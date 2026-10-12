La présaison NBA se poursuit avec plusieurs Français sur les parquets. Ce dimanche 11 octobre, Zaccharie Risacher a confirmé ses bonnes dispositions sous le maillot des Dallas Mavericks, en inscrivant 16 points contre les Houston Rockets lors du deuxième match disputé en Chine. Moussa Diabaté a signé un double-double avec Charlotte, Noa Essengue a participé à la rencontre entre Chicago et Denver, tandis que Tidjane Salaün a également contribué à la victoire des Hornets. De son côté, Ousmane Dieng n'a pas été utilisé par Milwaukee.

Zaccharie Risacher confirme avec 16 points contre Houston

Après une première sortie encourageante, Zaccharie Risacher a poursuivi sa préparation avec Dallas. Titulaire face aux Houston Rockets en Chine, l'ailier français a inscrit 16 points en 23 minutes et 30 secondes, avec une adresse intéressante : 7/13 aux tirs, dont 2/6 à 3-points.

Le numéro 1 de la Draft NBA 2024 a également ajouté 3 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre. Une prestation complète, avec notamment une belle efficacité près du cercle (5/7 à 2-points), et deux gros passages en deuxième mi-temps (six tentatives de tirs de suite réussies).

Zaccharie Risacher 16 PTS (7-13 FG, 2-6 3P), 3 REB, 2 AST, 1 STL, 1 BLK vs. Rockets



Made 6 straight shots in the 2nd half pic.twitter.com/RJaz3lqNIh — Role Player Performances (@BenchHighlights) 11 octobre 2026

Dans le cinq de départ, Risacher a évolué aux côtés de Cooper Flagg, auteur de 14 points, 4 rebonds et 7 passes décisives, et de Kyrie Irving, meilleur marqueur des titulaires de Dallas avec 17 points. Les Mavericks ont ainsi pu continuer à travailler leurs associations durant cette tournée asiatique.

Moussa Diabaté signe un double-double, Tidjane Salaün participe à la victoire de Charlotte

Les Charlotte Hornets ont dominé les Milwaukee Bucks (105-90), avec deux Français dans leur rotation. Moussa Diabaté s'est particulièrement distingué dans la raquette avec 8 points, 11 rebonds et 2 passes décisives. Auteur du premier panier des siens, l'intérieur parisien a ainsi terminé la rencontre avec un double-double, confirmant son apport au rebond.

Brandon Miller smooth dime to Moussa Diabate to open it up for Charlotte 💨 pic.twitter.com/Fe244Hup5c — ItsAllLove (@nbanerdd) 11 octobre 2026

Charlotte a largement dominé Milwaukee dans ce secteur, notamment grâce à ses 17 rebonds offensifs et ses 24 points inscrits sur seconde chance face aux principaux joueurs des Bucks. Une domination qui a pesé dans une rencontre où les Hornets ont compté jusqu'à 24 points d'avance.

Moussa Diabaté strips Myles Turner and Liam McNeeley throws the two-handed dunk (with replays)



WHATTTTT pic.twitter.com/jKW1WEsMYc — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 12 octobre 2026

Tidjane Salaün a également participé au succès de Charlotte avec 5 points, 7 rebonds et 1 passe décisive. Brandon Miller a terminé meilleur marqueur des Hornets avec 18 points en 22 minutes.

Noa Essengue marque 8 points dans la défaite de Chicago à Denver

Les Chicago Bulls se sont inclinés sur le parquet des Denver Nuggets (133-128), malgré une première période réussie. Les joueurs de Tiago Splitter ont compté jusqu'à 15 points d'avance dans le deuxième quart-temps avant de subir le retour de Denver après la pause.

Dans cette rencontre, Noa Essengue a inscrit 8 points, capté 6 rebonds et distribué 2 passes décisives. Le jeune Loiretain a ainsi poursuivi sa découverte de la NBA durant cette présaison (après une première saison blanche).

Chicago menait de 9 points à la mi-temps, mais les Nuggets ont inscrit 40 points dans le troisième quart-temps pour inverser la tendance. Aaron Gordon a terminé meilleur marqueur de Denver avec 25 points, tandis que Nikola Jokić avait déjà inscrit 16 points en première période.

Les Bulls ont notamment pu s'appuyer sur les 26 points de Leonard Miller en sortie de banc, mais cela n'a pas suffi pour éviter une deuxième défaite en trois rencontres de présaison.

The quick reverse dunk by Noa Essengue, with replays this time. https://t.co/zq5eBKa2XV pic.twitter.com/As4dRWwC5U — MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) 12 octobre 2026

Noah Penda poursuit son retour, Ousmane Dieng reste sur le banc

Autre Français concerné par les rencontres de dimanche, Noah Penda a participé à la défaite d'Orlando sur le parquet de Cleveland (119-105). Pour son retour à la compétition, l'ancien joueur du Mans a compilé 8 points, 5 rebonds et 5 passes décisives. Une ligne statistique équilibrée pour le sophomore français, qui retrouve progressivement les parquets avec le Magic.

En revanche, Ousmane Dieng n'a pas participé à la défaite de Milwaukee contre Charlotte. L'ailier français est resté sur le banc sur décision de son entraîneur Taylor Jenkins. Il s'agit de sa deuxième rencontre de présaison sans entrer en jeu, après avoir également été laissé de côté face à Minnesota.

Les Bucks doivent encore disputer deux rencontres de préparation, contre Chicago le 14 octobre puis Indiana le 16 octobre, avant de commencer leur saison régulière le 21 octobre à Washington.