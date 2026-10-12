« On n'a zéro marge » : Alexandre Ménard savoure la victoire de Boulazac face à Bourg, mais prévient déjà

Le soulagement était palpable au Palio après la première victoire de Boulazac cette saison en Betclic ELITE. En faisant tomber la JL Bourg (voir notre résumé de la rencontre), le BBD a enfin été récompensé de ses efforts.

Pour Alexandre Ménard, ce succès doit beaucoup au changement d'attitude défensive de ses joueurs, capables de limiter les Bressans à 31 points en seconde période. L'entraîneur périgourdin a longuement détaillé les raisons de cette progression en conférence de presse, sans masquer les lacunes encore présentes dans le jeu de son équipe.

« Depuis le début de saison, ce n'est pas facile »

Avant de revenir sur les aspects tactiques, Alexandre Ménard a tenu à féliciter son groupe. Les défaites accumulées pendant la préparation, l'élimination en Coupe de France contre Chalon et les deux premières journées de championnat avaient installé une certaine frustration.

« Je suis content pour les gars. D'abord, félicitations aux gars parce que depuis le début de saison, ce n'est pas facile. On n'a pas gagné beaucoup de matchs en présaison, on n'a pas battu Chalon en Coupe de France, on a raté le coche contre Roanne à domicile, contre Strasbourg on n'est pas loin, et enfin maintenant ça paye. »

Le technicien a particulièrement apprécié la capacité de son équipe à renverser la rencontre après avoir rejoint les vestiaires avec huit points de retard.

« Je veux vraiment féliciter les gars pour leur dévouement, leur abnégation, la façon dont on a défendu la deuxième mi-temps alors qu'on est parti à -8, ce qui n'était pas facile. Le fait de ne pas lâcher, de trouver une façon d'amener le Palio avec nous, qui nous a beaucoup aidés, et de faire en sorte qu'on puisse renverser cette belle équipe de Bourg-en-Bresse. »

Ménard n'a toutefois pas oublié les difficultés traversées par son adversaire, privé de plusieurs éléments. Il a également adressé un message de soutien à Anthony Labanca, victime d'une rupture du tendon d'Achille pendant la rencontre.

« On reste humbles dans la victoire sur le fait qu'ils sont un peu décimés. J'ai une pensée pour Anthony Labanca qui s'est blessé ce soir. Je crains que ce soit une blessure grave et je lui souhaite d'ores et déjà un bon rétablissement et beaucoup de courage. »

De pire défense du championnat à 31 points encaissés en une mi-temps

Le principal motif de satisfaction du coach boulazacois se trouve dans les statistiques défensives. Après deux journées de Betclic ELITE, Boulazac présentait la défense la moins efficace du championnat. Face à Bourg, les Périgourdins ont limité leur adversaire à 73 points, dont seulement 31 après la pause.

« C'était très important de faire des stops pour pouvoir courir. Les gars ont aussi été accrochés aux repères stratégiques qu'on leur avait donnés et ça, c'est une évolution. À chaque match, on a progressé sur un secteur. Là, je suis content de voir qu'on conscientise le fait que quand on défend, en attaque ça se passe généralement bien parce qu'on se passe la balle et qu'on trouve des tirs très intéressants. »

Le travail effectué pendant la semaine a été déterminant. Le staff avait multiplié les séances vidéo et les échanges avec les joueurs pour provoquer une réaction.

« Il y a eu beaucoup de remises en question, beaucoup de vidéos pendant la semaine, beaucoup d'explications de texte. Les gars ont été réceptifs parce qu'ils ont bien vu que c'était notre seule issue. Nous, on n'a pas de marge, on le sait, on a zéro marge. »

La défaite en Coupe de France contre Chalon a notamment servi d'avertissement.

« Au moins, cette défaite à Chalon aura servi à ça, à une prise de conscience et au fait de se dire que si on ne défend pas, il n'y a rien qui est possible pour nous. »

Patrick Beverley monte en puissance, mais Ménard insiste sur le collectif

Auteur de 18 points, Patrick Beverley a joué un rôle important dans ce premier succès. L'ancien joueur NBA a notamment apporté son agressivité défensive et sa capacité à perturber les porteurs de balle adverses.

