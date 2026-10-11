Avant l'EuroLeague, Bourges engrange de la confiance à l'ASVEL
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Privé de match cette semaine, en raison de l'épidémie de Covid qui sévit à Chartres (rencontre reportée au 3 janvier), le Bourges Basket n'a pas manqué l'occasion de rattraper son revers du week-end dernier à Lattes-Montpellier (90-83).
Le club tango est allé l'emporter au Palais des Sports de Gerland (59-72), face à une équipe de l'ASVEL qui rentre dans le rang après ses deux victoires inaugurales (2v-2d).
Lyon Asvel Féminin 59 - 72 Bourges · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 11/10/2026
Statistiques d'équipe
|Lyon Asvel Féminin
|Bourges
|TIRS
|36,2 %
|43,9 %
|3PTS
|5/23
|3/10
|LF
|12/18
|19/22
|REB
|36
|36
|RO
|13
|10
Shakayla Thomas MVP
Sans Alix Duchet, les joueuses d'Olivier Lafargue ont globalement maîtrisé leur sujet puisque les Lyonnaises n'ont mené les débats que pendant 37 secondes.
Mais il a tout de même fallu s'employer puisque l'ASVEL était revenue à -2 à l'entame du money-time (51-53, 33e minute), dans le sillage d'Asianae Johnson (13 points et 5 rebonds).
Moment choisi par le duo Sydney Wallace (13 points) - Maeva Djaldi-Tabdi (9 points et 10 rebonds) pour poser sa main sur le match, et prendre le relais d'une Shakayla Thomas qui avait longtemps dominé les débats (23 points à 8/13 en 26 minutes).
Une belle manière pour Bourges de reprendre confiance à trois jours de ses grands débuts en EuroLeague à Prague.
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