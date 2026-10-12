Michael Jordan : Un maillot de la légende des Bulls vendu pour 14 millions de dollars !

Alors que Michael Jordan a terminé sa carrière depuis 23 saisons, la hype du mythique ailier des Bulls semble infinie. En effet, un maillot de MJ vient d'être vendu pour un montant record dans l'univers des objets de collection liés au basketball. Porté lors des finales NBA de 1998 et autographié par la légende des Bulls, le maillot rouge a été vendu pour 14 millions de dollars lors d'une transaction privée.

Record Air. Important 1998 @NBA Finals Game Two @chicagobulls Michael Jordan game worn road jersey sold via private treaty sale for $14,000,000. The price is a world record for any basketball memorabilia item and the second highest price ever paid for a sports jersey of any… pic.twitter.com/2ax0XBvjxm — Hunt Auctions (@HuntAuctions) 12 octobre 2026

L'acheteur, Ron Firman, un investisseur immobilier installé à Miami, s'offre ainsi une pièce emblématique de l'histoire de la NBA. Le maillot avait été porté le 5 juin 1998, lors du deuxième match des finales face au Jazz. His Airness et ses coéquipiers s'étaient alors imposés pour égaliser dans la série à une victoire partout.

Cette vente renvoie à une saison historique pour le quintuple MVP et les Bulls. En remportant les finales en six rencontres, Chicago avait décroché son sixième titre NBA, le dernier de la carrière de la superstar avec la franchise. Cette campagne 1997-1998 a depuis acquis une place particulière dans la mémoire collective des fans de NBA, grâce à la série documentaire The Last Dance, diffusée en 2020.

Un maillot emblématique de la dernière saison de Jordan à Chicago

Pour David Hunt, président de Hunt Auctions, la valeur de ces objets dépasse désormais le simple cadre sportif. « Si l'importance de Michael Jordan sur le marché des objets de collection sportifs n'est plus à démontrer, elle relève désormais du statut de propriété de prestige, un statut généralement réservé aux œuvres d'art emblématiques », a-t-il expliqué.

Selon la maison de ventes, la tunique avait été acquise directement auprès de la franchise de l'Illinois par un collectionneur privé en 2003. Ensuite, cette tenue n'aurait changé de propriétaire qu'une seule fois, un historique renforçant ainsi son attrait auprès des acheteurs.

Un marché des souvenirs sportifs spectaculaire

Avec ses 14 millions de dollars, le maillot de Jordan devient, selon Hunt Auctions, l'objet de collection lié au basketball le plus cher jamais vendu. Le débardeur se classe également parmi les maillots portés en match les plus coûteux de l'histoire du sport, derrière celui de Babe Ruth, vendu pour 24,12 millions de dollars en 2024.

D'ailleurs, cette nouvelle transaction s'inscrit dans une série de ventes exceptionnelles autour des finales de 1998. En effet, en 2022, un autre maillot de Michael Jordan, avait atteint environ 10,1 millions de dollars. Deux semaines plus tôt, un maillot du troisième match avait été vendu pour près de 12,3 millions de dollars.

Ainsi, même près de 25 ans après, l'empreinte de l'ancien joueur de Chicago ne semble pas prête de s'estomper et se traduit par des montants vertigineux.