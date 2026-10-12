Récupération dans le basket : la cryothérapie utilisée à haut niveau devient-elle plus accessible ?

Dans le basket, les calendriers chargés ne concernent plus uniquement les équipes engagées au plus haut niveau. Entre les entraînements, les matchs, les déplacements et parfois une activité professionnelle, familiale ou des études en parallèle, le temps disponible pour récupérer peut rapidement se réduire.

C’est sur cette problématique qu’AfterHope souhaite développer son activité dans le basket. L’entreprise propose notamment à la location des bottes de pressothérapie et des dispositifs de cryothérapie compressive, avec l’objectif de permettre aux sportifs et aux clubs d’accéder à du matériel sans devoir nécessairement l’acheter.

Récupération dans le basket : optimiser le temps entre deux matchs

Lorsqu’un calendrier s’intensifie, le premier enjeu est tout simplement de trouver suffisamment de temps pour récupérer.

« Les joueurs peuvent enchaîner entraînements, matchs et plusieurs heures de déplacement avec parfois seulement un ou deux jours pour récupérer. La fatigue musculaire s’accumule et les temps de récupération sont courts », explique AfterHope.

La question ne se limite donc pas aux méthodes employées. Leur disponibilité compte également.

« Un joueur peut avoir accès à du matériel au club mais pas forcément chez lui ou pendant un déplacement. L’enjeu est donc d’avoir des solutions faciles à intégrer dans le quotidien du sportif, sans ajouter une contrainte supplémentaire à son planning. »

L’utilisation à domicile ou pendant les déplacements doit ainsi permettre d’exploiter des périodes où le joueur est déjà au repos, par exemple après un entraînement ou une rencontre.

AfterHope permet aux joueurs amateurs de bénéficier des mêmes solutions que les joueurs de haut-niveau, pour un tarif très accessible

Sommeil, alimentation et hydratation restent les bases

AfterHope ne présente toutefois pas ces équipements comme une alternative aux fondamentaux de la récupération.

« Il n’existe pas une solution qui remplace tous les basiques, à savoir le sommeil, l’alimentation, l’hydratation, les soins avec le kiné. Mais des outils comme la pressothérapie ou la cryothérapie compressive peuvent ensuite venir compléter cette routine. »

L’entreprise distingue également deux situations : la récupération régulière liée à la charge sportive et l’accompagnement après une blessure.

Pour un joueur cherchant à gérer l’accumulation des entraînements, matchs et déplacements, AfterHope propose notamment des bottes de pressothérapie pouvant être louées sur une période prolongée.

Dans un cadre post-traumatique, l’approche est différente. L’utilisation d’une attelle de cryothérapie compressive intervient alors dans une logique de retour au terrain, encadrée par les professionnels de santé qui suivent le sportif.

Pressothérapie et cryothérapie compressive : deux usages différents

AfterHope met notamment en avant la pressothérapie pour accompagner la récupération après l’effort. L’entreprise évoque notamment une amélioration de la circulation sanguine, une diminution de la douleur musculaire et de l’inflammation post-effort ainsi qu’une amélioration de la mobilité.

La cryothérapie compressive est davantage proposée dans un contexte post-traumatique. AfterHope met notamment en avant son action sur l’inflammation, les œdèmes et la douleur.

« La récupération classique concerne plutôt la gestion de la fatigue liée à l’entraînement, aux matchs ou aux déplacements. L’objectif est de mieux gérer l’enchaînement des efforts. Après une blessure ou une intervention, on entre davantage dans une logique de retour au terrain, encadrée par les professionnels de santé qui suivent le sportif. »

La location de matériel pour rendre la récupération plus accessible

Le principal pari d’AfterHope repose finalement moins sur la technologie elle-même que sur son mode d’accès.

Certains équipements utilisés dans le sport professionnel représentent un investissement conséquent alors que les besoins d’un joueur ou d’un club peuvent être temporaires.

« Un joueur peut avoir besoin d’un dispositif pendant quelques semaines après une blessure. Un club peut avoir besoin de davantage de matériel pendant une période chargée de la saison comme les playoffs. Dans ces situations, acheter une machine qui représente un investissement important n’est pas toujours la solution la plus logique. »

AfterHope a donc fait de la location le cœur de son modèle économique. « L’idée est de payer pour l’usage plutôt que de devoir investir dans une machine. » La durée peut ainsi être adaptée au besoin du sportif. AfterHope assure également la livraison du matériel et un suivi pendant toute la durée de la location.

Pour un joueur, le modèle permet notamment de disposer d’un équipement chez lui pendant plusieurs semaines plutôt que de dépendre uniquement des installations de son club. Pour une structure, il offre la possibilité d’augmenter temporairement son parc de matériel lors d’une période particulièrement chargée.

Des solutions de récupération aussi destinées aux amateurs

Cette question de l’accessibilité concerne également les différences entre pratique professionnelle et amateur.

« Les outils les plus performants ont longtemps été principalement associés au sport professionnel, notamment parce qu’ils représentaient un investissement important. Pourtant, les problématiques existent à tous les niveaux. »

Un joueur amateur peut lui aussi cumuler plusieurs séances hebdomadaires et une compétition avec des contraintes professionnelles ou universitaires qui réduisent encore son temps de récupération.

« Un joueur amateur mais exigeant peut aussi avoir plusieurs entraînements par semaine, une compétition importante en approche, un travail ou des études à côté, et finalement très peu de temps consacré à sa récupération. »

C’est précisément cette population qu’AfterHope souhaite également toucher, sans limiter ses services aux sportifs professionnels.

Pourquoi AfterHope veut se développer dans le basket

AfterHope travaille déjà dans d’autres disciplines sportives et souhaite désormais renforcer sa présence dans le basket. L’entreprise collabore notamment avec des clubs de football et de handball et estime que les caractéristiques du basket rendent la problématique de la récupération particulièrement présente.

« Le basket nous paraît particulièrement pertinent parce que c’est un sport avec beaucoup de contraintes : répétition des matchs, déplacements, impacts, changements de direction, sauts et forte charge d’entraînement. Les problématiques de récupération et de retour au terrain sont très présentes. »

L’enjeu affiché par AfterHope est ainsi de faciliter l’accès aux équipements plutôt que de simplement commercialiser une machine.

« L’objectif n’est pas simplement de mettre une machine à disposition. Nous voulons surtout rendre l’accès à ces solutions plus simple et plus adapté aux contraintes réelles des sportifs. »

Entre la densification des calendriers, les déplacements et les problématiques de retour après blessure, l’accès au matériel constitue ainsi l’un des enjeux de la récupération dans le basket, aussi bien chez les professionnels que chez les amateurs.