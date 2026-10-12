14 points pour Fournier, 30 pour Montero : l'Olympiakos enchaîne

Après une première journée discrète contre l'Iraklis, Evan Fournier a retrouvé de l'efficacité offensive lors de la deuxième journée du championnat grec. L'ancien joueur de Denver a inscrit 14 points en 25 minutes, contribuant au succès de l'Olympiacos Piraeus face à Kolossos Rhodes (99-83).

Fournier plus efficace pour sa deuxième sortie

L'international français a notamment affiché une belle réussite près du cercle, avec 4 tirs réussis sur 5 à 2 points. Plus irrégulier derrière l'arc (2/7 à 3 points), il a également ajouté 3 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre, pour une évaluation finale de 13.

Une progression par rapport à son premier match de championnat contre l'Iraklis (78-68), où il s'était limité à 4 points et 4 d'évaluation en près de 20 minutes. Fournier signe ainsi sa meilleure prestation sur les deux premières journées de championnat et même son record d'évaluation incluant ses 4 rencontres d'Euroleague où il n'avait pas dépassé la barre des 12 unités.

Jean Montero brille, Kolossos résiste

Si Fournier a haussé son niveau de production, c'est Jean Montero qui a été le principal artisan du deuxième succès de l'Olympiakos. Le meneur dominicain a inscrit 30 points, dont 6 tirs primés en 8 tentatives, avec 30 d'évaluation en seulement 23 minutes.

Sasha Vezenkov a également contribué à la victoire avec 16 points, tandis que Nikola Milutinov a capté 10 rebonds.

Les joueurs de Georgios Bartzokas ont pourtant dû résister au retour de leurs adversaires. Après avoir mené de 13 points à la pause (54-41), les Athéniens ont vu Kolossos réduire son retard à six unités (85-79), à environ quatre minutes du terme.

L'Olympiakos a finalement repris le contrôle en infligeant un 14-4 dans les dernières minutes, pour s'imposer 99-83. Les visiteurs ont notamment été pénalisés par quatre balles perdues et quatre lancers francs manqués dans le dernier acte.

Avec deux victoires en autant de rencontres, l'Olympiakos poursuit son début de championnat sans faute. Pour Evan Fournier, cette deuxième sortie marque une progression statistique par rapport à son entrée en matière face à l'Iraklis.