Alexandre Ménard a apprécié sa prestation, tout en refusant de faire reposer le jeu boulazacois sur les seules initiatives individuelles.

« On n'a pas le talent pour le faire. On n'a pas les LeBron James chez nous. On a Beverley, mais ce n'est pas LeBron James non plus ! J'aime beaucoup Patrick, attention, je suis très content de l'avoir, surtout ce soir, il était très, très bon. Mais quand il pique la balle sur un joueur qui est en train de monter la balle, ça, c'est le Patrick qu'on aime et c'est le Patrick qu'on veut voir. Je pense qu'il est vraiment en train de monter en température. »

Le coach a également souligné la participation de l'ensemble de son effectif, y compris des joueurs moins utilisés.

« Je veux souligner l'apport des dix joueurs. Même si tout le monde n'a pas joué autant de minutes, ils ont été, à des moments très importants, vraiment présents, notamment en défense. »

Offensivement, l'entraîneur attend davantage de circulation de balle et de discipline collective. Les rencontres précédentes avaient été marquées par des passes supplémentaires oubliées et des systèmes interrompus prématurément.

« Ils prennent 17 rebonds offensifs, c'est beaucoup trop »

Malgré la victoire, Alexandre Ménard n'a pas caché son insatisfaction sur certains aspects du jeu. La pression défensive de Bourg a encore provoqué des passages à vide, particulièrement dans le dernier quart-temps.

« Ce qui est difficile, c'est quand ils nous pressent. On est un peu désinvoltes ou on manque de conscience par rapport au niveau de la Betclic ELITE et notamment d'une équipe qui joue en EuroCup, en termes de pression, de stratégie. Ils sont à un niveau supérieur à nous. Il faut qu'on soit concentrés 40 minutes parce qu'on sait très bien que deux minutes de flottement, ça peut nous coûter excessivement cher. »

Le rebond constitue une autre priorité. Avec 17 prises offensives, les Bressans ont obtenu de nombreuses secondes chances.

« On a été très impactés sur le rebond offensif alors qu'on doit, dans notre ADN, contrôler notre raquette. Ils prennent 17 rebonds offensifs, c'est beaucoup trop. Ils ont dix possessions de plus que nous alors que nous, c'est ce qu'on recherche aussi. »

Ménard a aussi reconnu que Bourg avait manqué plusieurs tirs ouverts en début de rencontre. Une maladresse adverse qui a permis à Boulazac de rester au contact avant de reprendre progressivement le contrôle.

« J'espère que c'est un moment fondateur de notre début de saison »

Au-delà du résultat, cette première victoire pourrait constituer un repère pour le promu. Alexandre Ménard espère que ses joueurs auront désormais une meilleure compréhension des exigences nécessaires pour exister en Betclic ELITE.

« C'est le match qui nous conforte dans ce qu'on doit faire. On ne va pas se gargariser. Notre objectif, on a gagné une bataille. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le chemin est très, très long. »

L'entraîneur veut également capitaliser sur l'ambiance du Palio, qui a accompagné la remontée de son équipe.

« Ça fait tellement plaisir de voir des sourires sur les visages, de voir les gens qui sont contents et qui poussent, de voir les gars qui sont récompensés de leurs efforts. J'espère que c'est un moment fondateur de notre début de saison. »

Le calendrier ne permettra pas au BBD de relâcher ses efforts. Boulazac doit désormais se déplacer à Paris - pour un match très attendu - avant de recevoir Le Mans, deux nouvelles oppositions particulièrement exigeantes.

« On s'est prouvé à nous-mêmes qu'on pouvait être capables de se mettre à ce niveau-là. Mais encore faudra-t-il être capables de le refaire, de remettre les mêmes ingrédients, de se rappeler par où on est passés pour ne pas tomber dans les travers. J'espère qu'on est contents ce (samedi) soir, mais j'espère qu'on n'est pas satisfaits. »

Une première victoire qui soulage donc Boulazac, sans modifier le discours de son entraîneur : le maintien passera par la répétition de ce niveau d'engagement, et non par un exploit isolé.