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"Ça commence à se mettre en place" : l'ASVEL étale ses progrès dans le derby des invaincus contre Roanne

En conclusion de la 3e journée de Betclic ÉLITE, l'opposition des frères Parker a tourné en faveur de Tony avec une large victoire pour l'ASVEL contre Roanne (96-77). Les Villeurbannais sont donc co-leaders du championnat avec Dijon et Paris.
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Résumé
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"Ça commence à se mettre en place" : l'ASVEL étale ses progrès dans le derby des invaincus contre Roanne
Joel Bolomboy et l'ASVEL ont dominé Roanne
Crédit photo : Infinity Nine Media
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Souvent, on juge les équipes à leur progrès sur la saison. Et si l'échantillon reste encore très faible, avec seulement trois semaines qui se sont écoulées, l'évolution de l'ASVEL depuis la SuperCoupe LNB est assez remarquable.

Le 19 septembre, Villeurbanne avait affiché un triste visage pour lancer son exercice à Roland Garros, logiquement battu en demi-finale par Roanne (71-73).

"On joue ensemble et on joue bien"

22 jours plus tard, et un début de saison plus qu'encourageant en EuroLeague (2v-2d), il n'y a cette fois pas eu photo entre les deux équipes pour la revanche à l'Astroballe (96-77), disputée sous les yeux d'une petite légende du club, Norris Bell, joueur marquant entre 1984 et 1988.

ASVEL 96 - 77 Roanne · Betclic ELITE 2026-2027 · 11/10/2026

Leaders

ASVELRoanne
PTSTremont Waters 18Darius Johnson 29
REBBodian Massa 6Aaron Levarity 8
PDTremont Waters 6Derek Needham 5

Statistiques d'équipe

ASVELRoanne
TIRS51,6 %47,5 %
3PTS9/2610/30
LF21/3111/20
REB3432
RO1110

"On n'a pas eu une prépa facile", relève Hugo Besson (14 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) au micro de DAZN. "Beaucoup de joueurs sont arrivés tard. Mais ça commence à se mettre en place et je pense que ça se voit ! Chacun trouve sa place, on joue ensemble, on joue bien, donc c'est cool !"

Roanne avait pourtant bien réagi

Avec plusieurs individualités au-dessus du lot (18 points et 6 passes décisives pour Tremont Waters, 16 points pour Both Gach), le collectif rhodanien monte effectivement en régime avec 19 passes décisives.

Tremont WATERS
Tremont WATERS
18
PTS
2
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
96 77
ROA

Les joueurs de Tony Parker ont cependant été bousculé par Roanne, plus que ne le suggère le score. Portée par Darius Johnson (29 points à 11/18), la Chorale a signé un retour tonitruant des vestiaires pour revenir à -4 (63-59, 27e) mais n'a pas su tenir la distance.

Darius JOHNSON
Darius JOHNSON
29
PTS
2
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
96 77
ROA

"Ce n'est pas la première fois que notre troisième quart-temps est assez lent", regrette Tremont Waters. "Mais on est resté ensemble et on a mis plus d'intensité."

L'ASVEL co-leader avec Dijon et Paris

Seul point d'alerte : l'état de santé de Juhann Begarin avant une double week EuroLeague. Très sollicité pour ses débuts (21 minutes), le pigiste de Mathis Dossou-Yovo avait l'air touché en sortant en toute fin de match.

Juhann BEGARIN
Juhann BEGARIN
4
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
ASV
96 77
ROA

Une quatrième victoire qui permet à l'ASVEL de rejoindre Dijon et Paris en tête de Betclic ÉLITE (3v-0d) et, accessoirement, à Tony Parker de revenir à égalité dans son duel avec son frère T.J., battu pour la première fois de la saison. Rendez-vous le 17 avril à Vacheresse pour le troisième acte... ou avant en Leaders Cup ?!

Betclic ELITE - Journée 3
09/10/2026
JDA Dijon
108 96
CSP Limoges
10/10/2026
CHO Cholet
85 79
PAU Pau-Lacq-Orthez
JSF Nanterre
101 73
BCM Gravelines
CHA Chalon
108 67
NAN Nancy
BOU Boulazac
84 73
JLB Bourg-en-Bresse
11/10/2026
SQB Saint-Quentin
87 98
MSB Le Mans
PAR Paris Basketball
98 84
SIG Strasbourg
ASV ASVEL
96 77
ROA Roanne

ASVEL
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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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