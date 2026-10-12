Une internationale française signe en Egypte !

Kadiatou Sissoko poursuit son tour du monde. L'ailière française a rejoint le club d'Al Ahly Le Caire. Après une saison passée aux Canberra Capitals, en WNBL, elle passe de l'Australie à l'Egypte.

تاني صفقات الأهلي الاعبه الفرنسية كادياتو سيسوكو، لاعبة فينيكس ميركوري، في دوري WNBA والدوريين الفرنسي والأسترالي وسبق وشاركت ببطولة اليورو ليج لتدعيم صفوف الفريق ببطولة إفريقيا #العاب_الصالات_مع_Nour https://t.co/AEKoFWWzAc pic.twitter.com/Ab1LxiXj6M — 🦅🦅Noura Al-Hakim (@hkem_el) 11 octobre 2026

Une saison pleine à Canberra

En Australie, cette poste 3/4 a eu droit à du temps de jeu et des responsabilités. Sur 20 matchs de WNBL, Sissoko a compilé 10,2 points, 5,7 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne. De quoi repartir avec un bilan honorable, et l'envie de voir autre chose.

Des Landes à la WNBA, un parcours en sinueux

Passée professionnelle en 2017 à Basket Landes après son cursus au Pôle France, elle a travers l'Atlantique l'été suivant pour découvrir le basket universitaire américain. Elle a successivement joué pour Syracuse, Minnesota et USC. En 2023, le Phoenix Mercury l'a sélectionné en 29e position de la Draft WNBA.

PROFIL JOUEUR Kadiatou SISSOKO Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 27 ans (25/01/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 3,1 #117 REB 3,6 #53 PD 0,6 #119

Entre la Turquie et Villeneuve-d'Ascq

Le retour en Europe est d'abord passé par la Turquie, à Ormanspor, où elle a joué son dernier match le 29 décembre 2024. Quelques semaines plus tard, elle s'est engagée avec Villeneuve-d'Ascq pour boucler la saison 2024-2025, avant de mettre le cap sur Canberra.

A son retour en Europe, le sélectionneur Jean-Aimé Toupane l'avait convoqué en équipe de France A pour l'évaluer et la tester le temps de deux rencontres.

Un nouveau pays, une nouvelle page

L'Égypte vient donc s'ajouter à une liste déjà longue : France, États-Unis, Turquie, Australie. Sissoko ne laisse jamais le temps aux souvenirs de s'accumuler, et Al Ahly l'attend désormais pour préparer la Women's Basketball League Africa (WBLA). Très populaire, son nouveau club (omnisports) a remporté ce championnat d'Afrique féminin des clubs en 2025, dans une ambiance de dingue largement en sa faveur (voir la vidéo ci-dessous).