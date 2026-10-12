De meilleur marqueur de l’EuroLeague à remplaçant : Markus Howard proche de tourner la page Baskonia

L'aventure de Markus Howard à Baskonia pourrait bientôt prendre fin. Arrivé dans le club basque en 2022, l'arrière américain serait sur le point de changer d'équipe. Selon les informations dévoilées ce dimanche 11 octobre par le journaliste Donatas Urbonas de BasketNews, le Zénith Saint-Pétersbourg apparaît comme le principal candidat pour accueillir le joueur de 27 ans.

Markus Howard's departure from Baskonia is looming, with his next destination taking shape, per sources.



Howard is in advanced talks with a new club, bringing his stint in Baskonia closer to an end.



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Les discussions seraient déjà à un stade avancé, même si aucun accord définitif n'a été annoncé. Si cette opération aboutissait, Howard retrouverait Duško Ivanović, actuellement à la tête du club russe et qu'il a déjà côtoyé à Baskonia.

Dusko confirma el interés de Zenit en Markus Howard pic.twitter.com/4wMMli3PmV — KIROLEROS.com 101.6fm (@kiroleros) 11 octobre 2026

Un possible départ qui intervient seulement quelques semaines après le début de la saison 2026-2027, alors que l'Américain a considérablement perdu en importance dans la rotation du club espagnol.

PROFIL JOUEUR Markus HOWARD Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 27 ans (03/03/1999) Nationalités: Stats 2026-2027 / EuroLeague PTS 4,7 #171 REB 0,7 #243 PD 0,3 #232

Un temps de jeu réduit à seulement 10 minutes en EuroLeague

Le contraste avec ses précédentes saisons est particulièrement marqué. Lors de ses trois premières rencontres d'EuroLeague cette saison, Markus Howard n'a inscrit que 4,7 points en 10 minutes de moyenne.

Une situation qui s'est encore compliquée lors de la quatrième journée de la compétition. L'arrière n'a pas été retenu pour affronter Beşiktaş, une absence liée à une décision de son entraîneur.

La baisse de production ne date toutefois pas uniquement de cette rentrée. En 2025-2026, Howard affichait déjà des statistiques inférieures à celles de ses meilleures années, avec 10,4 points, 2,1 passes décisives et 1,6 rebond en 21 minutes de moyenne en EuroLeague.

Cette évolution statistique illustre la diminution progressive de son influence offensive au sein de Baskonia.

Markus Howard (Baskonia Vitoria-Gasteiz) - Markus Howard (Baskonia Vitoria-Gasteiz) · EuroLeague 2023-2024 Comparaison statistique entre deux joueurs Markus Howard Markus Howard MJ 39 35 PTS 19,5 12,2 REB 1,2 1,3 PD 1,6 1,9 IN 0,5 0,6 CO 0 0

Un ancien meilleur marqueur de l'EuroLeague en quête de rebond

Il y a encore deux saisons, Markus Howard figurait parmi les références offensives du basket européen. Lors de l'exercice 2023-2024, l'ancien joueur des Denver Nuggets avait terminé meilleur marqueur de l'EuroLeague avec 19,5 points de moyenne en seulement 23 minutes.

Formé à l'université de Marquette, où il s'était distingué par ses qualités de scoreur, Howard avait ensuite découvert la NBA sous les couleurs de Denver avant de rejoindre Baskonia à l'été 2022.

Son éventuel départ constituerait donc un changement de trajectoire important pour un joueur qui avait fait de ses capacités offensives sa principale force en EuroLeague.

Le Zénith Saint-Pétersbourg pourrait lui offrir un nouveau contexte sportif, sous les ordres d'un entraîneur qui connaît déjà son profil. Le club russe est actuellement troisième de la VTB League avec 3 victoires en 4 matchs.

Reste désormais à savoir si les négociations aboutiront et si Baskonia acceptera de se séparer de son arrière en pleine saison.

À ce stade, aucun transfert n'a été officialisé.