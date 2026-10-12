« On ne peut rien construire » : la JL Bourg perd Antony Labanca pour la saison, Frédéric Fauthoux désemparé

La saison de la JL Bourg se complique. Déjà privée de Tyson Walker et Hugo Robineau, la formation de Frédéric Fauthoux a perdu Antony Labanca (1,92 m, 32 ans) pour le reste de l'exercice 2026-2027. L'arrière français a été victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de la défaite des Bressans à Boulazac, samedi 10 octobre, en Betclic ELITE. Un nouveau coup dur pour un secteur extérieur déjà particulièrement diminué.

Après la rencontre, Frédéric Fauthoux avait exprimé son inquiétude concernant la blessure de son joueur, tout en détaillant les difficultés rencontrées depuis le début de saison. Car au-delà des résultats, c'est la construction même de son équipe qui est perturbée par les absences.

Frédéric Fauthoux : « Depuis le début de la saison, on a toute notre ligne arrière qui est blessée »

Interrogé en conférence de presse sur l'identité de jeu de son équipe, notamment après la victoire obtenue contre Chalon-sur-Saône la semaine précédente, Frédéric Fauthoux a rapidement ramené le débat aux problèmes d'effectif.

« Je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus complexe que ça. Effectivement, on essaye de se créer une identité. Depuis quelques années, on change 80-90% de notre effectif. Et pour que la mayonnaise prenne, il faut que les gens soient aptes à jouer. Depuis le début de la saison, on a toute notre ligne arrière qui est blessée. Et donc, on ne peut rien construire. »

L'entraîneur de la JL Bourg a ensuite détaillé les durées d'indisponibilité de ses joueurs.

« Robineau, il en a encore pour quatre semaines. Walker, notre joueur phare, il en a encore pour six semaines. Là, ce soir, Labanca... C'est trop difficile aujourd'hui d'arriver à avoir de la stabilité dans notre jeu, puisqu'on perd des joueurs au fur et à mesure. »

Ces échéances, annoncées samedi 10 octobre, repoussent donc le retour de Hugo Robineau vers le début du mois de novembre et celui de Tyson Walker vers la seconde moitié de novembre, sous réserve de l'évolution de leurs blessures.

Antony Labanca, une absence supplémentaire dans un secteur décimé

La blessure d'Antony Labanca prive Bourg-en-Bresse d'une rotation supplémentaire sur les lignes arrière, alors que le club doit déjà composer avec plusieurs indisponibilités de longue durée. Surtout, le calendrier n'est pas tendre puisque aux matches de Betclic ELITE s'enchaînent désormais ceux d'EuroCup.

PROFIL JOUEUR Antony LABANCA Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 32 ans (30/07/1994) Nationalités: Stats 2026-2027 / Betclic ELITE PTS 3 #159 REB 0,7 #167 PD 1 #120

La JL Bourg avait déjà dû faire appel à Tyger Campbell pour pallier ponctuellement l'absence de Tyson Walker. Mais cette solution n'a pas suffi à mettre fin à l'instabilité du secteur extérieur.

« Il faut faire le dos rond, il faut essayer de trouver des solutions », a résumé Frédéric Fauthoux, avant d'évoquer les conséquences de ces blessures sur le rendement collectif.

« Entre les deux, on a perdu un joueur qui était essentiel et on a récupéré un qui est arrivé vendredi. Et comme aujourd'hui le basket est un jeu d'arrières, vous le voyez bien avec Estrada et Beverley (de Boulazac), on voit bien que c'est eux qui ont fait le jeu. »

Une JL Bourg qui manque de confiance et de repères

À Boulazac, Bourg-en-Bresse a pourtant montré de bonnes dispositions en début de rencontre. Mais son manque d'adresse extérieure et une mauvaise entame de deuxième mi-temps ont permis au promu périgourdin de prendre le dessus.

« On a été très bien, très en place pendant un quart-temps, mais pour gagner à l'extérieur, c'est largement pas suffisant. Notre entame de deuxième mi-temps a été catastrophique et du coup la vapeur a été inversée de suite. »

Le technicien estime que les difficultés offensives de son équipe sont directement liées à son manque de vécu collectif.

« On jouait bien, on a réussi à trouver les tirs ouverts et on les loupe. Et ça, au basket, ça devient un peu complexe. [...] Je pense que tout ça a un lien. Cette équipe-là n'est pas en confiance, tout simplement. Parce qu'on n'a pas réussi à créer un vrai collectif, parce que les joueurs n'ont jamais joué ensemble et ils s'observent aussi. »

Une situation d'autant plus frustrante que la victoire contre Chalon avait laissé entrevoir une progression. Mais les changements permanents dans les rotations empêchent pour le moment la JL Bourg de trouver de la continuité.

La JL Bourg va devoir trouver des solutions sur le marché

Avec trois arrières indisponibles, dont Antony Labanca jusqu'à la fin de la saison, la question du recrutement se pose désormais avec davantage d'insistance. Avec déjà six joueurs étrangers, soit le maximum autorisé pour une seule et même équipe de Betclic ELITE, la JL Bourg aurait pu regarder vers le marché des joueurs formés localement (JFL), mais celui-ci ne compte que très peu d'arrières.

C'est ainsi que le club devrait plutôt recruter un septième étranger, qui pourra jouer avec les autres en EuroCup. Mais en Betclic ELITE, Frédéric Fauthoux devra faire un choix chaque semaine - si tout le monde est apte - en laissant un étranger en tribunes.