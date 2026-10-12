Retour gagnant pour Noah Penda avec le Magic

Noah Penda est de retour sur les parquets NBA. Après un début de préparation perturbé par une blessure aux ischio-jambiers, le Français entrevoit enfin la lumière. Cette nuit, l'extérieur du Magic s'est montré plutôt à son avantage face aux Cavaliers.

#Magic forward Noah Penda (right hamstring strain) told @Josh_Cohen_NBA at shootaround in Cleveland that he feels great ahead of tonight’s preseason game vs. the Cavs.



“I’m glad to be back,” Penda said. “I’m glad to be able to play basketball again. So I’m super happy.” — Jason Beede (@therealBeede) 11 octobre 2026

En effet, Noah Penda a pour le moins pesé sur cette rencontre entre deux équipes de playoffs l'an passé. Son nouvel entraîneur, Sean Sweeney n'a pas hésité à le mettre sur le terrain puisque le tricolore a joué 22 minutes.

Sur son temps de jeu, le Parisien a marqué 8 points, dont 2/4 à longue distance, mais aussi délivré 5 passes décisives et pris 5 rebonds. Des statistiques complètes pour l'ancien Manceau qui n'aura pas pu éviter la défaite à son équipe (119-105).

P5 ➡️ TDS ➡️ Franz pic.twitter.com/ng3qB9F1sc — Orlando Magic (@OrlandoMagic) 11 octobre 2026

Malgré ce revers, la soirée s'avère plutôt positive pour Noah Penda. Avec ce type de production soir après soir, le Français pourrait se montrer précieux aux yeux de son entraîneur et gratter des minutes dans la rotation du Magic. D'autant que l'ailier entre dans une période charnière de sa carrière en NBA.

Noah Penda doit trouver sa place

En effet, il est de coutume de dire que la deuxième saison dans le championnat nord-américain constitue celle où un joueur doit trouver sa place. Et l'ancien joueur de Vichy ne fait pas exception à cette règle tacite. L'an passé, le tricolore possédait des moyennes de 3,8 points et 3,1 rebonds en 12,8 minutes de temps de jeu. Ce premier exercice s'apparentait à une acclimatation à l'écosystème NBA, mais désormais le joueur de 21 ans doit s'affirmer.

Noah Penda Poste : Arrière, Ailier

Taille : 199 cm

Âge : 21 ans

Nationalité : France

Club : Orlando Magic Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 3,8 #455 REB 3,1 #291 PD 1,1 #377

D'ailleurs, l'effectif d'Orlando semble propice au fait que le Français continue de progresser. Hormis Paolo Banchero et Franz Wagner, inamovibles dans le cinq majeur, l'ailier doit se mêler à la lutte avec Tristan Da Silva, Jamal Cain ou encore Jonathan Isaac sur les postes 3-4. Pour le moment, aucun de ces joueurs ne fait l'unanimité et tous possèdent leur carte à jouer.

Ainsi, Noah Penda doit continuer de se mettre en valeur sur la pré-saison afin de retrouver sa forme physique optimale et convaincre son coach de le responsabiliser. Le prochain rendez-vous pour le Français aura lieu face à ces mêmes Cavaliers, dans la nuit de mardi à mercredi.