnat grec. Ce samedi 10 octobre, l'équipe de Vassilis Spanoulis a surclassé l’AEK Athènes de Thomas Heurtel (88-58), à domicile. Une victoire de 30 points construite grâce à une défense étouffante.
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Résumé
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L’Aris d’Adam Mokoka met une raclée à l’AEK Athènes de Thomas Heurtel
L'ex Manceau Matt Morgan a terminé meilleur marqueur de l'Aris Salonique contre l'AEK Athènes.
Crédit photo : EuroLeague
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L’Aris Salonique a parfaitement réagi. Après avoir débuté sa saison par une défaite en championnat, le club grec a décroché son premier succès en dominant l’AEK Athènes dans les grandes largeurs, ce samedi 10 octobre, lors de la deuxième journée de la Stoiximan GBL. Devant son public, l’équipe de Vassilis Spanoulis n’a laissé aucune chance à son adversaire, balayé sur le score sans appel de 88 à 58.

Aris Salonique 88 - 58 AEK Betsson BC · Esake 2026-2027 · 10/10/2026

Leaders

Aris SaloniqueAEK Betsson BC
PTSMatt Morgan 25Nelly Jr Joseph 20
REBVasilis Charalampopoulos 6Dimitrios Katsivelis 11
PDNenad Dimitrijevic 8Thomas Heurtel 5

Statistiques d'équipe

Aris SaloniqueAEK Betsson BC
TIRS46,4 %28,1 %
3PTS11/303/22
LF13/1823/31
REB4537
RO1210

« Quiconque défendra sera sur le terrain »

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage des locaux. Le pensionnaire d'EuroCup a pris les commandes dès le premier quart-temps (23-10) et n'a jamais regardé dans le rétroviseur.

À la pause, l’écart était déjà considérable (42-21). Incapables de trouver des solutions face à l’agressivité défensive adverse (3/22 à 3-points), les hommes de Dragan Sakota n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

A +29 à la fin du troisième quart-temps, l’ultime période n’a été qu’une formalité pour les locaux, qui ont finalement infligé une correction de 30 points à leurs adversaires.

Une démonstration collective (22 passes décisives, 10 pertes de balle) illustrée par les prestations individuelles de Matt Morgan, meilleur marqueur de la rencontre (25 points à 9/12 aux tirs dont 6/9 derrière l'arc), Jeremiah Robinson-Earl (15 points, 6 rebonds) ou encore Kostas Antetokounmpo (10 points en seulement 9 minutes).


« Nous voulons montrer que venir à l'Aris n'est pas une étape vers un objectif plus ambitieux. Les joueurs sont venus ici pour gagner », a rappelé le coach Vassilis Spanoulis en conférence de presse, lui qui veut bâtir sur sa défense. « Nous voulons que tous les joueurs sur le terrain défendent. Quiconque défendra sera sur le terrain. »

Adam Mokoka maladroit, Thomas Heurtel impuissant

A ce sujet, Adam Mokoka n’a pas eu besoin de briller offensivement pour participer au succès de l’Aris. L’arrière français a été maladroit (2 points à 1/9 aux tirs dont 0/4 à 3-points) mais il a eu le droit à 18 minutes en sortie de banc.

Aris Salonique 88 - 58 AEK Betsson BC · Esake · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueEleftherios Bochoridis012
Matt Morgan2521
E.J. Liddell641
Vasilis Charalampopoulos562
Kostas Antetokounmpo1030
Thanasis Antetokounmpo202
Khem Birch341
Elijah Mitrou-Long632
Nenad Dimitrijevic548
Vassilis Toliopoulos912
Adam Mokoka230
Jeremiah Robinson-Earl1561
AEK Betsson BCLanders Nolley II230
Dimitrios Katsivelis8110
Giannoulis Larentzakis212
Dimitris Flionis200
Lukas Lekavicius010
Vasileios Chartonas000
Nelly Jr Joseph2040
Frank Bartley503
Georgios Tsalmpouris431
Thomas Heurtel855
Gaios Skordilis000
DeAndre Pinckney752

En face, Thomas Heurtel a vécu une soirée difficile avec l’AEK. Le meneur français a certes compilé 8 points à 2/8 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 9 d'évaluation en 20 minutes en sortie de banc mais il n’a pas pu empêcher son équipe de sombrer face à une défense particulièrement efficace. 

Aris Salonique 88 - 58 AEK Betsson BC · Esake · 10/10/2026

MatchPTSREBPD
Aris SaloniqueEleftherios Bochoridis012
Matt Morgan2521
E.J. Liddell641
Vasilis Charalampopoulos562
Kostas Antetokounmpo1030
Thanasis Antetokounmpo202
Khem Birch341
Elijah Mitrou-Long632
Nenad Dimitrijevic548
Vassilis Toliopoulos912
Adam Mokoka230
Jeremiah Robinson-Earl1561
AEK Betsson BCLanders Nolley II230
Dimitrios Katsivelis8110
Giannoulis Larentzakis212
Dimitris Flionis200
Lukas Lekavicius010
Vasileios Chartonas000
Nelly Jr Joseph2040
Frank Bartley503
Georgios Tsalmpouris431
Thomas Heurtel855
Gaios Skordilis000
DeAndre Pinckney752


Cette victoire permet à l’Aris de lancer sa saison en championnat après son revers inaugural. Pour l’AEK Athènes, qui avait commencé par un succès contre Maroussi (91-70), c'est à l'inverse un premier coup d’arrêt.

L'Aris défiera Derthona ce mercredi 14 octobre en EuroCup quand l'AEK Athènes ne rejouera en BCL que le mercredi 21 octobre contre Anvers.

Grèce
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