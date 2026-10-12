Kyrie Irving déjà fan de Cooper Flagg : « Il est capable de diriger une équipe »

Un an et sept mois après, Kyrie Irving a effectué son retour sur les parquets NBA. Le meneur vétéran a enfin pu étrenner de nouveau son maillot des Mavericks du côté de Macao en Chine lors d'un match d'exhibition face aux Rockets. Mais si le champion 2016 s'est avéré la principale attraction de la soirée, le meneur a préféré reporter l'attention sur son coéquipier, Cooper Flagg.

"I give my respect to KD and Bron and they are on their own separate categories and trajectories and careers but I would say this, I think Coop falls in line in terms of having that competitive nature at a very young age... he's displaying in front of you guys what's capable of… https://t.co/JMoXET2V3S pic.twitter.com/uoNDZKiTDw — NBA (@NBA) 11 octobre 2026

En effet, l'ancien joueur des Celtics s'est montré particulièrement élogieux envers le Rookie de l'année 2026 en conférence de presse d'après match. « Il possède déjà cet esprit de compétition à un très jeune âge. Il est capable de diriger une équipe, d'évoluer dans une grande équipe en apportant ce dont elle a besoin, mais aussi d'être celui qui domine certaines catégories statistiques. J'adore le fait qu'il soit un joueur qui contribue des deux côtés du terrain. »

A vrai dire, l'arrivée de Cooper Flagg en NBA l'an dernier suscitait une forte attente du côté des fans américains notamment pour cette polyvalence. Le numéro 1 de la draft 2025 - à la faveur de sa taille et de ses dimensions - apparaissait comme tout à fait capable de s'affirmer comme un des meilleurs two-way player de la ligue. Et cela s'est clairement vu sur le terrain, où l'ancien de Duke a brillé.

Cooper Flagg Poste : Ailier fort

Taille : 206 cm

Âge : 19 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Dallas Mavericks Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 21,0 #31 REB 6,6 #65 PD 4,5 #62

Cooper Flagg, un rookie déjà adapté

Sur sa première saison dans la grande ligue, le Rookie a terminé avec 21 points, 6,7 rebonds et 4,5 passes décisives de moyenne. En plus de cet impact hors norme sur les parquets, Kyrie Irving met lui aussi l'accent sur le rôle hors terrain du visage de la franchise texane.

« J'apprécie aussi de voir qu'il accorde de plus en plus d'importance à sa voix dans le groupe, maintenant qu'il entre dans sa deuxième saison. Il sort d'une saison où il a été élu Rookie of the Year, donc il y a énormément de pression sur ses épaules », affirme le nonuple All-Star.

« Il (Cooper Flagg) joue avec une maturité qui dépasse son âge »

Ainsi Uncle Drew s'affaire en plus de son rôle de meneur de jeu sur le terrain, à apporter son expérience longue de 14 saisons en NBA à son jeune partenaire.

« Mes premières années dans la ligue ont été assez difficiles, notamment parce qu'on perdait beaucoup. Personnellement, je n'avais pas encore la compréhension du jeu nécessaire pour diriger une franchise. J'avais besoin de l'expérience des vétérans », avoue le joueur des Mavericks.

Par ailleurs, l'extérieur né en Australie promet un avenir grandiose à son équipier qu'il considère comme un des plus grands talents de la ligue. « Je vois cet adolescent, je ne vais pas dire ce gamin, mais cet adolescent, qui joue déjà avec une maturité qui dépasse son âge. Je pense qu'il montre devant vous ce dont il est capable. Et il va continuer à progresser. »

Ainsi, pour matérialiser cette évolution Cooper Flagg pourrait commencer par décrocher une sélection au All-Star Game. L'ailier semble déjà tout à fait capable d'atteindre cette distinction ce qui donnerait forcément des perspectives positives aux joueurs de Dusty May.

Avec le retour de Kyrie Irving et une rotation intérieure fournie, Dallas doit dès cette année revenir dans la course au play-in et continuer d'affirmer son projet autour d'athlète perçu comme une future icône.