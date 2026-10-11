L’Aris Salonique a parfaitement réagi. Après avoir débuté sa saison par une défaite en championnat, le club grec a décroché son premier succès en dominant l’AEK Athènes dans les grandes largeurs, ce samedi 10 octobre, lors de la deuxième journée de la Stoiximan GBL. Devant son public, l’équipe de Vassilis Spanoulis n’a laissé aucune chance à son adversaire, balayé sur le score sans appel de 88 à 58.

« Quiconque défendra sera sur le terrain »

La rencontre a rapidement tourné à l’avantage des locaux. Le pensionnaire d'EuroCup a pris les commandes dès le premier quart-temps (23-10) et n'a jamais regardé dans le rétroviseur.

À la pause, l’écart était déjà considérable (42-21). Incapables de trouver des solutions face à l’agressivité défensive adverse (3/22 à 3-points), les hommes de Dragan Sakota n’ont jamais réussi à inverser la tendance.

A +29 à la fin du troisième quart-temps, l’ultime période n’a été qu’une formalité pour les locaux, qui ont finalement infligé une correction de 30 points à leurs adversaires.

Une démonstration collective (22 passes décisives, 10 pertes de balle) illustrée par les prestations individuelles de Matt Morgan, meilleur marqueur de la rencontre (25 points à 9/12 aux tirs dont 6/9 derrière l'arc), Jeremiah Robinson-Earl (15 points, 6 rebonds) ou encore Kostas Antetokounmpo (10 points en seulement 9 minutes).



« Nous voulons montrer que venir à l'Aris n'est pas une étape vers un objectif plus ambitieux. Les joueurs sont venus ici pour gagner », a rappelé le coach Vassilis Spanoulis en conférence de presse, lui qui veut bâtir sur sa défense. « Nous voulons que tous les joueurs sur le terrain défendent. Quiconque défendra sera sur le terrain. »

Adam Mokoka maladroit, Thomas Heurtel impuissant

A ce sujet, Adam Mokoka n’a pas eu besoin de briller offensivement pour participer au succès de l’Aris. L’arrière français a été maladroit (2 points à 1/9 aux tirs dont 0/4 à 3-points) mais il a eu le droit à 18 minutes en sortie de banc.

Aris Salonique 88 - 58 AEK Betsson BC · Esake · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Eleftherios Bochoridis 0 1 2 Matt Morgan 25 2 1 E.J. Liddell 6 4 1 Vasilis Charalampopoulos 5 6 2 Kostas Antetokounmpo 10 3 0 Thanasis Antetokounmpo 2 0 2 Khem Birch 3 4 1 Elijah Mitrou-Long 6 3 2 Nenad Dimitrijevic 5 4 8 Vassilis Toliopoulos 9 1 2 Adam Mokoka 2 3 0 Jeremiah Robinson-Earl 15 6 1 AEK Betsson BC Landers Nolley II 2 3 0 Dimitrios Katsivelis 8 11 0 Giannoulis Larentzakis 2 1 2 Dimitris Flionis 2 0 0 Lukas Lekavicius 0 1 0 Vasileios Chartonas 0 0 0 Nelly Jr Joseph 20 4 0 Frank Bartley 5 0 3 Georgios Tsalmpouris 4 3 1 Thomas Heurtel 8 5 5 Gaios Skordilis 0 0 0 DeAndre Pinckney 7 5 2

En face, Thomas Heurtel a vécu une soirée difficile avec l’AEK. Le meneur français a certes compilé 8 points à 2/8 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 9 d'évaluation en 20 minutes en sortie de banc mais il n’a pas pu empêcher son équipe de sombrer face à une défense particulièrement efficace.

Aris Salonique 88 - 58 AEK Betsson BC · Esake · 10/10/2026 Statistiques du match Match PTS REB PD Aris Salonique Eleftherios Bochoridis 0 1 2 Matt Morgan 25 2 1 E.J. Liddell 6 4 1 Vasilis Charalampopoulos 5 6 2 Kostas Antetokounmpo 10 3 0 Thanasis Antetokounmpo 2 0 2 Khem Birch 3 4 1 Elijah Mitrou-Long 6 3 2 Nenad Dimitrijevic 5 4 8 Vassilis Toliopoulos 9 1 2 Adam Mokoka 2 3 0 Jeremiah Robinson-Earl 15 6 1 AEK Betsson BC Landers Nolley II 2 3 0 Dimitrios Katsivelis 8 11 0 Giannoulis Larentzakis 2 1 2 Dimitris Flionis 2 0 0 Lukas Lekavicius 0 1 0 Vasileios Chartonas 0 0 0 Nelly Jr Joseph 20 4 0 Frank Bartley 5 0 3 Georgios Tsalmpouris 4 3 1 Thomas Heurtel 8 5 5 Gaios Skordilis 0 0 0 DeAndre Pinckney 7 5 2



Cette victoire permet à l’Aris de lancer sa saison en championnat après son revers inaugural. Pour l’AEK Athènes, qui avait commencé par un succès contre Maroussi (91-70), c'est à l'inverse un premier coup d’arrêt.

L'Aris défiera Derthona ce mercredi 14 octobre en EuroCup quand l'AEK Athènes ne rejouera en BCL que le mercredi 21 octobre contre Anvers.