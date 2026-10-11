"Ça commence à se mettre en place" : l'ASVEL étale ses progrès dans le derby des invaincus contre Roanne

Souvent, on juge les équipes à leur progrès sur la saison. Et si l'échantillon reste encore très faible, avec seulement trois semaines qui se sont écoulées, l'évolution de l'ASVEL depuis la SuperCoupe LNB est assez remarquable.

Le 19 septembre, Villeurbanne avait affiché un triste visage pour lancer son exercice à Roland Garros, logiquement battu en demi-finale par Roanne (71-73).

"On joue ensemble et on joue bien"

22 jours plus tard, et un début de saison plus qu'encourageant en EuroLeague (2v-2d), il n'y a cette fois pas eu photo entre les deux équipes pour la revanche à l'Astroballe (96-77), disputée sous les yeux d'une petite légende du club, Norris Bell, joueur marquant entre 1984 et 1988.

Legend in the building 🥹



Quel plaisir de revoir notre légende Norris Bell à l'Astroballe ! pic.twitter.com/X0Coh4FlAm — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) 11 octobre 2026

"On n'a pas eu une prépa facile", relève Hugo Besson (14 points, 3 rebonds et 3 passes décisives) au micro de DAZN. "Beaucoup de joueurs sont arrivés tard. Mais ça commence à se mettre en place et je pense que ça se voit ! Chacun trouve sa place, on joue ensemble, on joue bien, donc c'est cool !"

Roanne avait pourtant bien réagi

Avec plusieurs individualités au-dessus du lot (18 points et 6 passes décisives pour Tremont Waters, 16 points pour Both Gach), le collectif rhodanien monte effectivement en régime avec 19 passes décisives.

Les joueurs de Tony Parker ont cependant été bousculé par Roanne, plus que ne le suggère le score. Portée par Darius Johnson (29 points à 11/18), la Chorale a signé un retour tonitruant des vestiaires pour revenir à -4 (63-59, 27e) mais n'a pas su tenir la distance.

"Ce n'est pas la première fois que notre troisième quart-temps est assez lent", regrette Tremont Waters. "Mais on est resté ensemble et on a mis plus d'intensité."

L'ASVEL co-leader avec Dijon et Paris

Seul point d'alerte : l'état de santé de Juhann Begarin avant une double week EuroLeague. Très sollicité pour ses débuts (21 minutes), le pigiste de Mathis Dossou-Yovo avait l'air touché en sortant en toute fin de match.

Une quatrième victoire qui permet à l'ASVEL de rejoindre Dijon et Paris en tête de Betclic ÉLITE (3v-0d) et, accessoirement, à Tony Parker de revenir à égalité dans son duel avec son frère T.J., battu pour la première fois de la saison. Rendez-vous le 17 avril à Vacheresse pour le troisième acte... ou avant en Leaders Cup ?!