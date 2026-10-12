Fantasy BeBasket : Fadamental Squad garde la tête

La Fantasy BeBasket continue de mobiliser les passionnés de basketball français et international. Ce lundi 12 octobre, après 17 journées disputées depuis le début de la saison 2026-2027, 359 managers figurent au classement général. En tête, Fadamental Squad confirme sa régularité, tandis que les écarts restent suffisamment réduits pour entretenir le suspense.

Fadamental Squad domine le classement général et le mois d'octobre

Avec 1 675 points, Fadamental Squad occupe la première place du classement général. Son avance est de 29 points sur son premier poursuivant, Patty mid (1 646 points). Derrière ce pseudonyme se cache d'ailleurs un rédacteur de BeBasket, qui semble avoir quelques connaissances utiles pour composer son effectif !

La troisième place revient à Héritiers (1 642 points), seulement quatre longueurs derrière Patty mid. AS Panazol (1 638 points) et JDABucks (1 625 points) complètent le top 5.

Fadamental Squad ne se contente pas de mener la danse au général. Le manager occupe également la tête du classement du mois d'octobre, confirmant sa bonne gestion depuis le début de ce deuxième mois de compétition.

Le top 10 après 17 journées Fadamental Squad : 1 675 points Patty mid : 1 646 points Héritiers : 1 642 points AS Panazol : 1 638 points JDABucks : 1 625 points LaPine : 1 600 points La Synergie Basketball : 1 595 points Cyrillerr : 1 571 points Oscar's Team : 1 561 points HEY HEY HEY : 1 537 points

Entre le premier et le dixième, l'écart atteint 138 points. La bataille est particulièrement serrée aux avant-postes, avec seulement 37 points entre les quatre premiers.

Fantasy BeBasket : les matches de présaison NBA changent la donne le lundi

Traditionnellement, le lundi constitue une journée plus calme sur la Fantasy BeBasket. Le calendrier européen et français propose généralement moins de rencontres qu'en fin de semaine, réduisant les possibilités de marquer des points.

Mais en ce mois d'octobre, l'intégration des statistiques des matches de présaison NBA offre de nouvelles opportunités aux managers. Les rencontres de préparation des franchises américaines permettent de miser sur d'autres joueurs et de réaliser de bonnes opérations, même lorsque les championnats européens tournent au ralenti.

Une particularité à prendre en compte dans la composition de son équipe, alors que les premières places du classement général se jouent déjà à quelques dizaines de points.

Avec 359 participants classés, la compétition reste ouverte. Les managers disposent encore de nombreuses journées pour tenter de revenir sur Fadamental Squad et ses poursuivants.