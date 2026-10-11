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Avant l'EuroLeague, Bourges engrange de la confiance à l'ASVEL

En conclusion de la 3e journée de La Boulangère Wonderligue, Bourges l'a emporté sur le parquet de l'ASVEL (59-72). Une belle manière de monter en game à trois jours de son entrée en lice en EuroLeague.
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Résumé
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Avant l'EuroLeague, Bourges engrange de la confiance à l'ASVEL
Bourges décroche sa deuxième victoire de la saison à l'ASVEL
Crédit photo : Tango Bourges Basket
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Privé de match cette semaine, en raison de l'épidémie de Covid qui sévit à Chartres (rencontre reportée au 3 janvier), le Bourges Basket n'a pas manqué l'occasion de rattraper son revers du week-end dernier à Lattes-Montpellier (90-83).

Le club tango est allé l'emporter au Palais des Sports de Gerland (59-72), face à une équipe de l'ASVEL qui rentre dans le rang après ses deux victoires inaugurales (2v-2d).

Lyon Asvel Féminin 59 - 72 Bourges · La Boulangère Wonderligue 2026-2027 · 11/10/2026

Statistiques d'équipe

Lyon Asvel FémininBourges
TIRS36,2 %43,9 %
3PTS5/233/10
LF12/1819/22
REB3636
RO1310

Shakayla Thomas MVP

Sans Alix Duchet, les joueuses d'Olivier Lafargue ont globalement maîtrisé leur sujet puisque les Lyonnaises n'ont mené les débats que pendant 37 secondes.

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Mais il a tout de même fallu s'employer puisque l'ASVEL était revenue à -2 à l'entame du money-time (51-53, 33e minute), dans le sillage d'Asianae Johnson (13 points et 5 rebonds).

Moment choisi par le duo Sydney Wallace (13 points) - Maeva Djaldi-Tabdi (9 points et 10 rebonds) pour poser sa main sur le match, et prendre le relais d'une Shakayla Thomas qui avait longtemps dominé les débats (23 points à 8/13 en 26 minutes).

Shakayla THOMAS
Shakayla THOMAS
23
PTS
2
REB
1
PDE
Logo La Boulangère Wonderligue
LYO
59 72
BOU

Une belle manière pour Bourges de reprendre confiance à trois jours de ses grands débuts en EuroLeague à Prague.

La Boulangère Wonderligue - Journée 3
07/10/2026
ANG Angers Féminin
68 79
MON Lattes Montpellier
CHA Charnay
74 69
LYO Lyon Asvel Féminin
MEY La Tronche Meylan
62 53
TOU Toulouse M.B.
VIL Villeneuve d'Ascq
59 74
LAN Landerneau
FCB Flammes Carolo
61 69
LAN Basket Landes

Bourges
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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