Ancien président de la JL Bourg, Gérard Mirmand s’en est allé

Une figure de la JL Bourg s’est éteinte. Gérard Mirmand, président de la JL Bourg de 2004 à 2012, est décédé à l’âge de 82 ans.

Arrivé en 2002 en tant que co-vice-président, sous la présidence de Jean-Luc Tissot, il a accompagné l’évolution du club de l’Ain pendant plus d’une décennie. De 2004 à 2006, les deux hommes ont partagé la présidence du club, puis Gérard Mirmand a pris seul les rênes jusqu’en 2012.

Il a obtenu la construction d’Ekinox

Malgré la relégation sportive en Pro B en 2007, Gérard Mirmand et les dirigeants burgiens ont engagé une réflexion sur le fonctionnement du club, son organisation et ses perspectives de développement.

Plusieurs projets de transformation du club ont été décidés en coulisses à cette époque, en premier lieu la création de la salle Ékinox, qui a donné un nouvel élan à la Jeu à partir de janvier 2014, pour suppléer la vétuste salle des sports Amédée Mercier.

A l’arrivée de la nouvelle salle, celui qui voulait « faire de la JL un club phare dans le monde du basket en cohérence avec les valeurs et le potentiel de notre territoire » a donc passé le relais à Julien Desbottes, alors en charge des finances du club depuis dix ans, pour « un nouveau cycle », tout en restant fidèle au club au sein de son conseil de surveillance.

Quatorze ans après son départ de la présidence, la JL Bourg s’est installée comme un club référence du basket français, en remportant notamment l’EuroCup en 2026 et en étant le troisième budget de Betclic ELITE en 2026-2027.