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Fantasy BeBasket : Fadamental Squad garde la tête

La Fantasy BeBasket poursuit sa saison avec 359 managers classés après 17 journées. Fadamental Squad conserve la première place du classement général et domine également le mois d'octobre, mais la concurrence reste proche, notamment avec un membre de la rédaction de BeBasket en deuxième position.
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Fantasy BeBasket : Fadamental Squad garde la tête
Le score de votre serviteur ce dimanche : pas de chance, Ousmane Dieng n'est pas entré...
Crédit photo : DR
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La Fantasy BeBasket continue de mobiliser les passionnés de basketball français et international. Ce lundi 12 octobre, après 17 journées disputées depuis le début de la saison 2026-2027, 359 managers figurent au classement général. En tête, Fadamental Squad confirme sa régularité, tandis que les écarts restent suffisamment réduits pour entretenir le suspense.

Fadamental Squad domine le classement général et le mois d'octobre

Avec 1 675 points, Fadamental Squad occupe la première place du classement général. Son avance est de 29 points sur son premier poursuivant, Patty mid (1 646 points). Derrière ce pseudonyme se cache d'ailleurs un rédacteur de BeBasket, qui semble avoir quelques connaissances utiles pour composer son effectif !

La troisième place revient à Héritiers (1 642 points), seulement quatre longueurs derrière Patty mid. AS Panazol (1 638 points) et JDABucks (1 625 points) complètent le top 5.

Fadamental Squad ne se contente pas de mener la danse au général. Le manager occupe également la tête du classement du mois d'octobre, confirmant sa bonne gestion depuis le début de ce deuxième mois de compétition.

Le top 10 après 17 journées

  1. Fadamental Squad : 1 675 points

  2. Patty mid : 1 646 points

  3. Héritiers : 1 642 points

  4. AS Panazol : 1 638 points

  5. JDABucks : 1 625 points

  6. LaPine : 1 600 points

  7. La Synergie Basketball : 1 595 points

  8. Cyrillerr : 1 571 points

  9. Oscar's Team : 1 561 points

  10. HEY HEY HEY : 1 537 points

Entre le premier et le dixième, l'écart atteint 138 points. La bataille est particulièrement serrée aux avant-postes, avec seulement 37 points entre les quatre premiers.

Fantasy BeBasket : les matches de présaison NBA changent la donne le lundi

Traditionnellement, le lundi constitue une journée plus calme sur la Fantasy BeBasket. Le calendrier européen et français propose généralement moins de rencontres qu'en fin de semaine, réduisant les possibilités de marquer des points.

Mais en ce mois d'octobre, l'intégration des statistiques des matches de présaison NBA offre de nouvelles opportunités aux managers. Les rencontres de préparation des franchises américaines permettent de miser sur d'autres joueurs et de réaliser de bonnes opérations, même lorsque les championnats européens tournent au ralenti.

Une particularité à prendre en compte dans la composition de son équipe, alors que les premières places du classement général se jouent déjà à quelques dizaines de points.

Avec 359 participants classés, la compétition reste ouverte. Les managers disposent encore de nombreuses journées pour tenter de revenir sur Fadamental Squad et ses poursuivants.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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