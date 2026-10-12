30 d'évaluation en moins de 18 minutes : Raphaël Gay explose les compteurs en Autriche

Raphael Gay (2,01 m, 23 ans) a réalisé une prestation particulièrement efficace lors de la quatrième journée de Basketball Austria Superliga. L'intérieur français a inscrit 25 points à 10/13 aux tirs, soit 76,9 % de réussite, en seulement 17 minutes de jeu.

25 points à 10/13 aux tirs en moins de 18 minutes

Sorti du banc, le joueur de 23 ans a également compilé 7 rebonds, 1 passe décisive, 2 interceptions et 1 contre, pour atteindre 30 d'évaluation. Une ligne statistique remarquable au regard de son temps de jeu, avec notamment dix paniers réussis sur treize tentatives à deux points.

Cette performance a accompagné la victoire des Towers contre le BC Vienna (102-80). Un résultat significatif pour le promu autrichien, qui avait commencé sa saison par deux défaites contre Graz (87-96) et St. Pölten (77-85).

Une performance de référence face à un adversaire engagé en ABA League

L'adversaire donne une dimension supplémentaire à cette prestation. Le BC Vienna ne dispute pas uniquement le championnat national : le club de la capitale autrichienne participe également à la Ligue Adriatique pour la deuxième saison consécutive.

Dans cette compétition régionale, Vienne figure notamment dans le groupe du Partizan Belgrade, de Dubai Basketball, du Mega Basket ou encore du U-BT Cluj-Napoca. Le BC Vienna est également engagé en FIBA Europe Cup, où il s'est incliné sur le parquet du SLUC Nancy (66-65) le 6 octobre.

Face à une formation présente sur plusieurs tableaux mais qui connait un début de saison catastrophique avec 7 revers en 7 matchs entre championnat national, ligue Adriatique et FIBA Europe Cup, Raphaël Gay a ainsi signé une performance offensive de référence pour ses débuts dans le monde professionnel.

PROFIL JOUEUR Raphael GAY Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 23 ans (30/06/2003) Nationalités: Stats 2026-2027 / Basketball Austria Superliga PTS 9,7 #47 REB 4 #38 PD 1 #54

De Vichy à Limoges, puis aux États-Unis avant l'Autriche

Cette performance s'inscrit dans la première saison professionnelle de Raphaël Gay, arrivé à Kufstein durant l'été 2026 après plusieurs années passées dans le basket universitaire américain.

Originaire de Clermont-Ferrand, l'ailier fort de 2,01 m avait notamment évolué au Pôle Espoirs de Vichy, puis au Limoges CSP entre 2018 et 2021. Il avait ensuite rejoint les États-Unis, passant successivement par Clarendon College, Southeastern Community College et California State University Los Angeles, avant de terminer son cursus à Central Methodist University.

Lors de sa dernière saison universitaire, disputée en NAIA, il affichait des moyennes de 17,7 points, 8,1 rebonds, 1,2 interception et 1,2 contre par rencontre.

Recruté par Kufstein pour accompagner la découverte de l'élite autrichienne, Gay retrouve progressivement ses repères après un début de championnat discret. Sa prestation contre Vienne constitue désormais son meilleur match depuis son passage chez les professionnels.