La SIG Strasbourg joue avec seul pivot depuis la deuxième journée de Betclic ELITE. Mécontent de Jake Forrester (2,06 m, 27 ans), le club alsacien avait trouvé un accord pour libérer ce dernier, qui a déjà rebondi ailleurs. Mais le directeur sportif Nicola Alberani peine à dénicher la perle rare pour le remplacer au poste 5.

Un recrutement qui prend plus de temps que prévu à Strasbourg

La SIG Strasbourg n'a toujours pas trouvé le successeur de Jake Forrester. Arrivé durant l'intersaison, le pivot américain n'aura disputé que dix minutes en match officiel sous le maillot alsacien avant de quitter le club. Passé précédemment par l'Aris et le PAOK Salonique, il a depuis retrouvé le championnat grec.

Son départ a laissé un vide dans le secteur intérieur strasbourgeois, que les dirigeants tentent toujours de combler. A l'heure actuelle, seul William Pfister (2,03 m, 31 ans) occupe ce poste. Mais ce dernier est régulièrement touché par les fautes. Selon les Dernières Nouvelles d'Alsace, plusieurs pistes ont été activées, sans qu'aucune ne débouche pour le moment sur une signature.

La SIG pourrait ainsi devoir disputer son prochain match de Betclic ÉLITE, vendredi face à la Chorale de Roanne, sans avoir renforcé sa raquette. De son côté, Roanne est parvenu à remplacer Darius Hannah par Filip Stanic.

William Pfister Stats moyennes des 4 derniers matchs Moyennes du joueur sur les derniers matchs MJ MIN PTS REB PD IN CO 4 18:22 4,3 5,3 0,5 1 0 4 derniers matchs Derniers matchs du joueur : date, adversaire et statistiques Date MIN PTS REB PD IN CO Match Ligue 11/10 21:06 6 5 1 1 0 D 98-84 @ PAR Betclic ELITE 06/10 19:34 4 8 1 1 0 V 100-62 vs LEG Basketball Champions League 03/10 18:47 1 1 0 2 0 V 87-75 vs BOU Betclic ELITE 25/09 14:01 6 7 0 0 0 D 81-72 @ JDA Betclic ELITE

Janis Gailitis préfère attendre le bon profil

Interrogé sur cette recherche qui se prolonge, l'entraîneur Janis Gailitis a reconnu le besoin de renfort tout en glissant une pointe d'humour.

« On a besoin d'un joueur, on étudie plein de possibilités, on veut un joueur de qualité mais Dennis Rodman est à la retraite », a-t-il déclaré dans les colonnes des DNA.

Le technicien letton ne souhaite toutefois pas faire de cette absence une excuse. En attendant une éventuelle recrue, il entend surtout faire progresser son groupe actuel.

« Mais mon travail, c'est d'abord que l'on produise de la qualité sur le terrain avec les joueurs que j'ai. Ils ont du potentiel mais beaucoup traversent leur carrière avec du potentiel. Mon job est de faire que mes joueurs soient meilleurs. »

Le message est clair : si Strasbourg souhaite recruter, le club ne veut pas nécessairement se précipiter pour combler numériquement le départ de Forrester. Reste à savoir combien de temps la SIG pourra patienter avant de trouver le profil recherché.