Énorme soulagement : Maxime Raynaud a évité une grave blessure

Après plusieurs heures et une nuit d'angoisse, Maxime Raynaud peut souffler. Blessé au genou droit samedi lors d'un match de pré-saison à San Francisco, l'intérieur des Kings a passé des examens ce dimanche à son retour à Sacramento.

Alors qu'une grave blessure était redoutée suite à sa vive douleur et sa sortie du parquet en fauteuil roulant, l'IRM a donné des nouvelles extrêmement rassurantes puisqu'il n'y aurait aucune lésion ligamentaire.

La très jolie première mi-temps de Mad Max 🇫🇷 avec les Kings



10 POINTS (100% au tir)

5 REB, 1 AST, 1 BLK



Blessé ensuite après un choc au genou, espèrons le meilleur pour Max 🙏 pic.twitter.com/lV6Jb5c36Z — NBA France (@NBAFRANCE) 11 octobre 2026

Les Kings ont ainsi communiqué sur « une luxation partielle de la rotule droite » qui va certes contraindre Maxime Raynaud à rater le début de saison NBA, mais sans une indisponibilité trop étendue.

Pour cause, l'état de santé de l'ancien nanterrien sera "réévalué dans environ deux semaines" poursuit le communiqué de Sacramento.

Maxime Raynaud will be out at least 2 weeks.



I'm taking this as good news. pic.twitter.com/uMOTC21ONk — Matt George (@MattGeorgeSAC) 11 octobre 2026

Une absence forcément dommageable, à l'aube d'une deuxième saison charnière pour la suite de sa carrière après une saison rookie très prometteuse (12,5 points à 57% et 7,6 rebonds). Mais une excellente nouvelle, en prenant un peu de hauteur, puisque Maxime Raynaud a surtout évité une blessure majeure...