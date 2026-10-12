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Que doit-on attendre des Lakers cette saison ?

Désormais amputés de LeBron James, les Lakers démarrent un nouveau cycle cette saison. Sous l'égide de Luka Doncic, les Californiens ressortent affaiblis de cette intersaison, alors à quoi ressemblerait une année réussie pour les Angelinos ?
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Résumé
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Que doit-on attendre des Lakers cette saison ?
Que doivent viser les Lakers pour la saison NBA ?
Crédit photo : Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images
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La donne a complètement changé chez les Lakers. LeBron James parti, les Purple and Gold se tournent désormais à 100% vers Luka Doncic. Le Slovène s'affirme comme le seul maître à bord d'un navire semblant affaibli par un été plein de remous. Pourtant, la nouvelle garde de Los Angeles pourrait bien se frayer un chemin dans une conférence Ouest un peu moins dense, à priori, que les saisons précédentes.

En effet, durant l'été la Conférence Est a opérer à de nombreux changements et comporte désormais plusieurs effectifs renforcés. De l'autre côté du pays, le marché des transferts s'est révélé moins actif et deux superstars - Kawhi Leonard et LeBron James - ont quitté le Wild West. Ainsi, hormis les Spurs et le Thunder largement favoris, aucune équipe ne se détache réellement.

Et à ce petit jeu-là, les Lakers pourraient bien en sortir gagnant. Le King retourné dans "sa" conférence laisse l'opportunité à L.A de construire patiemment son nouveau projet mais aussi d'avancer dans l'ombre des cadors. A vrai dire personne n'attendra des hommes de JJ Redick de finir aux quatre premières places cette saison pour l'an 1 de l'aventure autour de Luka Doncic.

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Luka Doncic habitué de jouer les outsiders

D'ailleurs, le Slovène s'avère un des spécialistes quand il s'agit de semer le trouble parmi les têtes d'affiche. Le meilleur exemple demeure l'épopée de 2024 où les Mavericks étaient parvenus jusqu'au Finales avant de s'incliner contre les Celtics (4-1).

Sur cette campagne, le meneur jouait à un niveau brillant avec 28,9 points, 8,1 passes décisives et 9,5 rebonds en moyenne. Ainsi, l'ancien du Real Madrid a déjà montré que son talent lui permettait de guider une équipe jusqu'en finale. La question du supporting cast se pose alors.

Luka Doncic

  • Poste : Meneur
  • Taille : 201 cm
  • Âge : 27 ans
  • Nationalité : Slovénie
  • Club : Los Angeles Lakers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS33,6#1
REB7,8#35
PD8,3#4

A ses côtés, Luka Magic pourra assurément compter sur son grand ami Austin Reaves. L'arrière des Lakers s'avance comme l'un des attaquants les plus talentueux de la NBA et semble tout à fait taillé pour suppléer son partenaire extérieur. Ainsi, la cité des Anges pourrait fonder son projet de jeu offensif autour de ces deux éléments, rappelant plus ou moins le duo formé par Luka Doncic et Kyrie Irving à Dallas en 2024.

Walker Kessler, tour de contrôle

Le parallèle entre les deux équipes menées par Luka Doncic semble même pouvoir s'étirer jusqu'au profil des pivots. Deux ans plus tôt, El Maestro évoluait avec Daniel Gafford sur le poste 5, un joueur avant tout axé sur la défense, excellent dans la protection de cercle.

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Lors de l'intersaison 2026, les dirigeants californiens ont fait venir Walker Kessler lui aussi l'un des meilleurs contreurs de la ligue. En 2024-2025, parmi les joueurs ayant effectué plus de 50 matchs, l'ancien intérieur du Jazz possédait la plus haute moyenne de contre de la ligue avec 2,4 déviations par rencontre loin devant ses concurrents.

Ainsi, avec ce triptyque prometteur plus des role players efficaces sur le banc, L.A. pourrait déjà se révéler compétitif l'an prochain. Malgré le fait que le projet n'en soit qu'à ses débuts, les Californiens doivent impérativement se mêler à la lutte avec les Nuggets, les Wolves et les Rockets pour une place garantie en playoffs.

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Si cela ne se concrétise dès la première année, la patience sera de mise. Mais dans le repère des stars, est-ce que JJ Redick disposera de suffisamment de temps pour mettre en place ses idées, rien n'est moins sûr...

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