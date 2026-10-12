À 40 ans, Dwight Howard a lancé son aventure géorgienne sur les parquets

À 40 ans, Dwight Howard n'en a pas terminé avec le basketball professionnel. L'ancien pivot NBA a effectué ses grands débuts dans un championnat européen ce samedi 10 octobre 2026, à l'occasion de la rencontre opposant Black Fortress Tbilissi à Iverioni, en Superleague géorgienne.

Des débuts encourageants malgré la défaite

Pour sa première apparition officielle sur le Vieux Continent, le champion NBA 2020 a livré une prestation productive malgré la défaite de son équipe (70-75). Titularisé, il a inscrit 12 points à 5/8 aux tirs, capté 7 rebonds et réalisé 3 contres en seulement 16 minutes. Il a également distribué une passe décisive.

Dwight Howard made his official Black Fortress debut in Georgia.



12 PTS | 7 REB | 3 BLK

5/8 FG | +3 | 17 MIN



The 40-year-old center returned to professional basketball after announcing his retirement earlier this year.



Black Fortress fell 75–70 to BC Iverioni in the Georgian… pic.twitter.com/5SsDNDdCK7 — They Got Next (@theygotnext) 10 octobre 2026

Une ligne statistique qui rappelle les qualités ayant longtemps fait sa réputation en NBA, particulièrement dans la protection du cercle et le rebond. L'ancien joueur d'Orlando a également converti son unique tentative à 3-points.

Cette performance n'a toutefois pas suffi à Black Fortress, qui concède sa deuxième défaite en deux rencontres de championnat et qui stagne à la neuvième place au classement sur onze.

Une nouvelle étape dans une carrière déjà riche

Après avoir disputé son dernier match NBA en 2022 avec les Los Angeles Lakers, Dwight Howard a poursuivi sa carrière loin de la ligue nord-américaine. Passé notamment par Taïwan, il a également participé à des compétitions à Dubaï et à la BIG3 aux États-Unis.

Son arrivée en Géorgie, annoncée en septembre dernier après une courte retraite, marque une nouvelle étape dans son parcours international. Malgré ses nombreuses saisons NBA, l'intérieur américain n'avait encore jamais disputé de rencontre officielle dans un championnat européen.

Huit fois All-Star, trois fois meilleur défenseur de NBA et champion avec les Lakers en 2020, Dwight Howard a également intégré le Basketball Hall of Fame en 2025.

Désormais installé dans le championnat géorgien, l'ancien pivot du Magic d'Orlando poursuit donc sa carrière à 40 ans, avec une première sortie individuelle encourageante mais encore aucune victoire pour son équipe cette saison.

Prochain match le 17 octobre sur le parquet de Tbilisi State University, invaincu avec deux succès en autant de matchs.