Cité dans des rumeurs de transfert, Olivier Sarr a choisi le parquet pour répondre. Très peu utilisé depuis le début de la saison au Real Madrid, le pivot français a réalisé son meilleur match de la saison ce dimanche 11 octobre face à Manresa lors d’une victoire sans appel (120-83), à l’occasion de la troisième journée de Liga Endesa.

L'ancien joueur NBA a inscrit 16 points, terminant meilleur marqueur de la maison blanche, à 4/5 aux tirs dont 1/2 à 3-points (plus 7/9 sur la ligne) et ajouté 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions, soit 21 d’évaluation... en seulement 13 minutes et 42 secondes sur le terrain !

Un festival offensif record

Le frère aîné d'Alexandre Sarr a ainsi profité d’un match rapidement maîtrisé par les hommes de Pedro Martínez pour se montrer. Le Real Madrid a pris le contrôle de la partie dès la fin du premier quart-temps (34-22). Il y avait déjà 24 longueurs d’avance à mi-parcours (62-38).

Les Merengues, qui ont pu compter sur l’apport de 11 joueurs au-dessus des 7 points marqués (!) dont six à 10 points ou plus, n’ont jamais cessé d’accélérer, atteignant un total de 120 points.

C’est la troisième meilleure performance offensive du club au XXIe siècle, et sa deuxième meilleure sur 40 minutes, seulement dépassée par les 129 points marqués contre Fuenlabrada le 11 mai 2016.

Maledon efficace, Luwawu-Cabarrot au repos, Benitez de retour

Outre Sarr, les autres Français concernés par la rencontre ont connu des fortunes diverses. Devant Fabien Causeur, présent en tribunes, Théo Maledon a compilé 10 points et 3 passes décisives en seulement 13 minutes, quand Timothé Luwawu-Cabarrot a été laissé au repos par le staff madrilène.

🤩 Invitado de lujo en la grada. pic.twitter.com/dMMDg52PBP — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) 11 octobre 2026

En face, Hugo Benitez a retrouvé les parquets avec Manresa. Hospitalisé et même opéré en raison d’un pneumothorax il y a deux semaines, l’ancien meneur de la JL Bourg a rejoué 18 minutes, pour 8 points à 4/7 aux shoots et 5 passes décisives.

Olivier Sarr vers la Turquie ?

La performance d’Olivier Sarr intervient alors que des interrogations entourent déjà sa situation à Madrid. Arrivé le 15 août dernier, le Français de 27 ans envisage un départ, potentiellement en Turquie.

En attendant, le Real Madrid poursuit son sans-faute en championnat après trois journées et le rôle de l’ancien NBAer reste à préciser. Reste donc à savoir si cette performance pèsera dans la suite de son parcours avec la maison blanche.