Deux Français à l'honneur en Primera FEB espagnole: Falcoz brille individuellement, Westermann savoure

Le duel entre Français a tourné à l'avantage de Léo Westermann, mais Corentin Falcoz a remporté la bataille des statistiques individuelles.

Malgré la lourde défaite de Gipuzkoa sur le parquet du Movistar Estudiantes (106-76), l'arrière savoyard, qui manque terriblement à son ancienne équipe d'Aix-Maurienne qui a shooté à 0/21 ce week-end, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points à 8/14, auxquels il a ajouté 2 rebonds pour 15 d'évaluation.

Corentin Falcoz surnage dans la déroute de Gipuzkoa

Une performance individuelle n'a toutefois pas suffi à éviter une deuxième défaite en trois journées pour la formation basque.

Devant son public du Movistar Arena, Estudiantes a progressivement pris le dessus sur son adversaire. Après un premier quart-temps relativement équilibré (27-24), les Madrilènes ont accéléré dans le deuxième acte (29-16) pour rejoindre les vestiaires avec 16 points d'avance (56-40).

La seconde période n'a pas permis à San Sebastian de revenir. Estudiantes a poursuivi sa démonstration offensive pour atteindre les 106 points et s'imposer finalement avec 30 longueurs d'avance.

Léo Westermann efficace en sortie de banc

De l'autre côté, Léo Westermann (1,98 m, 34 ans)) a pleinement participé au succès madrilène. Le meneur français a inscrit 12 points en 14 minutes, avec une réussite intéressante : 4 tirs convertis sur 6 tentatives, dont 2 sur 4 à 3-points.

Il a également ajouté 4 rebonds et 2 passes décisives. Une prestation efficace pour l'ancien international français, qui a notamment contribué à faire basculer le premier quart-temps en faveur de son équipe.

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L'apport offensif d'Estudiantes ne s'est pas limité à Westermann. Jordan Walker a inscrit 16 points, tandis que Juan Pablo Vaulet a terminé MVP de la rencontre avec 14 points, 9 rebonds et 28 d'évaluation. Le collectif madrilène a également distribué 24 passes décisives.

Estudiantes poursuit son sans-faute, Gipuzkoa déjà à deux défaites

Avec cette troisième victoire en autant de rencontres, Movistar Estudiantes conserve son invincibilité en ce début de championnat. Une dynamique positive pour les Madrilènes, qui ont inscrit plus de 100 points pour la première fois de leur saison en Primera FEB.

La situation est différente pour San Sebastian. Après trois journées, le club basque affiche un bilan d'une victoire pour deux défaites. Malgré cette entame collective compliquée, Corentin Falcoz a confirmé ses capacités offensives en terminant meilleur marqueur de son équipe face à l'un des collectifs encore invaincus de la compétition.

Les deux formations retrouveront le championnat dès la prochaine journée : Estudiantes recevra Palencia le 18 octobre, tandis que Gipuzkoa accueillera Palmer Mallorca le 16 octobre.