A la suite des graves événements survenus à l’INSEP en septembre, le Pôle France a suspendu temporairement dix joueurs, ce qui a conduit l'équipe de la structure à devoir se résoudre à faire forfait général en Nationale 1 masculine (NM1).

Dans l'attente de connaître leur sort, et notamment la durée de la suspension en compétition, la plupart de ces dix joueurs ont trouvé des structures d'accueil pour s'entraîner. C'est le cas de Messi Yangala (2,03 m, 17 ans). Partagée depuis quelques jours dans les coulisses du basket français, son arrivée à Cholet Basket a été rendue publique par Ouest-France, qui précise que le club suivait son cas depuis plusieurs mois.

Une arrivée précipitée par les événements à l’INSEP

Le quotidien local ajoute que la licence de Messi Yangala est suspendue jusqu’au 18 novembre et que son engagement à CB resterait conditionné à sa libération des obligations contractuelles le liant au Pôle France.

D'autres joueurs sont dans le même cas, mais au sein d'autres clubs. Ainsi, le Francilien Messie-Guethan Iwani (2,03 m, 15 ans) aurait repris du côté de Nanterre alors que les frères Taïg Nonga Drieux (2,02 m, 16 ans) et Camron Nonga Drieux (2,02 m, 16 ans) pourraient rebondir à l'ASVEL, où ils retrouveraient leur ancien entraîneur du Pôle Espoirs de Montpellier Nils Poulard.

Un international français remarqué lors du Mondial U17

Sur le plan sportif, Messi Yangala présente un profil particulièrement intéressant. Originaire d’Orléans, cet ailier-fort longiligne qui espère basculer dans l'aile à terme s'est notamment illustré à la Coupe du monde U17 2026 avec l’équipe de France dirigée par Tony Parker.

PROFIL JOUEUR Messi YANGALA Poste(s): Ailier Fort Taille: 205 cm Âge: 17 ans (21/06/2009) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe du Monde U17 PTS 12,7 #26 REB 6,3 #24 PD 0,9 #115

Aux côtés de Nathan Soliman, Aaron Towo-Nansi ou encore Amadou Fall, il a réalisé une compétition solide, terminant avec 12,7 points, 6,3 rebonds, 0,9 passe décisive et 1,4 contre de moyenne en sept rencontres. Il affichait également 58,8 % de réussite aux tirs, pour 16,3 d’évaluation en moins de 23 minutes.

Lors de la saison 2025-2026, il évoluait déjà en Nationale 1 sous les couleurs du Pôle France, avec des moyennes de 9,9 points, 5,2 rebonds et 1,6 passe décisive.

Messi Yangala Poste : Ailier fort

Taille : 205 cm

Âge : 17 ans

Nationalité : France

Club : Pôle France Stats 2025-2026 / NM1 Statistiques du joueur pour la saison PTS 9,9 #114 REB 5,2 #55 PD 1,6 #167

Son potentiel lui avait également permis de participer au Young Star Game en mars 2026. Plus jeune joueur de cette édition, il figurait dans la Team Antoine Rigaudeau, dont l’encadrement comprenait notamment Fabrice Lefrançois, entraîneur de Cholet Basket.

🇫🇷 Messi Yangala — Scouting Report (FIBA U17 World Cup Quarterfinal vs Canada)



🧬 Player Profile



Name: Messi Yangala

Born: 2009

Height: 6’8” (2.03m)

Position: Forward

National Team: 🇫🇷 France U17

Archetype: High-Motor Athletic Forward



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📊 Performance vs 🇨🇦 Canada



Final… pic.twitter.com/7JH4DOa3uT — Scouting lab (@scouting_lab) 5 juillet 2026

Cholet pourrait récupérer un jeune talent dans un contexte particulier

Pour Cholet Basket, la perspective de récupérer Messi Yangala représente une opportunité de renforcer son vivier de son équipe Espoirs, qui subit année après année des vagues de départs vers le monde professionnel, en France comme à l'étranger.

Ses trois cadets sont également de gros prospects. Tournant à 14,1 points à 44,0% de réussite aux tirs (dont 23,8% à 3-points, sur 3,0 tentatives par match), 9,4 rebonds, 3,1 passes décisives, 1,4 interception en 25 minutes par rencontre, sur 7 matchs disputés, Messie-Guethan Iwani a terminé dans le cinq idéal de l'EuroBasket U16 cet été, une compétition partagée avec les intérieurs Taïg Nonga Drieux et Camron Nonga Drieux qui se sont relayés avec brio à l'intérieur.

Mais avant qu'ils ne puissent retrouver la compétition, il faudra que leur situation soit clarifiée par l'instance de la Fédération française de basketball (FFBB) chargée de suivre et juger cette affaire.