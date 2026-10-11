Avant l'EuroLeague, Bourges engrange de la confiance à l'ASVEL

Privé de match cette semaine, en raison de l'épidémie de Covid qui sévit à Chartres (rencontre reportée au 3 janvier), le Bourges Basket n'a pas manqué l'occasion de rattraper son revers du week-end dernier à Lattes-Montpellier (90-83).

Le club tango est allé l'emporter au Palais des Sports de Gerland (59-72), face à une équipe de l'ASVEL qui rentre dans le rang après ses deux victoires inaugurales (2v-2d).

Lyon Asvel Féminin 59 - 72 Bourges · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 11/10/2026 Statistiques d'équipe Feuille de match : statistiques des joueurs Lyon Asvel Féminin Bourges TIRS 36,2 % 43,9 % 3PTS 5/23 3/10 LF 12/18 19/22 REB 36 36 RO 13 10

Shakayla Thomas MVP

Sans Alix Duchet, les joueuses d'Olivier Lafargue ont globalement maîtrisé leur sujet puisque les Lyonnaises n'ont mené les débats que pendant 37 secondes.

Mais il a tout de même fallu s'employer puisque l'ASVEL était revenue à -2 à l'entame du money-time (51-53, 33e minute), dans le sillage d'Asianae Johnson (13 points et 5 rebonds).

Moment choisi par le duo Sydney Wallace (13 points) - Maeva Djaldi-Tabdi (9 points et 10 rebonds) pour poser sa main sur le match, et prendre le relais d'une Shakayla Thomas qui avait longtemps dominé les débats (23 points à 8/13 en 26 minutes).

Une belle manière pour Bourges de reprendre confiance à trois jours de ses grands débuts en EuroLeague à Prague.