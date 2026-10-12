L'Elan béarnais annonce le retour d'un international slovène

L’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez retrouve l'un des acteurs de sa belle saison 2021-2022. Gregor Hrovat (1,96 m, 32 ans), passé par la maison verte et blanche avant de rejoindre la JDA Dijon, fait son retour dans le Béarn avec un contrat jusqu’à juin 2028.

L'arrière-ailier slovène connaît parfaitement le championnat français. Arrivé dans l'Hexagone à Cholet en 2020, il avait rejoint Pau un an plus tard. Sous les ordres d'Éric Bartecheky, il avait notamment participé à la conquête de la Coupe de France 2022 et au parcours jusqu'aux demi-finales des playoffs de Betclic ÉLITE.

Gregor Hrovat a remporté la Coupe de France 2022 avec l'Elan béarnais (photo : Tuan Nguyen)

Un visage bien connu du public béarnais

Lors de cet exercice 2021-2022, Hrovat avait compilé 12,6 points, 4,1 rebonds et 2,6 passes décisives de moyenne en championnat. Des performances qui avaient précédé son départ pour Dijon à l'été 2022, alors que l'EBPLO avait du réduire la voilure à cause de l'énorme dette laissée par des investisseurs américains qui n'auront pas apporté l'argent prévu.

Gregor Hrovat avec l'Elan béarnais à Fos, en 2022 (photo : Sébastien Grasset)

Une dernière saison particulièrement productive à Dijon

Après son passage en Béarn, Gregor Hrovat s'était installé à Dijon, où il a disputé quatre saisons supplémentaires. Avec la JDA, il avait également remporté la Coupe de France en 2024.

Sa dernière saison bourguignonne, en 2025-2026, a été sa plus productive sur le plan offensif en Betclic ÉLITE. En 30 rencontres, il a tourné à 17 points, 3,5 rebonds et 3,5 passes décisives en 31 minutes, pour 16,8 d'évaluation.

Gregor Hrovat Poste : Arrière, Ailier

Taille : 196 cm

Âge : 32 ans

Nationalité : Slovénie

Club : Dijon Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 17,0 #6 REB 3,5 #84 PD 3,5 #38

Cinquième meilleur marqueur du championnat, il avait quitté Dijon au printemps 2026 après avoir annoncé son départ sur les réseaux sociaux.

Un renfort d'expérience pour un Élan Béarnais de retour dans l'élite

Cette arrivée prend une dimension particulière dans le contexte palois. Après trois saisons à l'échelon inférieur, l'Élan Béarnais a retrouvé la Betclic ÉLITE pour l'exercice 2026-2027.

Avec ce cadre de la sélection slovène, le club retrouve un poste 2/3 complet qui connaît à la fois l'environnement du club et les exigences du championnat. Son profil polyvalent, capable d'évoluer à l'arrière comme à l'aile, et son expérience de plusieurs saisons dans l'élite française représente des arguments intéressants pour le groupe palois.

Pau est actuellement quinzième de Betclic ELITE avec 3 défaites sur ses 3 premiers matchs. Pro