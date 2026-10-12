« On est obligé d’être inquiets » : Sylvain Lautié assume la débâcle du SLUC Nancy à Chalon

Le SLUC Nancy a vécu une soirée particulièrement difficile samedi 10 octobre au Colisée. Battus de 41 points par l'Élan Chalon (108-67), les Lorrains ont concédé leur troisième défaite en autant de rencontres de Betclic ELITE. Un revers dont l'ampleur et surtout la manière ont profondément inquiété leur entraîneur, Sylvain Lautié, qui n'a pas cherché d'excuses après la rencontre.

Le technicien, le plus expérimenté du championnat, a livré une analyse particulièrement sévère dans les colonnes de L'Est Républicain. Il assume notamment la responsabilité du recrutement et estime que certains de ses joueurs n'ont pas encore pris la mesure des exigences de la première division française.

Sylvain Lautié : « On s'est fait démonter physiquement »

La prestation nancéienne a rapidement tourné à la correction. Avec 57 points encaissés dès la première période, le SLUC n'a jamais été en mesure de rivaliser avec son adversaire. Un constat que Sylvain Lautié n'a pas cherché à atténuer.

« Je suis forcément responsable et coupable de cette prestation. Certains joueurs ne savent pas ce qu’est la Betclic (ELITE), on a été des enfants. J’assume et je suis responsable du recrutement, donc je le dis, on s’est fait démonter physiquement. On est dépassé par tout. »

Au-delà du différentiel de 41 points, l'entraîneur nancéien s'inquiète particulièrement du comportement de son équipe. Il estime que ses joueurs n'ont pas été capables de répondre à l'intensité imposée par Chalon-sur-Saône.

« Le match est fini à la mi-temps. On ne passe pas une seule contre-attaque. On savait que le début de saison allait être dur, mais la manière est très déplaisante. On est obligé d’être inquiets, d’autant que dans l’état d’esprit, on est en grosse difficulté. »

Des déclarations qui traduisent une inquiétude dépassant largement le résultat d'une seule rencontre. Malgré un calendrier de début de saison annoncé difficile, le SLUC Nancy n'a toujours pas remporté le moindre match de championnat.

Enzo Goudou-Sinha appelle les joueurs à se remettre en question

Du côté des joueurs, le constat est tout aussi sévère. Le meneur Enzo Goudou-Sinha reconnaît que son équipe n'a pas répondu présent, notamment dans l'engagement.

« On peut apprendre de nos erreurs. Ce soir on a vraiment pas existé. On était loin de tout. C'est la 3e défaite en championnat. On savait que ça serait difficile parce qu'on a un gros calendrier en début de saison mais ce n'est pas une raison. Passer à côté d'un match comme ça, c'est dur. »

Interrogé sur les 57 points encaissés en première période, l'ancien joueur de Cholet Basket a également insisté sur la nécessité de retrouver une agressivité collective.

« Je ne peux l'expliquer. On n'a pas assez fait de fautes. C'est plus dans l'état d'esprit qu'il faut se remettre en question. Au bout d'un moment c'est un peu d'ego, savoir taper dans le bon sens du terme. »

Goudou-Sinha refuse toutefois de faire porter la responsabilité de cette déroute uniquement à son entraîneur.

« Il y a de la frustration. Nous sommes les premiers fautifs nous les joueurs sur le terrain. Il faut proposer quelque chose de mieux au moins dans l'intensité. »

Nancy déjà sous pression après trois journées de Betclic ELITE

Avec trois défaites en trois rencontres, le SLUC Nancy se retrouve sans victoire après les premières journées de championnat. Mais davantage que ce bilan comptable, c'est l'écart affiché face à Chalon-sur-Saône qui interpelle.

Sylvain Lautié reconnaît lui-même que son équipe rencontre des difficultés aussi bien physiques que mentales. Ses déclarations sur le recrutement soulignent également les interrogations concernant la capacité de son effectif à répondre aux exigences de la Betclic ELITE. Un effectif qui doit aussi jouer la FIBA Europe Cup, avec seulement neuf professionnels confirmés. Ainsi ce mardi, les Lorrains défient les Estoniens du KK Pärnu, sur place, avant de rentrer en Lorraine mercredi puis de préparer la réception de Nanterre samedi. Le staff n'aura que peu d'espace temps pour faire progresser son groupe.

Mais avant même de parler de victoire, les Lorrains doivent montrer un tout autre visage que celui affiché au Colisée.