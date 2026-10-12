Le Fenerbahce affiche un bilan de trois victoires pour une défaite en EuroLeague, mais Sarunas Jasikevicius garde la tête froide. Interrogé à Istanbul par des médias lituaniens, l'entraîneur du club turc estime qu'il faut encore du temps pour juger un groupe remanié en profondeur, avec neuf recrues arrivées cet été. Il assume le pari des vétérans Shane Larkin, Shavon Shields et Will Clyburn malgré leurs antécédents physiques, et dénonce une présaison amputée par deux Supercoupes. Le Fenerbahçe reçoit le Zalgiris Kaunas ce mardi pour la cinquième journée, puis le Partizan Belgrade jeudi.

Jasikevicius tempère le bon départ de Fenerbahçe

Invité à dresser un premier bilan du début de saison, le technicien lituanien a préféré botter en touche, reconnaissant qu'il s'attendait à la question. Sa position tient en une phrase : « Nous devons attendre encore un peu. » Son équipe reste d'ailleurs sur un net revers concédé face au Panathinaïkos, le 8 octobre (92-74).

Selon le tacticien, ses joueurs assimilent rapidement les consignes, aidés par la présence de profils plus expérimentés dans l'effectif. Les séances comme les matchs restent toutefois marqués par des hauts et des bas, signe que le groupe cherche encore sa régularité.

Neuf recrues et un ballon parfois trop convoité

Shane Larkin, Shavon Shields, Will Clyburn, Trent Forrest, Braxton Key, Marcus Bingham Jr., Ignas Sargiunas, Johnny Juzang et Sertac Sanli : le mercato estival a profondément redessiné le visage de Fenerbahçe.

Jasikevicius y a gagné des porteurs de balle et des décideurs aguerris, censés régler certains problèmes rencontrés auparavant par le club stambouliote. L'abondance de créateurs a pourtant son revers. L'entraîneur observe chez chacun de ses joueurs l'envie de prendre des initiatives balle en main, une tendance qui pousse parfois l'équipe à sortir de son cadre collectif et qu'il compte corriger avec le temps.

Larkin, Shields, Clyburn : le pari assumé des vétérans

Le recrutement du Fenerbahçe comporte une part de risque, plusieurs vétérans ayant été freinés par les blessures au cours de leur carrière. Pour défendre ces choix, Jasikevicius a repris une formule de son ami proche Tomas Masiulis, entraîneur du Zalgiris, que le Fenerbahçe affronte ce mardi. « Comme dirait Tomas Masiulis : qu'est-ce qui aurait été mieux ? Qui aurions-nous pu recruter de meilleur que les joueurs que nous avons obtenus ? », a-t-il lancé. Rappelant que le marché des transferts est particulièrement tendu, le Lituanien s'est dit satisfait de l'effectif bâti cet été.

🗣️🟡🔵 Sarunas Jasikevicius, sakatlığa meyilli veteran oyuncuların (Larkin-Clyburn-Shields) transfer edilmesi hakkında:



"Daha iyisi ne olabilirdi ki? Aldığımız oyunculardan daha iyisini kimi alabilirdik?



Piyasa inanılmaz. Kadromuzdan memnun olmalıyız."



pic.twitter.com/TTvWm4ruir — Hızlı Hücum (@hizlihucum) 12 octobre 2026

Deux Supercoupes et une présaison jugée aberrante

Troisième de la première Supercoupe de l'EuroLeague à Abou Dabi, puis vainqueur du Besiktas quelques jours plus tard en Coupe du Président, la Supercoupe turque, le Fenerbahçe a enchaîné les matchs à enjeu avant même le coup d'envoi de la saison. Jasikevicius y voit l'une des raisons pour lesquelles son équipe reste un chantier, chacun ayant besoin de temps pour trouver ses repères.

« La présaison est incroyablement courte. Pour nous, c'était complètement aberrant, parce que nous avons eu deux Supercoupes », regrette l'entraîneur, qui ne sait plus s'il en est à sa quatrième ou cinquième semaine à deux matchs.

Une cadence qui limite fortement le travail à l'entraînement : « Les joueurs s'économisent pendant les séances. » La semaine qui s'ouvre ne lui offrira pas davantage de répit, avec deux réceptions en 48 heures, face au Zalgiris mardi puis au Partizan Belgrade jeudi.