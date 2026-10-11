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Énorme soulagement : Maxime Raynaud a évité une grave blessure

Rarement une annonce de blessure n'avait été aussi réjouissante... Alors qu'une lésion ligamentaire était crainte pour Maxime Raynaud, l'intérieur français des Sacramento Kings (NBA) a échappé au pire et ne souffre que d'une luxation partielle de la rotule. Son état de santé sera ré-évalué dans deux semaines.
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Énorme soulagement : Maxime Raynaud a évité une grave blessure
Maxime Raynaud avait été évacué sur fauteuil roulant samedi soir
Crédit photo : Justine Willard-Imagn Images
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Après plusieurs heures et une nuit d'angoisse, Maxime Raynaud peut souffler. Blessé au genou droit samedi lors d'un match de pré-saison à San Francisco, l'intérieur des Kings a passé des examens ce dimanche à son retour à Sacramento.

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Alors qu'une grave blessure était redoutée suite à sa vive douleur et sa sortie du parquet en fauteuil roulant, l'IRM a donné des nouvelles extrêmement rassurantes puisqu'il n'y aurait aucune lésion ligamentaire.

Les Kings ont ainsi communiqué sur « une luxation partielle de la rotule droite » qui va certes contraindre Maxime Raynaud à rater le début de saison NBA, mais sans une indisponibilité trop étendue.

Pour cause, l'état de santé de l'ancien nanterrien sera "réévalué dans environ deux semaines" poursuit le communiqué de Sacramento.

Une absence forcément dommageable, à l'aube d'une deuxième saison charnière pour la suite de sa carrière après une saison rookie très prometteuse (12,5 points à 57% et 7,6 rebonds). Mais une excellente nouvelle, en prenant un peu de hauteur, puisque Maxime Raynaud a surtout évité une blessure majeure...

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Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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